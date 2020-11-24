搞清开源与企业数字化转型的关系——这场在线圆桌会一定不要错过

1970年，Unix系统诞生，成为开源的开端；1990年代，“开源软件”一词被提出。自后，一波又一波的开发者纷纷投入到免费开源系统的开发，GNU/Linux系统发行版出现，并在计算机领域兴起了一场开源文化运动。

不过，在过去的这20多年里，“开源”还只是“开发者语言”，真正关心源代码、真正关注开源价值的，多数都只是开发者。直到近几年来，开源才真正开始“出圈”——在进行数字化转型的过程中，许多企业都处于快速创新、成本控制、应用快速更新迭代等多重压力之下，而开源因为更灵活、更开放，刚好可以解决这些问题。同时，随着开源行业标准渐渐成型，技术环境越来越成熟，开源的普及也变得水到渠成。

具体来说，在文化层面，开源可以极大地加速企业创新，它可以让每个人都参与到解决问题的过程当中，发挥集体的智慧，激发每个人的创新力；在应用层面，开源最大的特点是开放，它可以让开发人员在其中更好地互动、互益，同时减少应用开发“重复造轮子”的问题，降低非必要成本；在基础架构层面，开源还是云计算非常关键的技术，目前市场上的许多主流公有云和很多企业使用的私有云基于的都是开源技术。

所以，开源不仅仅是代码的一种共享，同时也是思想和资源的共享，它将成为企业加速数字化转型必不可少的一环。但老生常谈的是，开源不等于免费。要真正地创造价值，开源还需要与商业紧密结合，而这个过程依然处处是“坑”。

那么，开源在哪些场景更有“用武之地”？在使用开源的过程中如何“避坑”？如何利用开源把云计算的价值最大化？11月26日 14:00-15:30，在线参与“企业开源实践联盟城市高管在线圆桌会.重庆&成都站”，与开源实践先行者以及红帽技术专家共同探讨企业的“数智化”转型路径，以及混合云平台构建过程中的开源价值。

活动亮点

殊途同归，不同行业如何迈向“数智化”

技术平衡，各类云平台如何“混而有道”

开放前行，如何解锁开源的价值

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