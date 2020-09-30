HPC CHINA 2020：第二届国产应用Saas化论坛成功举办

第二届国产应用Saas化论坛上，HPC领域的国产软件的重要开发单位，就应用SaaS化这个主题来进行讨论，探讨如何构建更完善的高性能应用软件生态，在SaaS化的过程当中面临的困难、需要得到什么样的支持、推广的经验分享，以支撑国产相关应用的蓬勃发展。

2020 CCF全国高性能计算学术年会（CCF HPC CHINA 2020）9月28-30日在中原古都郑州通过云端线下线上同步隆重举行。本次大会的主题是“新超算 新基建 新经济”。

CCF HPC CHINA 2020由中国计算机学会主办，中国计算机学会高性能计算专业委员会、郑州大学、郑州航空港经济综合实验区共同承办，北京并行科技股份有限公司协办。

在此次学术年会第二届国产应用Saas化论坛上，HPC领域的国产软件的重要开发单位，就应用SaaS化这个主题来进行讨论，探讨如何构建更完善的高性能应用软件生态，在SaaS化的过程当中面临的困难、需要得到什么样的支持、推广的经验分享，以支撑国产相关应用的蓬勃发展。

论坛上，北京超维知药科技有限公司创始人曹晨磊博士、北京瑞盈智能科技有限公司CEO阮进喜、北京云道智造科技有限公司平台组总监才巨龙、中科院计算机网络信息中心研究员杨小渝博士、上海索辰信息科技有限公司市场总监毛为喆、上海东峻信息科技有限公司创始人复旦大学教授、博导蒋寻涯和北京创腾科技有限公司技术支持专家胡锐骎博士分享了主题演讲。

北京超维知药科技有限公司曹晨磊博士在《人工智能技术在创新药研发领域的应用》报告中表示，引入IT技术辅助药物设计并不是一件新鲜事，上世纪末科研人员就发展出了计算机辅助药物设计（CADD）这门学科，试图利用计算模型来提高药物设计的速度和成功率，虽历经数十年发展完善，但仍存在理论缺陷。

近年来，随着AI技术的兴起，科研人员希望利用更为先进的信息表征体系，建立全新的人工智能辅助药物设计（AIDD）技术体系，以突破计算机辅助药物设计技术的局限性，进一步提高算法的准确性，真正帮助科研人员提高药物研发的成功率。

他还分享了基于并行科技的超算平台，借助AI强大的发现能力和强大的计算能力，借助分子图神经网络模型的SAAS化，来缩短创新药的发现和研发，实现分子设计、分子成药性改造和结构优化、分子的活性预测以及分子动力学预测等功能。

北京瑞盈智能科技有限公司CEO阮进喜分享了《电子产品可靠性仿真云平台（CRAFE）》的主题演讲。基于云架构和超算架构来打造电子产品可靠性仿真云平台（CRAFE）。用户通过网页来上传到超算SAAS上，来实现可靠性安全设计校核的，仿真需要，介绍故障物理模型（PoF）的原理和发展历程；介绍CRAFE的主要功能模块和实际案例讲解；CRAFE能够实现电子产品可靠性仿真分析和评估全过程，平台内嵌入完全自主可控的热和振动的有限元仿真求解器，同时支持与主流Ansys和Abaqus等主流的商业有限元仿真软件的接口，实现多物理场的云仿真计算，快速评估产品的MTBF指标，帮助设计人员发现产品的薄弱环节，辅助其进行产品的可靠性设计，实现可靠性增长。

北京云道智造科技有限公司平台组总监才巨龙发表了《基于仿真App构建数字化转型的价值生态》，数字化转型是当下企业转型和变革的必然趋势，随着科技的进步，凡是能够被数字化的，终将会被数字化。

仿真应用是企业数字化转型的重要阶段，仿真业是研发过着中重要的一环，仿真驱动设计，提升企业生产的质量。虚拟实验相对于物理实验更方便灵活，但是仿真软件昂贵、仿真软件需要掌握数学、物流等，但应用和普及仿真技术是企业转型过程中一个非常艰难的过程，基于仿真App构建的价值生态就是为了拉动企业的转型需求。

云道智造以实现仿真软件国产化和仿真技术大众化为目标，基于Simdroid仿真应用，和Simcapsule云仿真平台，打造一个完善的基于微服务架构的云仿真PAAS平台开发环境来，为CAE应用提供全新的思路和方式。为企业数字化转型提供助力平台，最终实现仿真技术的大众化。

杨小渝，博士、英国剑桥大学博士后，现为中科院“百人计划”研究员分享了《锂电池负极材料的高通量计算和筛选：第一性原理计算的SaaS化案例》

目前锂电池负极材料90%以上还是石墨材料。而石墨材料的锂电池容量，已接近极限，我们需要寻找下一代锂电池负极材料。 而基于传统实验“试错法”， 效率低，成本高。 如何通过高通量材料计算和筛选，帮助寻找能大容量吸收锂离子的电池负极材料， 是目前的一个研究热点。

