IBM、红帽、神州数码三强“合体”，共逐混合云“赛道”

眼下，全球的经济环境正在经历新一轮的动荡和剧变，“活下来”将成为每一个企业“进化”的动力。而IBM、红帽、神州数码这三强的“合体”，一方面将帮助全球企业实现转型和升级，另一方面，也是其寻求自身“进化”的一种重要方式。

“所有生物物种是由少数共同祖先，经过长时间的自然选择过程后演化而成。”这是达尔文进化论的理论基调。在长达30多亿年的物种演化中，历经了沧海桑田，从单核到多核、从海洋到陆地、从爬行到站立，这是一个物竞天择的过程，最终，唯有适者生存。

在人类社会，物竞天择的戏码也在不断上演，从认知革命、农业革命、工业革命再到科技革命，每一次技术的革新既带来了生产力的跃升，同样，也让落后者被淘汰出局。而近十几年来，随着云计算、大数据、人工智能等技术领域的不断突破，科技革命的大潮更是“浪打浪”，见证着一轮又一轮的优胜劣汰。

当环境更为恶劣，这种优胜劣汰的局面就会更加严峻。比如，处于眼下疫情这个特殊时期，企业的生存紧迫感就骤然而生。IBM大中华区首席执行官包卓蓝称这个时刻为新的“达尔文时刻”。“在这样一个适者生存的时刻，有些公司可能无法适应新的环境就‘死’去了；但是也有一些公司反而能够在逆境中蓬勃发展，当困境过后，他们会变得更加强大。”在日前接受记者采访时包卓蓝表示，在他看来，后者是那些真正拥抱和接受数字化转型的企业，从另一个角度来看，这意味着，数字化转型已经成为如今企业必须要做的事情。

在如今这样一个关键时刻，决然迈进数字化是企业的不二之选，归根结底，这是企业对业务的永续和快速响应需求决定的。落到底层，这意味着企业需要一个更为敏捷、灵活的技术平台去支持业务的快速创新。

这就是为什么这两年来IBM不断加码“押注”混合云赛道的重要原因。今年年初，IBM新任CEO Arvind Krishna上任之后便将混合云作为IBM继大型主机、IT服务和中间件之后的第四大平台型业务，而在一年之前，备受业界瞩目的IBM对红帽的收购也已经完成。如此种种，都是IBM布局混合云的关键之举。

IBM、红帽、神州数码三强“合体”

经过一年的“磨合”，在产品层面，IBM基于红帽的OpenShift推出了IBM Cloud Paks，聚焦应用、数据、多云管理、自动化、集成、安全；今年IBM和红帽又为5G时代推出新的边缘计算解决方案，打造了一系列云就绪的解决方案。“值得强调的是，这一系列解决方案都是百分百开放、开源的，这种开源特质可以让IBM在市场营销和服务等方面更好地服务于中国客户。”包卓蓝强调。

这种开源和开放的能力来自于红帽的OpenShift。而实际上，红帽早在8年前就已经提出了开放混合云的概念，在其看来，这是充分赋予企业客户控制权和选择权的重要方式。“在传统的公有云概念中，企业一旦上云，往往就要在某一个固定的平台上做业务。但我们认为企业业务应该具有一定的弹性和自主性，他们应该具有决定去开发更适合自己应用的权利。”红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康表示，“因此，企业实际上不仅仅需要一个开放混合云，同时也需要一个多云架构，而OpenShift就是为此而生的。”这是IBM巨资收购红帽的原因，同时，也促成了IBM Cloud Paks的一大亮点——可以一次构建，随处运行。

IBM与红帽的强强联合，在云计算领域可以算得上是一个里程碑事件。而另一个重要角色——神州数码的加入，则成为这一事件在中国市场后续发力的关键一环。为了更好地推进IBM Cloud Paks策略在中国的实施，IBM在去年在中国正式发布Cloud Paks时就选择神州数码作为中国首家“Cloud Paks 臻选合作伙伴”，在这基础上，日前神州数码还正式宣布了与红帽的长期合作关系。据此，神州数码还将开始在全国范围内提供红帽产品的培训和合作伙伴认证。这预示着，三方在云计算领域的合作将持续深化。

“开源改变了世界，世界也回报了开源。我们正处在开源的黄金时代，开源和全面云化的产业发展也为神州数码推动企业数字化转型及数字经济的创新实践提供了更多的内容和思路，坚定了神州数码向云和数字化布局的方向。”神州数码集团董事长兼总裁郭为表示。

