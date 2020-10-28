微软发布第一季度财报 云业务仍然是主要动力引擎

微软再次展示了技术提供商在疫情期间的蓬勃发展。今天，微软发布了季度财报，云服务和个人计算机软件的强劲增长，让业绩轻松超过收入和销售预期。

微软再次展示了技术提供商在疫情期间的蓬勃发展。今天，微软发布了季度财报，云服务和个人计算机软件的强劲增长，让业绩轻松超过收入和销售预期。

但是微软发布的下一季度指引要略低于预期，这使得微软股价在盘后交易中下跌近2％，今年微软股价仍是上涨了近35％。

第一财季微软的利润较去年同期增长30％，达到139亿美元，合每股1.82美元，超出了分析师预期的1.54美元，收入372亿美元，增长12％，远高于预期的357.6亿美元。这一强劲表现与SAP形成了先民对比，本周企业软件巨头SAP称，COVID-19对期业务的影响超出预期，导致周一股价暴跌24％。

Moor Insights＆Strategy总裁Patrick Moorhead表示：“尽管投资者们还在思考本周早些时候SAP的财报灾难，但微软还是以超出预期的表现让人为之一振。企业正在逐步从COVID-19中恢复，开始继续他们专注于混合工作模式的数字化转型计划，而微软正在利用这一趋势。”

Azure增长放缓

微软的智能云部门以固定货币计算增长了19％，其中Azure基础设施即服务业务增长了47％，这与上一季度的增长是一致的，但低于第三财季的59％。

尽管如此，Azure的增长速度仍快于竞争对手AWS，后者在最近一个季度中增长了30％，且基数更大。服务器产品和云服务收入按固定汇率计算增长了21％。

Pund-IT总裁兼首席分析师Charles King认为，云增长放缓“在我看来，意味着最初企业因为在家办公模式而苦苦挣扎，从而推动云的急剧增长，现在这种热潮正在消退”，那些急于应对危机的企业组织“需要一些他们可以依靠的IT合作伙伴。微软显然是首选厂商之一，Azure看起来有很大的发展空间。”

Wedbush Securities分析师Dan Ives对此观点表示赞同，多家新闻媒体援引他的话说，从长远来看，快速且可能永久性地转向在家工作模式，对于微软的云和PC业务是利好的。”虽然我们在最近几个季度看到了放缓的势头，但是我们相信，进入2021财年交易量仍将很强劲，我们估计在云转型方面，微软在其庞大的装机群中的渗透率仅为35％，”道琼斯公司援引了Ives的分析称。

Teams成为一大亮点

企业对虚拟协作的兴趣激增，使得微软Teams协作平台表现突出，微软首席执行官Satya Nadella在他致分析师的声明也特别强调了这一点。

他说，该季度用户在Teams上平均花费了300亿分钟的时间，Teams平台已经被270,000家教育机构采用，用于支持远程学习。微软还将Teams用于支撑线上大会，可支持多达20,000个并发参与者，不过他没有公布该业务具体的收入或者增幅数据。

此外，微软的生产力和业务流程部门在Office 365商业版收入增长20％的推动下，收入增长了11％达到123亿美元。微软首席财务官Amy Hood表示，Office 365现在占微软整个Office商业业务的70％以上。

毫无疑问，Office Consumer业务也受益于家庭客户业务，这部分收入增长了13％，Microsoft 365 Consumer用户数增长到4530万。甚至连7月份称由于招聘放缓计划裁员6％的LinkedIn，收入也增长了16％。Nadella称，LinkedIn广告业务“已经恢复到疫情之前的水平，同比增长40％”。

Dynamics业务抢夺市场份额

作为微软迄今为止最雄心勃勃的业务线应用，Dynamics 365 CRM和ERP业务增长了37％，与上一季度的增幅大致相当，这个增幅也反映出“有一部分份额从Salesforce转移到了微软”，Moorhead在这里指的是Salesforce.com CRM平台。

微软的“更多个人计算”业务（其中包括通过渠道销售的Windows、Windows商业产品和云服务、Xbox游戏机、Surface硬件和广告）增长了6％，收入达到118亿美元。Xbox增长30％，Surface增长37％，而Windows OEM销售额下滑了5％，广告收入下滑了，从而抵消了前面的增长。

Pund-IT分析师King表示：“微软的PC /设备细分市场的表现比任何其他部门都要弱。而且，微软对最新款Surface设备大幅降价的不当处理，表明该业务的高管可能需要注意了。”

但广告业务的疲软表现，在前不久美国司法部发起的反垄断诉讼中并不会帮到谷歌。该诉讼称，谷歌对搜索市场采取掠夺性手段。Statista的数据显示，尽管过去五年中Windows 10的大多数副本中都包含了预配置Bing搜索的Edge浏览器，但微软的市场份额始终无法突破25％。