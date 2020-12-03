微软收购电子竞技平台供应商Smash.gg

微软已经收购了电子竞技平台供应商Smash.gg，并计划将其与MSN电子竞技特许经营业务进行整合。

微软已经收购了Smash.gg，Smash.gg是一家有五年历史的电子竞技平台公司，收购的金额并未公开。Smash.gg于12月2日在其网站上宣布了此次收购的消息。

Smash.gg的口号是“赋能电子竞技社区”。该公司由一群活跃于电竞社区的业余玩家和粉丝于2015年创立的。Smash.gg表示，该公司目前支持的游戏非常广泛，这些游戏有超过6,000多个活动组织者。

Smash.gg的高管们在其公司的主页上承认了公司已经被微软收购，声明如下：“自从2015年创立以来，我们的目标一直是围绕人们喜欢玩的游戏建立活跃的电子竞技场景。今天，我们很高兴能够步入下一段旅程，通过加入微软，我们能够加强我们现有的关系并探索新的机遇。Smash.gg将继续作为自助电子竞技平台提供给所有游戏社区的比赛组织者。”

在Smash.gg网站上，我们可以更多地了解Smash正在做的工作：

“我们为在线和现场活动提供托架和注册功能，运行的比赛项目从16人的局域网比赛到有成千上万名参与者参加的在线比赛。”

“我们的软件可供任何人免费使用。我们经常与希望与自己的玩家社区建立联系的赞助商和游戏开发商合作，并总是乐于分享我们的见解。”

和微软关系比较密切的消息人士证实微软收购了Smash.gg，但是对这起收购的交易细节缄口不言。MSN eSports在推特上的账户发了一条动态确认了这起收购：“大家注意了，大消息来了！@smashggis加入了微软。同样了不起的比赛组织功能和出色的团队。更多的支持和机会。准备比赛吧！”

今年早些时候，微软最终关闭了Mixer，这是微软一直试图构建一个的游戏流平台，用以替代亚马逊的Twitch和谷歌的YouTube服务。Mixer是微软为2016年收购来的Beam技术取的名字。

不过，据了解，收购Smash.gg更多地是为了MSN内容，而不是Xbox。MSN涵盖了体育和娱乐新闻两个主要类别。MSN上还有一个用于电子竞技新闻的子类别。所以，或许此举是为了给MSN提供一些来自第一方来源的体育内容。