  “新西部、新重构、新机遇”——2020中国（西部）电子信息博览会开幕峰会在成都成功举办

8月25日-27日，以“新西部、新重构、新机遇”为主题的西部最大的电子信息产业盛会2020中国（西部）电子信息博览会在四川成都拉开帷幕，同期在25日上午2020中国（西部）电子信息博览会开幕峰会在成都世纪城国际会议中心成功召开。

8月25日-27日，以“新西部、新重构、新机遇”为主题的西部最大的电子信息产业盛会2020中国（西部）电子信息博览会在四川成都拉开帷幕，同期在25日上午2020中国（西部）电子信息博览会开幕峰会在成都世纪城国际会议中心成功召开。

本次博览会在工业和信息化部、四川省人民政府、成都市人民政府指导下，由中国电子器材有限公司主办，成都市经济和信息化局和成都市博览局全力支持，中电会展与信息传播有限公司承办，业内知名媒体至顶网和科技行者协办。

聚焦蓉城 助新西部 四川万亿级电子信息产业集群形成

工业和信息化部电子信息司集成电路处处长曲晓杰、四川省经济和信息化副厅长皮亦鸣、成都市人民政府副秘书长刘兴军出席开幕峰会。

随着西部大开发和科技兴国战略的实施，四川省作为西南大省，正加速构建包括电子信息产业在内的“5+1”现代产业体系，致力于打造万亿级电子信息产业集群。

2019年，四川省电子信息产业实现主营业务收入超万亿元，居中西部地区第一， 成都作为中国电子信息产业核心城市、中国软件名城、国家新一代人工智能创新发展试验区也为新型城市发展提供新的发展模式和机遇。以5G和大数据、智能制造、智能终端、基础电子、集成电路、工业互联网为支撑的电子信息产业正在促进四川经济发展以及整个西部地区的快速发展。

四川省经济和信息化厅副厅长皮亦鸣

四川省经济和信息化厅副厅长皮亦鸣谈到， 与传统的产业相比，电子信息产业正在从国际向国内转移，从东部向西部转移，四川省委省政府高度重视电子信息产业发展。成都市作为西部地区的中心城市，具有充足的人力资本和良好的教育资源，具备制造业全产业体系，拥有高新制造业产业升级所需的工业基础。希望通过此次博览会，做好国际国内双循环，进一步提升成都电子信息产业核心竞争力。

成都市人民政府副秘书长刘兴军

成都市人民政府副秘书长刘兴军在峰会致辞中表示，成都是中国中西部最具活力的特大中心城市之一，世界500强企业301家落户成都，成都也是国家重要的电子信息产业发展基地，近年来，成都出台关于促进电子信息产业高质量发展的实施意见等文件和集成电路、软件、新型显示、5G，大数据等重点领域的专项配套措施，希望与会嘉宾以本次博览会为契机，更加深入了解成都，将更多的项目在成都布局，携手合作，共同打造成都电子信息产业生态圈。

大会还邀请到了中国科学院自动化研究所、电子科技大学示范性微电子学院、中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所、中国长城科技集团股份有限公司、曙光信息产业股份有限公司、华为等单位的多名行业专家、企业代表以及产业链上下游的优秀供应商和技术服务商代表，他们将齐聚蓉城就电子信息自主创新、电子信息产业方向、自主安全与产业链重构、数据存储与产业数字化、先进计算赋能电子信息产业升级、鲲鹏生态助力电子信息等行业热点话题进行积极探讨，分享各自观点，展望行业发展趋势。

专家云集，产业重构，积极探讨电子信息新趋势

中国科学院自动化研究所研究员，博士生导师，复杂系统管理与控制国家重点实验室副主任侯增广

机器人技术改变了制造模式、医疗模式，在社会发展中发挥了重要作用，如何和人类社会深度融合，真正进入家庭和社会，智能机器人尚面临诸多挑战。在开幕峰会上，中国科学院自动化研究所研究员，博士生导师，复杂系统管理与控制国家重点实验室副主任侯增广，发表了《机器人技术核心挑战与产业发展》的主题报告，他认为未来不同产业、学科等不同领域的交叉能够对相关研究和产业带来了新的活力，新的机会。报告讨论了人类、机器人与人工智能相关问题，以及未来的机遇。

中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君

国家统计局数据显示，2020年上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长5.7%。这表示电子信息制造业的增速已经转负为正，整个经济走势体现了电子信息产业强劲的发展韧性。在这样的环境下，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君在主题为《电子信息产业“十四五”发展方向与思考》的报告中表示，电子信息产业的高质量发展正在向智能制造的流程的转化，也逐渐向半导体，集成电路产业链的上游发展。信息技术仍是全球新一轮科技和产业革命的引领力量，日益成为全球科技经济战略博弈的核心领域，信息产业发展的驱动要素、发展方式和产业结构等正在发生重大变革，正成为后疫情时代经济社会动能重启的重要引擎。

电子科技大学电子科学与工程学院(示范性微电子学院)副院长于奇

长期从事新型半导体器件、数模混合信号集成电路与系统设计的教学和科研工作的电子科技大学教授，博导，电子科学与工程学院(示范性微电子学院)副院长于奇发表了《产教融合协同育人，全力推进集成电路高层次工程人才培养的跨越式发展》的主旨演讲。

