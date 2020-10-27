积极拥抱C2M，新制造开始加速跑

今年9月，阿里巴巴打造的全球首个新制造平台——犀牛智造正式亮相，阿里新制造一号工程“犀牛智造工厂”也在杭州正式投产。此前，这一战略级项目已在保密运行3年，这期间阿里和淘宝上200多个中小商家进行试点合作，一步一步跑通了小单起订、快速反应的柔性制造模式，通过洞察需求和数字化制造，商家真正做到了按需生产。

犀牛智造对制造行业的未来发展有着重要指导意义，它代表了阿里对制造业未来发展方向的一种探索。犀牛智造的核心就是C2M，是工厂的柔性化生产，让工厂从传统的大批量订单生产模式转型到灵活的按需生产模式，从而彻底解决库存积压问题。

这些年制造业要转型升级已经成为共识。在全面数字化、万物互联的大背景下，供应链大协同、消费互联网与工业互联网的打通，成为制造业升级可预见的未来，但是究竟如何转型，什么样的路才是充满希望的道路，业界仍然还在摸索之中。

早期制造行业转型的大思路是追求制造规模化、标准化，主打降低制造成本。M2C（生产对客户，也就是直销）就是这个思路，希望通过去掉中间环节，降低成本，但是M2C没有解决库存问题，更大的问题是产品不对路最后滞销、积压。后来，随着大数据、AI和制造水平的进步，人们的思路转向制造的个性化、定制化和智能化,C2M（Customer to Manufacturer，从消费者到生产者）就是这种思路下的产物。不仅阿里巴巴在试水C2M，更早的必要商城、京东推出的京造上线、拼多多推出的“新品牌计划”、苏宁的C2M生态都与C2M高度相关。

2020年，因为疫情捧红了直播带货，也让C2M赢得了业界的更多关注。C2M是平台与厂商合作组织产销的一种模式，也称反向定制，其省掉品牌商、代理商和最终销售终端等中间环节，将消费者和生产商直接对接，通过互联网对消费者的信息进行搜集、整合，从中分析出消费者的需求状况，然后将这些信息发送给制造者，生成订单。和现有产业模式相比，C2M是一次颠覆，也是对产业链的一次重组，对整个产业界意义重大。

为了深入探索在制造产业当下面临的大变局下C2M的落地之路，我们将通过采访和问卷调查来深入研究中国传统制造业的核心痛点、C2M对克服这些痛点的价值、C2M落地的难点、涉及的关键技术、C2M对产业的影响以及业界在C2M方面的探索。这期的《小微企业怎样做好C2M的数字转型》、调研报告《智能制造的风口：你了解C2M吗？》正是我们所做的工作的一个体现，接下来我们还会有更多这方面的报道和研究陆续推出，希望大家关注，并期待大家一起来探讨。