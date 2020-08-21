IDC：2019年全球公有云服务市场前五大厂商市场份额超过三分之一

根据IDC全球公有云服务半年追踪报告显示，2019年全球公有云服务市场（包括基础设施即服务IaaS、平台即服务PaaS和软件即服务SaaS）同比增长26.0％，收入总计2334亿美元，排名前五位的公有云服务提供商——AWS、微软、Salesforce、谷歌和Oracle——总收入占全球支出总额超过三分之一，同比增长35％ 。

IDC全球研究集团副总裁Rick Villars表示：“云计算已经远远超出了电子商务和在线广告搜索等细分领域的范畴，为公众和企业渡过疫情所进行的数字化行动提供支撑。企业的数字化之旅谈了有十多年的时间，现在，他们希望能在五年之内完成这一转型。”

自2016年以来，公有云服务市场增长了一倍多，同一时期内，IaaS和PaaS的总支出几乎翻了三倍，这突显出企业越来越依赖云基础设施和云平台用于针对企业IT内部应用的应用部署，以及SaaS和数字应用的交付。IDC预计，由于企业需要IT平台具有弹性、灵活性和敏捷性，因此未来几年，IaaS和PaaS的相关支出将继续以高于整个云市场的速度增长。

IDC云基础设施服务研究总监Deepak Mohan表示：“当前经济不确定性使人们重新关注IaaS的核心优势，也就是低成本、支持业务敏捷性、灵活性、以及运营弹性。成本优化和业务弹性已经成为IT投资决策的主要驱动因素，而IaaS产品能够同时实现。疫情中断了企业上云的步伐，传统企业IT部门和数字服务提供商越来越多地将IaaS作为他们的技术平台。”

IDC平台即服务研究总监Larry Carvalho表示：“各行各业的企业把数字化作为优先考虑的项目，而且将加速对新应用和重新利用现有应用的需求。采用容器和无服务器技术的现代应用平台为开发者提供了满足这些需求的必要工具。PaaS收入的增长，反映了企业对加速和自动化开发生命周期的工具的需求。”

IDC SaaS和云软件研究总监Frank Della Rosa表示：“SaaS应用仍然是公有云支出中最大的一部分，这部分收入超过1220亿美元。尽管近年来增长有所放缓，但当前的危机促使主要市场通过采用SaaS解决呈指数级增长的远程办公需求。”

*注释：SaaS收入包括SaaS应用和SaaS系统基础设施软件

从细分结果来看，IaaS和PaaS的综合支出是紧密关联的，因为这代表了最终客户在公有云上部署应用时如何使用这些服务。IDC自2019年以来一直在追踪这个市场并发布相关的市场观点。在IaaS和PaaS综合市场中，AWS和微软占据了一半多。但是，长尾来看仍然是健康的，占据了三分之一以上的市场份额，这通常是针对特定场景的PaaS公司。长尾在SaaS领域更为明显，有近四分之三的支出都投给了前五大厂商之外的厂商。