据他介绍，开源软件的引入已经成为神州数码未来非常重要的业务方向和生态布局。

基于开放安全的混合多云平台开启云原生时代

从更长远的角度而言，郭为认为如今正是云原生时代加速的开始，就像千禧一代能够天然适应互联网环境一样，未来企业的开发环境都将是云原生的，而这将直接决定企业在数字化转型过程中的“速度”。

“但是，如果企业尝试自己用Kubernetes来开发，而不是使用Cloud Paks和OpenShift来连接，就会发现技术能力本身会成为最大的限制和瓶颈，结果可能完全如噩梦一般。”包卓蓝指出，“所以，很多企业会倾向于选择Cloud Paks这样一个预集成、开箱即用的平台。”

“现在，越来越多的企业希望能够在多云之间进行切换。”郭为表示，“比如在这次疫情发生之后，很多企业开始使用了各种不同的视频云进行远程工作，但不同视频云服务之间的管理是非常复杂的，同时也会衍生出数据处理、数据安全等等问题。为此，神州数码正在筹备统一的视频云管理平台，对所有云视频软件及其数据进行管理。”

换句话说，混合多云平台将成为一个必由之路。而在这方面，郭为表示，IBM Cloud Paks提供了一个更强大的工具，可以使得公有云、私有云在多云混合平台下实现协同工作，同时，这对于企业原有投资也能做到有效的管理和服务，这是神州数码与IBM展开合作的重要场景。

在他看来，OpenShift的容器技术类似于一个集装箱，可以把各种各样的API和应用打包到里面，从而为企业提供更具弹性和更简便的服务。而在这其中，神州数码的角色就是打通最后一公里，通过技术整合和服务，落地最贴近客户的云场景。

“通过这个‘集装箱’，企业既可以享用私有云带来的安全性，在需要计算资源时在私有云上跑相关数据，同时，也可以享用公有云带来的成本效益。”曹衡康补充道。

“铁三角”的生态合作效应

可以看出，IBM、红帽与神州数码在对待混合云这件事的态度上达成了高度一致，虽然各自的出发点和优势不同，但都认为混合云将是下一阶段的市场需求爆点，并聚焦在这一赛道上布局自己的产品和服务战略。

于神州数码而言，正在努力的方向，是帮助中国各行各业完成“新基建”，实现数字时代下的价值重构，而在这背后需要的是基于大数据、人工智能等技术的混合云平台；于红帽而言，开源是出发点，容器是底层技术，而混合云平台则是结果，据此帮助企业构建基于容器的混合多云环境，从而更贴近客户需求，将是红帽下一步的任务重点；于IBM而言，混合云是其在云计算领域的重要机会，面对这个高达1.25万亿美元的万亿级市场，作为一个老牌IT巨头自然志在必得。

“举一个不太恰当的比喻，今天的云平台就像修高速公路，高速公路修好了谁来跑？IBM、红帽和神州数码的合作，将会让客户在混合云的高速公路上跑得更有效率，加快他们数字化转型的速度，这是我们三方合作的基础。”郭为表示。

当然，三方也在混合云领域同样有着各自的独特优势。IBM在企业级长达百年的服务经验，红帽在开源技术领域的技术实力，加上神州数码在中国市场的IT洞察和服务能力——这是1+1+1大于3的重要前提。

在曹衡康看来，三方的这种合作关系则更像是一个乐团。他表示，在一个乐团中，包括小提琴手、小号手、钢琴手等都扮演着非常重要的角色，只有每个人发挥各自所长，才能合奏成美妙的音乐。

“其实对于任何的合作关系来说，彼此信任、互有信心是最重要的，只有携手并肩，有共同的理念去开拓市场，才能取得最终的成功。所以，我对未来充满信心。”包卓蓝强调。

总结而言，理念的一致、优势的互补、相互的信任是IBM、红帽、神州数码这个“铁三角”组合生态的前提，在这个生态中，开放安全的混合云是合作的基础，而助力中国企业更快、更好地实现数字化转型是最终的目的。

如达尔文在《物种起源》中的论证——第一，物种是可变的，生物是进化的；第二，自然选择是生物进化的动力。眼下，全球的经济环境正在经历新一轮的动荡和剧变，“活下来”将成为每一个企业“进化”的动力。而IBM、红帽、神州数码这三强的“合体”，一方面将帮助全球企业实现转型和升级，另一方面，也是其寻求自身“进化”的一种重要方式。