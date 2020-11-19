数字企业的催化剂 西门子Xcelerator新基建下的变革之力

面对疫情带来的经济冲击和产业升级需求，加速新型基础设施建设布局已经成为中国构筑数字经济发展的重要发力点，这也是“新基建”提出的重要时代背景。在近日举行的主题为“数智今日 同塑未来”的西门子数字化工业软件“2020大中华区Realize LIVE 用户大会”上，西门子数字化工业软件各领域的行业专家、合作伙伴及客户代表聚焦中国经济新常态下的数字化转型新特征，直击系统工程建设及业务流程重塑等复杂性难题，结合“新基建”背景解密工业数字化的未来图景。

本次大会上，西门子数字化工业软件高级副总裁兼大中华区董事总经理梁乃明宣布了西门子数字化工业软件最新的“2030中国战略”——包括赋能中国头部企业的核心技术开发；与地方政府合作建立数字经济和智能制造创新中心网络；深化领军人才和工程师培养；加强本地研发，服务全球，以及开放繁荣的合作伙伴生态五大举措，全面助力中国企业抓住新基建浪潮中的数字化机遇。

比如西门子数字化工业软件在中国推动智能制造和数字化企业转型，与一汽集团的红旗汽车开展数字化制造、数字化工厂建设；电动车品牌恒驰汽车在新的数字化工厂的制造、研发全面采用了西门子数字化工业软件的整套端到端解决方案。

未来数字化会引领整个制造业的转型，西门子也是身体力行，与中国的生态伙伴一起协同创新。过去西门子创新中心都是讲智能制造，分享最新的技术，将最佳实践引入中心。现在中心则是深耕垂直行业，比如帮助汽车厂商的上下游、供应商以及合作伙伴实现网络化。西门子数字化工业软件除了和政府、产业的配合，加上合作伙伴、客户，联合各个不同的领域，从政府到企业再到人才和合作伙伴四管齐下，提升中国制造业发展水平。

“开放的合作生态是我们的发展基石，卓越的客户成功是我们的前进动力。西门子数字化工业软件一直致力于自身能力的输出与连接，构建行业网络效应，让供应商、客户、合作伙伴以及分销商实现协作共赢。”梁乃明说。

梁乃明表示，“未来，我们将继续在中国，为中国，不断深化合作，加强研发，助力推动中国的数字经济的高质量发展。我们将继续西门子植根中国140年的传承，深入参与中国数字新基建时代的内循环，同时积极推动内外循环的互补与叠加，借助于西门子Xcelerator全栈技术加速工业企业数字化转型，为中国的新基建发展贡献力量。”

西门子Xcelerator的三大关键点

要快速稳妥地推进中国数字新基建建设工作，必须同步夯实数字化研发和数字化工厂，而这正是西门子数字化工业软件Xcelerator数字化双胞胎的核心价值。

为了帮助工业企业有效应对多重数字化难题，西门子于2019年推出了Xcelerator解决方案组合。Xcelerator集成了西门子数字化工业软件的全部软件与服务，从PLM整个产品生命周期管理向前延伸到电子半导体的EDA工具，后端又加了开放式物联网操作系统MindSphere和低代码开发平台Mendix，可以形成良性的西门子软件生态，实现了全方位的解决方案。

Xcelerator产品之间的集成得益于西门子倡导的开放式的架构平台，把所有不同环节、不同产品整合起来。Xcelerator可以帮助行业客户实现产品的设计、制造、仿真、实验，包括生产线的规划、设计和制造，数字化双胞胎甚至是云。

梁乃明表示，工业云是未来的趋势，可以帮助企业实现更好的经营模式、生产链的打通。而西门子MindSphere是目前最全面、最稳定、最可靠的工业互联网，并在两年前跟阿里巴巴合作为中国所有客户提供公有云的服务。未来整个制造业将会是混合云的形态，在公有云客户中对于私有云工业物联网的渴望和呼声也是比较强烈的，所以西门子MindSphere也计划很快推出私有云版本。

MindSphere跟各个不同的硬件系统，比如西门子自己的FA（工厂自动化）、PLC（可编程控制器），以及包括运动控制（Motion Control）等各个硬件技术厂商以及设备制造商共同开发不同的MindSphere应用，帮助企业更加直观地掌握其内部生产线的更多资讯，从而发掘有价值的信息。目前，MindSphere已经成功应用在成都的废水处理项目中，帮助河北钢铁集团提升了制造能力、降低成本、优化工艺。

在Xcelerator构成中，西门子的低代码开发平台Mendix发挥了重要功效，可以帮客户以比目前快十倍的速度来开发软件，成本则要低得多。Mendix能够让整个PLM系统更加集成化，同时可借助于定制的应用程序以及直观界面帮助企业将所有来源的任务和信息整合在一起，打破业务与IT之间的孤岛。MindSphere已经支持Mendix，能够帮助客户快速开发MindSphere应用，极大地提升MindSphere对企业的价值。

