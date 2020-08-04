OpenShift 在线研讨会精彩图文回顾

7月30日，由世纪互联蓝云和红帽联合举办的红帽OpenShift 在线研讨会成功举行。研讨会上红帽和蓝云的资深架构师分别对红帽OpenShift做了详细的介绍、并分享了丰富的使用场景和客户案例。

7月30日，由世纪互联蓝云和红帽联合举办的红帽OpenShift 在线研讨会成功举行。研讨会上红帽和蓝云的资深架构师分别对红帽OpenShift做了详细的介绍、并分享了丰富的使用场景和客户案例。此外，蓝云世纪互联蓝云 CEO 刘启航和红帽全球副总裁兼大中华区区总裁曹衡康分别就混合云趋势、OpenShift 的优势和双方合作的战略意义进行了深入对话和解读。

世纪互联蓝云 CEO 刘启航和红帽全球副总裁兼大中华区区总裁曹衡康

在双方联合举办的OpenShift 研讨会上进行对话

“开放混合云成功落地要有三个要素，即用户的认可、可靠的云架构技术供应商以及公有云的支持。” 红帽全球副总裁兼大中华区区总裁曹衡康表示。

曹衡康进一步解释说，首先作为用户，他自己必须要意识到混合云对数字化转型的重要性，他要有远见和意愿去落地混合云来促进自己的业务增长；其次，要有一个提供可靠的开放混合云技术架构的厂商，红帽公司正是提供这种技术最重要的公司之一；第三个是公有云服务提供商的支持，比如世纪互联蓝云就是业内非常知名的公有云服务提供商。

实际上，这也正是红帽与世纪互联蓝云举办这场在线研讨会的大背景。世纪互联蓝云是世纪互联旗下的全资子公司，是微软Azure智能云服务在中国的实际运营者，为微软运营Azure、Office 365、Dynamics 365以及 Power Platform 等云服务，并提供相关云应用、云服务的解决方案。世纪互联蓝云因运营微软云而创立，不过其业务范围早就超出微软的各种云服务，还可以提供系统性的“伙伴式全生命周期”运营服务、包含云计算的合规资质咨询、技术咨询、运维服务、等等多种业务和专业服务。而红帽是企业开源软件的领头羊，也是开放混合云的扛旗者，其OpenShift是实现混合云的关键技术。

“我们与红帽展开合作，就是期望结合双方的这种优势，为我们的客户和我们的渠道合作伙伴，提供更多、更加多样化的灵活选择。同时也希望通过我们提供的灵活部署服务和可靠的运营保障，以真正企业级的这种服务品质，为客户的核心业务保驾护航。”世纪互联蓝云 CEO 刘启航说。

刘启航表示，随着世纪互联蓝云正式获得了红帽云计算及服务供应商认证（即CCSP计划），世纪互联蓝云将让企业用户和渠道伙伴可以通过世纪互联蓝云的线上自助交易系统以及传统线下的模式，高效地获取红帽企业Linux、红帽OpenShift容器平台的订阅服务。

作为一种更轻量的虚拟化技术，容器因为其敏捷性、弹性和可移植性，而广受欢迎。据Gartner预测，到2022年全球将有75%的企业会使用基于云原生容器的技术构建它们的应用系统。在容器落地过程中，红帽OpenShift是不少企业的首选容器平台，这一方面源于OpenShift产品本身的成熟和完善，使之成为一款真正企业级的容器云，另一方面则得益于OpenShift不断壮大的生态。

“近几年伴随着数字化转型的不断推进，越来越多企业采用容器部署的方式来替代传统的开发和部署模式，相应地也就引发了一系列相关需求。”蓝云解决方案工程师顾申健在演讲时表示。

顾申健认为企业部署容器云有如下5个典型需求：

第一，是技术选型。当企业转型容器化平台时，面临的第一个问题是要保持现有的部署方式还是选用其他新的部署方式，比如是完全迁移到公有云还是选择公有云、私有云结合的混合云。基于此，还要考虑是选择开源的容器云平台还是商业容器云平台。

第二，当平台选型完成后，还要考虑架构设计的合理性，以及如何保证这个平台的稳定性和业务的连续性。

第三，数据安全与合规。当应用运行时，很可能会面临数据安全及合规的问题。

第四，是与原有IT的资源如何整合，以及运维流程SLA的保障。因为平台发生改变之后就需要新的流程来整合和规范现有的资源。

第五，成本控制以及优化

这些需求对于大部分企业而言，挑战巨大。世纪互联蓝云的目标是要和红帽以及合作伙伴一起为客户提供一个端到端的、全栈式的容器云落地的服务流程，来帮助企业大幅缩短应用迭代的周期，实现应用全生命周期的管理，全面提升资源利用率和产品的可靠性、稳定性以及安全性。另外，还将为企业客户提供DevOps以及微服务、咨询服务，从开发、测试、部署到运维，帮助企业实现DevOps开发运维一体化，响应企业对业务需求以及IT系统的快速升级。

此外，研讨会上顾申健还演示了整个解决方案。他表示：“世纪互联蓝云将上述所有服务打包成一个整体的容器云解决方案提供给客户。整个解决方案分为三层：顶层是各种行业解决方案；中间层就是容器云架构层，基于红帽OpenShift的PaaS平台；底层是基础架构层以及平台周边研发体系、运维体系。”

顾申健说，这些解决方案的部署非常灵活，可以满足不同部署需求。比如，既可以部署在世纪互联运营的公有云上，也可以以私有云形式部署在企业自有的数据中心，还可以以混合云方式部署，而世纪互联蓝云的云管理服务可以为客户提供统一纳管，包括对多厂商异构云负载进行整体规划。

值得一提的是，从研讨会期间演示的“产品交付体验”中可以看到，世纪互联蓝云的云睐（AggreSmart.com）平台将发挥关键作用。云睐是世纪互联蓝云为云市场打造的一站式云解决方案平台，集解决方案提供商、服务提供商和经销商于一体，具备一站式云资源能力获取，旨在为渠道或企业客户提供一站式解决方案。基于云睐这个在线交易平台，客户、渠道合作伙伴以及MSP都可以在这个平台上在线购买以及产品的交付。

红帽刘晓宇为大家带来了《用红帽OpenShift构建一体化混合云》的精彩演讲。刘晓宇表示：“作为企业级混合云，OpenShift的一大优势是既可以部署在公有云上，也可以部署在私有云上，企业级应用无论是部署在公有云还是私有云上，整个OpenShift运行环境是完全一致的。“

“作为混合云部署，用户比较关注的另一个点在于混合云可以帮助用户提升整个应用的弹性能力，在这方面OpenShift有更好弹性扩展能力。“ 刘晓宇进一步阐述。

此外，刘晓宇还为大家展示了OpenShift在多云/混合云中自动部署应用、交付环境，以及OpenShift的各种应用场景、在大数据、人工智能和机器学习领域的成功案例，比如医疗机构基于AI帮助用户提高诊断效率、汽车企业通过AI包括大数据的训练实现自动化驾驶、石油公司通过Machine Learning提高石油勘探的效率等。

未来，世纪互联蓝云将携手红帽，充分发挥OpenShift在混合云领域强大的优势，为客户和合作伙伴提升业务效率，加速业务创新，为企业数字化转型注入更多新动能。