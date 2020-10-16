Oracle发布高性能Exadata Cloud Service X8M数据库

这可能是可用性能最高的云数据库服务了。

Oracle近日宣布推出了一项新的服务，旨在帮助客户在云中运行那些最具挑战性的交易处理和数据分析项目，而无需对这些应用进行任何更改。

Oracle表示，这是一项重要的发展成果，因为有很多客户出于对性能、可用性、缺乏功能和一致性、纵向扩展能力的担忧而不愿将最重要的工作负载转移到云中。

Oracle关键任务数据库技术执行副总裁Loaiza表示：“通过今天的公告，Oracle让客户能够运行任何业务关键型数据库工作负载，包括那些最大型的、计算和内存最密集型的工作负载，并且相比任何其他云供应商来说，速度快得多、扩展力和弹性更高、成本更低。Oracle新推出的数据库云服务是基于经过验证的、第八代Exadata X8M平台，该平台针对Oracle数据库进行了优化，并且已经被全球财富100强企业中86％的企业用来运行他们那些要求最为最苛刻的工作负载。”

据Oracle称，Oracle Exadata Cloud Service X8M 让企业可以将要求极为苛刻的数据库和其他工作负载迁移到Oracle的云平台上，并表示，这项服务采用了英特尔Optane永久内存，完全绕开了操作系统和网络软件堆栈，从而让事件处理操作速度提高了2.5倍，而延迟降低了10倍。

一直热衷于对标竞争对手AWS的Oracle称，这项新服务的数据库IOPS性能比AWS Relational Database Service高50倍。

Oracle Exadata Cloud Service X8M数据库可以为所有类型的数据库工作负载提供更大的规模和更高的可用性。Oracle表示，部署在该服务上的数据库可扩展到多达4600个CPU核心、44 TB DRAM、96 TB持久性内存、1.6 PB闪存和25 PB数据库容量。

Oracle称，该服务相比Amazon RDS的CPU扩展性能高出25倍，存储性能高出20倍。此外，Oracle的Data Guard数据库副本服务确保了灾难恢复，该服务减轻了SQL读写的负担，从而在多个云区域提供了保护。

Wikibon首席技术官David Floyer对Exadata Cloud Service X8M的性能给出好评，这位分析师表示：“Wikibon将该服务评估为可用性能最高的云数据库服务。”Floyer解释说，因为现有的在线事件处理系统正在变得越来越复杂，分析系统却变得越来越大，需要速度水平比以往任何时候都高。

“数据驱动型业务正在实时地将这两者进行结合，因此，要应对这些挑战，云数据库就需要能够结合行和列访问、集成SQL和NoSQL数据库、支持超低延迟和高带宽I/O。Oracle Exadata Cloud Service X8M已经升级到能够提供同类最佳I/O延迟、庞大的数据仓库、以及出色的横向和纵向扩展能力。”