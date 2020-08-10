微软准备推出Azure Stack Fiji 叫板AWS Outposts混合云

微软正在开发旗下的Azure 栈混合计算家族的新成员，新成员的代号为Azure Stack“Fiji”。据笔者的联系人称，Fiji旨在令用户能够将Azure放在本地云运行，本地云由公共Azure管理并能够以微软服务器机架形式直接提供给用户。微软是顶级云供应商里将混合计算支持作为自己战略关键部分的第一家。不过自从微软自2017年7月开始销售Azure Stack以来，客户对混合的期望已经改变了。AWS最近通过AWS Outposts进入混合云战场，谷歌云则利用Anthos进入。微软正开发相应的新混合云功能。

Azure Stack Fiji的主要目标是AWS自2019年12月开始提供给普通用户的亚马逊AWS Outposts产品。AWS对Outposts的描述如下：“Outposts是一项完全托管服务，Outposts服务将AWS基础设施、AWS服务、API和工具扩展到差不多所有的数据中心、合用空间或本地设施，实现了真正一致的混合体验。AWS Outposts的理想工作负载是那些要求以低延迟访问本地系统、本地数据处理或本地数据存储的工作负载。”微软Azure Stack Fiji的目标重点放在为用户提供低延迟功能上，低延迟功能可以通过Azure架构（大致是通过Azure Arc）进行完全管理，而且使用微软用于运行Azure的相同硬件。Azure Stack Hub是目前微软混合计算的核心，少数微软合作伙伴经过认证的服务器硬件上作为设备预先安装了Azure Stack Hub。要实现这一目标并非易事。微软必须修改旗下Azure服务的运行方式，还要考虑其安全模型的工作方式及调整微软对配置和管理其硬件方面的取态。笔者不太确定微软在这方面能走多远。

考察微软代号的历史学家可能会想到这不是微软第一次用“Fiji”作代号。希望这次用Fiji作代号的结局不会太差。