集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性、先导性产业，我国集成电路产业整体呈现持续增长的良好发展态势，但与国际发达国家相比仍有一定的差距，人才短缺是我国集成电路产业跨越发展的重大瓶颈。他表示学校通过产业界和高校密切合作，产教融合协同育人，通过微电子学科与系统学科相融合、集成电路与集成工程相复合、校内资源和校外资源相结合全力培养造就一批国家集成电路产业发展急需的高素质IC工程领军人才、IC高级设计人才以及核心工艺工程师。同时希望学院能够建立成一个立足成都、带动西南、辐射全国的一流微电子学院。

中国长城科技集团股份有限公司副总裁谷虹

在数字经济时代下，网信产业发展要以“自主安全”为核心，以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以数字基础设施建设为实施载体，以底座安全为根本保障，强调以数字化、融合创新推动国家战略转型升级，最终形成新动能，实现高质量发展。中国长城科技集团股份有限公司副总裁谷虹在《重构自主安全产业之路》的主旨演讲中，表示以中国长城为代表的国家队，正在以安全需求为引领，持续聚焦核心技术突破，构建具有自主知识产权的云基座，紧密契合国家战略布局，满足地方高质量发展需求。中国长城打造的“芯+端+云”完整生态链，深刻诠释“大国重器”精神，夯实新基建核心安全基座。

曙光信息产业成都有限公司总工程师肖文静

今年的疫情下，以新理念，新技术，新模式为基础的新基建呼之欲出。同时新基建的本质，是支撑数字化和智能化经济社会发展的基础设施，新基建未来是社会发展的核心动力。曙光信息产业成都有限公司总工程师肖文静，发表了《先进计算融合创新-构筑以算力为核心的数字基础设施》，从新基建的概念、先进计算的重要性到算力经济时代的到来，全面阐述了算力在驱动数字化、智能化社会过程中的重要性。曙光多年来，一直致力于通过建设和运营以算力为核心的信息化基础设施。通过先进计算技术的研发、设备制造、先进计算服务、生态建设、人才培育和应用创新来发展先进计算产业，助力区域科技实力提升，共育算力经济。

华为鲲鹏计算业务总裁张熙伟

万物感知、万物互联、万物智能驱动业务场景越来越多样性，多样性的应用场景驱动算力需求的多样性，今天已经进入多样性的计算新时代，算力已经成为新生产力，驱动数字经济发展的重要指标。华为鲲鹏计算业务总裁张熙伟在峰会上分享了《鲲鹏展翅，共赢计算新时代》的主旨演讲，他表示，在云时代以及端边云协同的趋势下，ARM驱动的多样算力成为新的主流选择，华为计算战略希望围绕鲲鹏和昇腾，构筑多样性算力生态，积极践行硬件开放、软件开源，使能生态伙伴商业成功，并坚持技术投入，做深高校人才培养，实现竞争力超越，来为世界提供最强算力，让智能无所不及。同时华为与伙伴共建鲲鹏生态，基于研发、应用、人才培养三轮驱动，来打造西部数字经济新底座，共建西部“数字经济”新时代。

开幕峰会主持人：至顶网总编辑高飞

重磅登场 创新机遇 2020年创新成果集中展示

2020中国（西部）电子信息博览会，于2020年8月25日至8月27日在成都世纪城新国际会展中心6、7号馆举办，将集中展示电子信息技术领域创新发展成果，展现最新的智能化发展趋势，探讨行业发展方向。

八大精品展区，全方位覆盖产业链

本届展会设立两大主题展馆八大主题展区，展出面积近20,000平米。6号新基建馆重点打造加快推进新一代信息技术包括5G和大数据、智能制造、智能终端、人工智能四个展区，7号基础电子馆重点打造助力产业基础高级化包括基础电子、集成电路、测试测量、微波射频四大展区。来自全国各地各行业的参展商，带来其最新的产品和技术，多维度、系统性地展示电子信息全产业链的领先科技成果和产品。

如今，新兴电子正在迅速崛起，其高成长性和巨大发展潜力吸引了众多企业在这条道路上披荆斩棘。而“2020年中国（西部）电子信息博览会”作为西南地区第一电子大展，汇聚一大批国内外知名企业参展。



电子元器件作为今年展会重要看点之一，吸引了中国兵装集团58所、元六鸿远、永星电子、宏明电子、雨菲电子、中电科40所 47所等企业。另外，中电港多家国际芯片厂商，成都电子信息行业协会旗下15家会员企业也共同亮相该展区。

测试测量版块的参展企业包括是德科技、福禄克、赛宝实验室、虹威科技、美恩斯、成都天大仪器、辽宁省轻工科学研究所等。

智能制造领域的企业代表，大族激光、沈阳兴华航空电器、德阳智科电子、河北泰库物联网等企业也携带自己最新的产品和技术亮相展会。

除了开幕峰会，展会同期还举办了中国大数据应用大会之《大数据应用实践高峰论坛》、《电子元器件创新发展高峰论坛》、《助力电子信息+AI高峰论坛》多场分论坛，话题涵盖集成电路、高端元器件、智能制造、大数据等多个热门专业。在论坛上，大咖们齐聚一堂，从资源、技术、人才等多个角度分享和探讨各个领域的发展，分享最新行业资讯，共话电子信息产业未来，给与会者带来更多探讨相关市场和技术的机会。另外，展会现场还重磅推出手工焊 接大赛、无人机表演赛、手机游戏电子竞技比赛三场重要赛事。

从2016年起同期举办的中国大数据应用大会使电博会真正实现了“软+硬+产业”全方位的展览展示平台。并通过其专业性，高品牌价值和发展趋势的权威性，相信对成都发展电子信息产业具有十分重要的意义。也必将成为新一轮西部大开发、成渝双城都市圈等多项国家战略机遇在成都交会叠加展示的新窗口。