半导体行业如何实现智慧升级？新华三给你答案

新华三集团作为中国半导体产业的领军企业，或许是最好的「合伙人」了。

两千多年前，亚里士多德在其著作《政治学》中，大胆幻想了对人类生产的憧憬。他觉得，如果每一个工具都能按照命令，或者，按照自己的预想完成工作，那织布机上的梭子就可以往返飞来飞去，拔弦器会转动起琴来。

有时光机的话，亚里士多德穿越到两千年后的今天又将发出一番感慨。在智能制造工厂，从工程设计、工艺过程设计、生产调度、故障诊断，各个环节几乎都在实现自动化、智能化、集约化，他所幻想的织布机和拨弦器，当然也是“so easy”。

自动化是智能制造的起点

与一般制造业相比，半导体行业对自动化要求更为严格，自动化率达到100%。半导体制造工艺极其复杂，生产一个完整封装的产品要经历庞大的工艺制程数量。举个例子，在140平方毫米的芯片上，需要实现数百万个微米量级的元器件平面构造、立体层次，通常来说，只有20%~80%的芯片才能通过层层选拔成为成品出货，对于品质要求极高的芯片来说，有一点缺陷都没办法用。

这就不难理解，半导体行业对良品率的执着了。毕竟，一旦发生故障，风险程度是很高的，损失按分钟计算。

“想解决良品率的问题，一定是要用成熟的技术，而不是用最领先的技术。”在近日由紫光股份旗下新华三集团举办的“2020半导体光电行业CIO高峰论坛”上，新华三集团副总裁、企业事业部总经理王燕平在接受至顶网记者采访时表示。

新华三集团副总裁、企业事业部总经理王燕平

如今，半导体行业发展已经上升为国家战略，产业投入和规模增长进一步提速，成为中国经济增长的新王牌。伴随着新基建的东风，更是为半导体行业提供了一次难得的契机。与此同时，如何实现“自动化+信息化+智能化”的有机结合，达到提质增效、降本减存的目标，也成为半导体光电行业一直以来思考的问题。

对于京东方科技集团来说，自动化是智能制造业务转型的起点，更广泛和自动化的数据采集能够保证提升产品良率。在京东方自动焊接机当中，他们内置了数据采集和分析系统，深度挖掘数据价值，并大量使用全自动光学检测设备，不良判定准确率大幅提升。

在这其中，有新华三集团的身影。“京东方整个产线的生产制造系统，从MES（制造企业生产过程执行管理系统），到工业大数据平台，从网络、计算，到存储都选择了新华三的产品线应用。”王燕平表示，通过与新华三紧密合作，京东方完成了对众多工厂生产线的改造升级。

全栈式数字化解决方案

我们知道，新华三集团拥有世界领先的ICT基础设施与数字化解决方案，与此同时，紫光集团更是国家集成电路和半导体产业的重要成员，拥有“从芯到云”完整产业链条，是半导体行业的赋能者也是参与者。近水楼台先得月，正是因为有共同语言，新华三才能更好地助力半导体企业智慧升级，给企业发展带来数字化价值和作用。

据王燕平介绍，新华三集团目前能够为半导体行业提供包括全联接和边缘感知、数字基础设施、云与智能平台、业务应用平台和工业APP在内的全栈式数字化解决方案，推进数字化决策、智能制造和智慧园区的融合部署，并且通过智能运维和主动安全保障业务的稳定性和安全性，实现知识数字化、服务数字化、工厂数字化、业务数字化、流程数字化的转型目标，全流程确保良品率的提升。

而且随着5G、AI的广泛应用，工艺制程不断发展，除了良品率，芯片设计对开发效率、技术能力提出了更高的要求——产品生命周期变短、芯片更新换代加快，降本增效势在必行。针对这个问题，紫光云推出芯片设计云，在云端提供芯片设计、仿真、验证等步骤所需的高性能弹性计算，IT/CAD环境快速构建等能力，能够极大提升设计的效率。据悉，紫光芯片设计产业互联网平台在今年十月份已经在上海落地，以此平台为载体，将紫光集团芯云能力输出，赋能整个芯片设计行业，全面提升芯片企业的设计能力与效率，助力国内芯片设计再上新台阶。

统一的数据底座

回归半导体行业本身。无论是复杂的芯片架构、指令集，还是前端的数字化营销、管理和服务，半导体企业想实现智慧转型，要找到“根”。这里的“根”，我们可以理解为统一的数据底座。

对于这个观点，王燕平表示赞同。“以前，面向不同业务，可能会有不同的设备，计算机、网络、服务器、存储、安全、物联网等等，有了数据中台之后，就把底部的数据从下到上，全部标准化、结构化了，向上应用统一的API接口。”譬如，对于京东方科技集团来说，他们的工业大数据平台能够收集、处理和分析显示面板的全工厂系统数据，根据提取出的数据，能够提供智能化服务所需的技术和IT环境。“这样一来，海量的数据汇集，能够为半导体企业提供‘能力集’，为智能化升级创造了前提条件。”王燕平说。今年，新华三推出“AI in ALL”智能战略，并全新升级了“数字大脑计划2020”，打造全新的数字大脑核心引擎，为百行百业赋能。

王燕平做主题演讲

“企业内部各部门的、外部的、云端的、供货商的、生态合作伙伴的数据都可以接进来，在这个大脑上汇聚，由它来分析和判断，给每个部门提供他们所需要的数据。”他进一步解释道。

从这个角度来说，数字大脑也就是智慧中枢系统。聚焦到应用场景来看，覆盖包括半导体企业全价值链应用，如ERP、MES、CRM、PLM、供应链等，满足高可靠、高可用和高性能的要求。

结语

作为信息技术领域的基石，半导体行业的数字化水平对整个信息技术产业而言，至关重要。

还记得在今年召开的2020 NAVIGATE 领航者峰会上，紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛在开幕演讲中曾说过，“如果一个组织、一个企业，一个人拒绝拥抱智变，则会被这个时代所淘汰。”对于高自动化率的半导体行业来说，同样如此，要找到「合伙人」一同，以智应变，以智促变，以智求变。而新华三集团作为中国半导体产业的领军企业，或许是最好的「合伙人」了。