数据、计算和实验三位一体的方法是材料基因组的研发模式，，基于中科院Matcloud的成为转化的Matcloud+材料云平台，整合材料计算、材料数据库和高性能计算机与一体的，将DFT软件SAAS化，通过材料数据库、机器学习通用模式、性能预测和制备表征等，与材料计算、数据、模拟、超算、AI一体化置于云端。

杨小渝通过介绍了Matcloud+在计算模拟、计算数据、建模、作业和机时、人工智能和高通量计算等功能，基于材料云的高通量材料计算的锂电池负极材料筛选系统。它基于第一性原理计算软件VASP的SaaS化（用户自带软件版权），通过高性能计算，开展高通量材料计算和筛选，寻找能大容量吸收锂电池负极材料的候选材料。而用户无需下载任何软件和插件，只需网页浏览器，通过帐号、密码登陆即可使用该系统，极大地降低了用户开展第一性原理计算的门槛。

上海索辰信息科技有限公司市场总监毛为喆分享了《国产仿真软件SaaS应用前景》，随着国家对国产自主工业软件的重视度不断提高，未来自主工业仿真软件的发展前景值得期待。作为互联网大国，国产仿真软件能否与互联网相结合，形成新的工业仿真生态链，我们将从多个方面探讨工业仿真软件研发SaaS化可能面临的问题以及一些建议。

目前国内工业仿真软件发展面临着研发投入、核心技术、人才、市场以及产业链都面临着众多挑战。国内缺乏核心技术和软件，CAD/CAE研发需要定力和恒心。CAE软件成熟需要一个10年的过程，不是急功近利的一项工作。

他认为CAE软件SAAS化应用应该是以可靠、易用和低投入的目标定位来辅助产品研发设计。希望通过SAAS平台开发运营方、CAE分析服务提供方和企业用户相互合作来实现CAE软件SAAS化更好的迭代发展。

索辰基于华为云和国家超算中心打造的工业仿真云平台，实现了新一代CAE设计结合分子动力学算法、粒子算法等新一代算法，来降低对模型的求解变化。降低人的工作量和人的干预，工程试验和仿真实验相互协同从而提高工程仿真的可靠性。

毛为喆表示，希望通过工业仿真软件向SAAS方式转变，将软件产品云化，利用云计算结合先进的仿真技术，并通过构建生态圈来实现整个仿真产业的高质量发展。

上海东峻信息科技有限公司创始人复旦教授、博导蒋寻涯分享了《东峻电磁仿真软件的商业化道路和相关思考》主题演讲。

作为中国工业软件企业的一员，致力于打造中国的达索的上海东峻公司走过一条相当坎坷的道路。蒋寻涯分享了现阶段中国工业软件公司面临国外软件的大量的散布“盗版软件“，零价倾销，破坏了中国的市场结构，从电磁仿真行业看中国工业软件在算法和校园软件绝对是世界第一流的，但是商业CAE软件很薄弱的现状。中国有大量的优秀科研软件，但是被封堵在校园和科研所，科研成果、培养的人才为欧美软件公司做嫁衣等痛点。

电磁行业是具有战略意义的行业，决定了多个军工和民用的领域发展，而电磁仿真软件也就具有了似乎天然的广大市场，蒋寻涯分享了东峻基于算法领先这一个优势来作为打开市场的锋刃。“比如某飞机的全角度计算，东峻电磁仿真软件仅仅需要11天，而同类的欧美商业软件需要12年。“

北京创腾科技有限公司技术支持专家胡锐骎 博士分享了《AI时代下的新型材料设计解决方案-MaXFlow》，近 20 年来，分子模拟技术已两次荣登诺贝尔化学奖的奖台，成为包括化学化工、材料科学与生命科学等领域认识和解决复杂科学和工程问题的重要方法。

工业领域从设计到产品困难重重，基于经验的传统材料研发效率低下。在现代材料学领域中，计算机“实验”已成为与实验室实验同等重要的研究手段。AI 时代下如何有效利用大量现有数据以及不断增加的算力，将分子模拟、高通量计算与大数据分析技术三者有机结合应用于化工、材料等研究领域，降低研发成本，提高研发效率将成为关键。

报告详细介绍了MaXFlow在分子模拟计算以及数据处理分析挖掘的学术潜在应用与价值，通过发现数据中的潜在规律，将数据转换成有用的信息和知识，训练模型和预测性质，从而实现以计算和数据驱动新能源材料科学行业的发展。

最后，此次论坛主席兼主持人北京并行科技股份有限公司高级合作总监吕昇亮在论坛总结上表示随着云计算的发展，应用软件上云，通过SaaS化的方式从传统的软件销售模式转变为软件服务模式，已经成为一种趋势，越来越多的高性能计算领域的行业应用通过SaaS化的方式来进行推广和支持用户，相信通过产业的通力合作来构建更完善的高性能应用软件生态，来支撑国产相关应用的蓬勃发展，这也必将成为国产工业软件弯道超车的机会。同时也期待第三届国产应用Saas化论坛在珠海再次相见。