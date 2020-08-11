Gartner：2019年全球IaaS公有云服务市场强劲增长37.3％

根据Gartner的统计数据，2019年全球基础设施即服务（IaaS）市场增长了37.3％，达到445亿美元，高于2018年的324亿美元。

根据Gartner的统计数据，2019年全球基础设施即服务（IaaS）市场增长了37.3％，达到445亿美元，高于2018年的324亿美元。2019年Amazon在IaaS市场上排名第一，其次是微软、阿里巴巴、谷歌和腾讯。

Gartner研究副总裁Sid Nag表示：“云为推动数字业务奠定了基础，数字业务仍然是CIO的首要任务，为边缘计算、人工智能、机器学习和5G等技术提供支撑。归根结底，所有这些技术都需要像公有云IaaS这样可扩展的、弹性的、高容量的基础设施平台，这也是公有云IaaS市场呈现强劲增长态势的原因。”

2019年，排名前五的IaaS厂商占据了80％的市场份额，高于2018年的77％。2018年，所有IaaS厂商中有四分之三都实现了增长。

Amazon继续引领全球IaaS市场，2019年的收入估计为200亿美元，占整个市场的45％（请参阅表1）。Amazon利用在2018年位列第一的优势，将功能特性扩展到云堆栈中IaaS层之外，并在2019年继续保持领先地位。

表1：2018年到2019年全球IaaS公有云服务市场份额（单位：百万美元）资料来源：Gartner（2020年8月）

微软在IaaS市场上排名第二，近80亿美元的收入中有一半多来自北美。2019年微软的IaaS产品收入增长了57.8％，主要原因是微软利用了自身的销售覆盖范围以及将Azure与其他微软产品及服务结合售卖推动了IaaS的采用率。

主导中国市场的IaaS提供商阿里云，2019年的收入增长了62.4％至40亿美元，高于2018年的25亿美元。阿里将在未来几年继续扩展云基础设施业务，致力于提供基于云的智能，提供帮助客户进行数字化转型的解决方案。

2019年腾讯的IaaS服务增长超过100％，是仅次于阿里的中国第二大云服务提供商。Nag表示：“随着云市场的成熟，市场领导者们开始发现他们的市场份额正在受到侵蚀，阿里、腾讯和华为等中国厂商开始赢得更多市场份额。由于中国监管法规严格，使得北美等地区的云提供商很难进入中国市场。”

谷歌的IaaS收入从2018年的13亿美元增长到2019年的24亿美元，增幅为80.1％。谷歌的云服务专注于在强大的计算基础设施之上，为企业组织提供行业特定的解决方案。在谷歌的IaaS收入中，北美市场占到了一半的份额。

展望未来，Gartner将把IaaS和PaaS这两个细分市场整合成为一个相互补充的平台产品类别。也就是云基础设施和平台服务（CIPS）。2019年全球CIPS市场的增幅为42.3％，从2018年的446亿美元增长到634亿美元，Amazon、微软和阿里位列该市场前三位，腾讯和Oracle并列第5名，各占2.8％的市场份额。

Nag表示：“新冠病毒大流行的趋势将继续推动云计算支出的增长，企业在疫情期间不得不将应用迁移到公有云，这时候他们意识到了公有云真正的好处，而且他们改变这一路线的可能性不大。在恢复和反弹期间，CIO们意识到，他们不需要将工作负载带回本地，这将进一步增加云支出，推动开发关于云托管协作的新应用，将虚拟现实和沉浸式视频体验等新兴技术进行融合。”