对企业产生最大的效益，无外乎一定要有很好的应用，只有应用才能给企业带来价值。今天西门子看到的挑战就是如何跟合作伙伴很快地开发各种不同场景的应用，因为在汽车制造业或者手机制造业的场景是完全不一样的，数据也都是完全不一样的，其中可以发掘的价值也都是不一样的。

梁乃明说，作为引领整个制造业的排头兵，西门子自己在内部做了很多不同的开发应用，各个不同的西门子部门，无论是自动化还是运动控制，医疗或者电力，西门子完完全全是全方位继续引领，意识到必须自己先革命，才能引领整个工业4.0的转型。

西门子数字化工业软件高级副总裁兼亚太区董事总经理Bas Kuper表示，客户如果想要实现数字化，必须要考虑整个业务流程，从设计到生产再到最终的使用环节，我们必须要得到这些回馈的数据和闭环，才能进一步优化流程，提供预测性的维护。现在有了Xcelerator，企业就具备了这样的能力。

Xcelerator能在错综复杂的市场环境下提供相关的解决方案，代表了西门子最擅长的领域，能提供与西门子相符的高水平安全保障、智能服务和品质把控。在研发Xcelerator过程中，西门子发现了将复杂度转化为竞争优势的三大关键点：提供全面的数字化双胞胎；个性化、适应性强的现代化平台；灵活、开放的生态系统。

数字化双胞胎能实现对整个生命周期中使用的物理产品或流程进行精确的虚拟表示，以便模拟、预测和优化产品及其生产系统。 消除工程和运营领域之间的界限能缩短上市和创新时间——物联网会生成大量具有价值的数据。这种闭环可确保反馈到模型中的数据不断得到完善。西门子已经能够为Xcelerator平台生成真正全面的数字化双胞胎。

Bas表示，大部分客户在创建数字化双胞胎当中遇到的问题就是整合现有的格局——如果你已有多个应用的话，想要创造数字化双胞胎并不容易。这就是西门子提出Xcelerator理念的主要原因，即一个全面的端到端的数字主线可以有助于数字化双胞胎贯穿整个流程。“这里我们指的并不是某一个具体的数字化双胞胎，而是针对产品生命周期每一阶段的数字化双胞胎。与此同时客户可以按需实行我们所有的技术，这就是我们解决客户难点的方式。”

数字化双胞胎可以应用到每个行业，就数字化工业软件来说，西门子目前服务9大重点行业。零售和消费品对于PLM应用来说是正处在发展中的领域，因为企业需要更快地将产品推向市场，所以数字化双胞胎在该领域应用也越来越普遍。汽车、航空和航天也是关键行业，引领着数字化转型。工业机械同样也是一个重要的领域，包括半导体以及电子行业也有非常值得关注的地方。能源公用事业以及大型基础设施方面，几年之前西门子数字化工业软件也有宣布和行业当中的领导者建立合作。

其次，Xcelerator的“个性化、适应性强和现代化”等特点反映了每个人工作方式的不同，无论是个人偏好还是行业需要。对于年轻的数字化原生代来说尤其如此，他们习惯了为自己使用的应用设置偏好，让偏好与工作方式保持一致。 根据自身需求自定义界面和设置方案能让他们更高效。这就是Xcelerator所满足的用户期望。

“这也是为什么把Mendix和我们自己的技术进行集成，目的就是轻松地为终端用户提供专门定制、按需索取的数据，这也会促进我更多新的业务模式的出现，比如今天的用户大会上我们介绍了Teamcenter云上的SaaS业务模式，帮助客户达成他们的业务目标，帮助他们加快实现业务价值，这不仅需要更多的技术集成，同时也要让技术更加个性化、按需定制，让用户更轻松容易地使用我们技术，这也是我们投入的重点所在。此外，通过加大云端的采用可以帮助用户减少应用的总拥有成本，让我们的组合变得更加丰富，这也是我们未来的关键投入之一。”Bas说。

第三，Xcelerator拥有灵活、开放的生态系统。组织不是独立的实体，它们共处于网络中，通过连接和协作来创造价值。 供应商连接着客户、合作伙伴和分销商。Xcelerator打破了网络中这些连接之间的障碍，使公司有更多机会利用现有的一切，并获得竞争优势。

目前，Xcelerator仍然在通过新的收购计划不断深耕、拓宽产品组合，只有实现这些不同产品组合的完全集成，才能享受到平台带来的好处。此前，西门子与SAP宣布了战略合作伙伴关系，提供PLM与ERP之间的无缝整合，从而让企业有机会更快速地、以更低廉的成本进行数字化。

梁乃明说，Xcelerator和制造业都在进行数字化转型，转型是各种层次的，从IT到OT，也就是从信息产业到制造业最后到与用户的连接，形成完全的智能制造或者说闭环制造。随着5G、AI等新的技术产生，西门子的产品中也已经融合了很多AI相关的技术。比如通过与AI技术的融合，帮助工程师在设计的时候给予一些建议，从而让客户更好地利用最新的科技。5G和MindSphere整合在一起，西门子作为工业软件的领头羊和工业软件提供商，也在不断地吸取和学习如何把新的科技融入到整个软件当中，为客户提供最大的价值。