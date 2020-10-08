Veeam宣布收购Kasten，瞄准Kubernetes原生工作负载数据保护

Veeam的首席技术官兼产品策略高级副总裁Danny Allan表示，“容器市场的发展速度决定了我们将采取行动，以确保在这个市场中的领导地位。Kasten在针对应用程序的容器方面拥有领导地位，我们将保持这种领导地位。”

数据保护和数据管理技术开发商Veeam Software周一宣布收购Kasten，后者是Kubernetes原生工作负载的备份和灾难恢复技术的开发商。

Veeam首席技术官兼产品战略高级副总裁Danny Allan表示，此举的背景是IT行业看到了基于容器工作负载保护需求激增。Veeam最近将其全球总部迁至俄亥俄州哥伦布市。

Allan援引研究公司企业战略集团（Enterprise Strategy Group）的统计数据称，到2023年，预计约有50％的工作负载将转移到容器中。

Allan对CRN表示，“容器就在这里……我们看到，容器的普及速度正在变得越来越快，这和我们曾经在VMware上看到过的情况非常类似。而VMware本身也在将Kubernetes集成到其Tanzu技术中。这将进一步推动这种技术的普及。”

Allan表示，很多公司都在开发保护基于容器数据的技术，其中绝大部分都是从存储的角度出发的，但Kasten却是另辟蹊径。

他表示：“Kasten是从应用的角度看待容器的……这与Veeam将自己打造成十亿美元市值公司的思路是一致的。在Veeam横空出世的时候，每个人都在使用代理。但是，当数据保护转移到虚拟化环境中时，专注于应用就变得很重要。Veeam使用了以应用程序为中心的方式来迁移数据，完全不需要使用代理。”

Allan表示，Kasten的技术可以保护云端和本地环境中的Kubernetes容器。

他表示：“该软件作为Kubernetes软件进行部署，因此这是非常原生的体验。”他说：“我们将保持原生的DevOps体验，以提供云端和本地环境中的可见性。”

Allan表示，Veeam从今年年初开始与Kasten建立了合作伙伴关系，两家公司在上周的VMworld会议上展示了他们的技术集成。他表示，两家公司均为Insight Partners所有，这一点有助于推动收购。

Veeam将以1.5亿美元的现金和股权收购Kasten。

他表示：“这证明了我们在这一领域的投资。”他表示：“我们已经是虚拟化和云环境中数据保护的领导者……我们正在迈向'Act 2'，它将专注于云端和容器。”

Allan表示，对于Veeam而言，收购Kasten而不是继续保持与其的合作伙伴关系非常重要。

他表示：“容器市场的发展速度决定了我们将采取行动，以确保在这个市场上的领导地位。” 他表示：“而Kasten在专注应用程序的容器方面拥有领导地位。我们将保持这种领导地位。”

一些重量级的存储厂商已经开始在保护基于Kubernetes容器的工作负载方面布局，并进行了大量投资。而收购Kasten的举措让Veeam成了其中的新成员。

Pure Storage上个月表示，将以3.7亿美元的全现金交易收购Portworx。Pure Storage将Portworx描述为领先的Kubernetes数据服务平台的开发平台，该平台可以在生产环境的容器中运行关键任务工作负载。

数据保护和数据管理软件开发商Commvault在7月发布了其HyperScale X存储设备，该设备采用了广泛使用的容器存储接口（CSI）来保护基于Kubernetes的有状态容器。

NetApp今年早些时候放弃了自己基于容器的存储技术开发，转而支持Project Astra，该公司称其目标是将持久性存储与Kubernetes容器结合在一起。

容器存储也已成为投资目标。MayaData是总部位于加利福尼亚州圣何塞的Kubernetes环境容器附加存储开发商，该公司今年2月获得了2600万美元的投资，投资方中包括位于佛罗里达州劳德代尔堡（Fort Lauderdale）的软件定义存储技术开发商DataCore。