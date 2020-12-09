采用企业级 Kubernetes 平台的三大原因

为什么要使用企业级Kubernetes平台？其实答案非常简单——企业在扩展容器并在不同云服务间往来移动时，能够获得良好的可移植性、安全性、稳定性并节约时间。

当下，企业正加快上云步伐，以提高自身运营效率、灵活性与敏捷性，同时简化并降低基础设施中的复杂性与运营成本。这种向云端迁移的整体趋势，也加速了企业内部对自动化方案的采用，让容器、DevOps及敏捷工作方式成为新的运营常态。

为什么容器能够横空出世，并快速征服整个世界？简而言之，容器属于软件的可执行单元，应用程序代码连同库及依赖项被一并打包起来，确保能够以通用方式在笔记本电脑乃至云端的几乎任何位置快速运行。

但如今的企业往往掌握着成千上万个容器，运营团队自然需要规划并自动处理容器部署、相关网络、可扩展性与可用性问题。为此，在这些可扩展IT基础设施当中，对容器进行编排就成了一种前提性要求。这方面，Kubernetes凭借出色的表现向企业IT部门证明了自己的价值。

Kubernetes能够在企业内部自动部署、管理并扩展容器化应用程序。Kubernetes已经迅速成为开源软件历史上增长最快、应用最广的容器化平台。CIO、CTO以及开发者们之所以选择Kubernetes，看重的就是它广泛的功能、庞大且不断增长的开源支持工具生态系统，以及在多种云服务及云供应商之间的支持及可移植性。那么，为什么要选择企业级Kubernetes平台，而不是自行组装开源Kubernetes工具？

提供尽可能多的灵活性与敏捷性

混合云计算方案允许企业将公有云及私有云计算模式的优势结合起来，将工作负载与最佳负载选项相匹配，并根据需求在二者之间灵活移动。以此为基础，我们可以灵活地提升并扩展容量，无需在时间、供电及其他成本项目上追加前期投资。而作为一项关键要素，这种灵活性必须能够在企业需要时快速转移工作负载，又不给IT部门带来过于沉重的负担。

随着云服务供应商从纯CPU计算、内存及存储转向其他增值性服务，例如容器化、人工智能与机器学习平台，企业开始采用更广泛的专有连接及特定于云平台的API调用机制。但与此同时，可移植性与锁定问题也开始进一步凸显。

在本质上，Kubernetes是一套由大量虚拟机组成容器集群。Kubernetes的核心思路是将机器、存储及网络从其物理实现当中分离出来，并建立起一套可在不同云之间往来移植的中立性环境。全面的Kubernetes平台将帮助企业管理大量IT服务，并在整个容器及应用程序生命周期之内，提供尽可能多的灵活性与敏捷性。企业可以在其中选择最符合业务诉求的平台，并规避平台锁定乃至供应商锁定等问题。

节约宝贵的部署周期

容器化技术能够将软件代码及其所有相关库与依赖项捆绑至统一的程序包当中，借此建立起统一的运行环境，帮助IT团队节约下以往浪费在代码开发及生产部署方面的精力。也正是凭借着这一点，才让容器化技术成为传统虚拟化技术的替代方案，并受到各类用户在软件开发与部署场景中的高度关注。容器中仅包含运行软件代码所必需的内容，因此可以降低生产成本并优化平台效率。但标准的企业工作负载往往由大量容器组成，这种容器结构很可能快速复杂化、繁琐化，占用大量管理时间而且极易出错。

如今，对容器化环境的管理及编排已经成为一大核心需求。Kubernetes平台使企业得以使用多家云服务商，并在无需重新构建基础设施的前提下，根据需求快速提升承载容量。这不仅节约了宝贵的部署周期，同时也极大提高了企业交付新服务的能力。

提供更稳定、更安全的环境

Kubernetes的一大优势，在于提供更稳定、更安全的环境，同时降低产生代码错误及bug的可能性。在传统软件部署模式中，通常是在单一操作系统（OS）的单一实例上部署多个应用程序，这种方式目前仍常见于数据中心内的虚拟机与裸机部署场景。

当出于安全性及稳定性的考量而需要对操作系统进行更新，或者修复时，软件库也会同时进行更新或升级。这可能导致多个应用程序出现稳定性问题：计算机上多个应用程序所依赖的库一旦更新，则有可能与服务器上运行的应用程序发生兼容性冲突。此外，更新或升级还可能导致关键应用程序无法启动甚至意外崩溃。

由于应用程序工作负载存在停机风险，IT部门必须不断在操作系统的安全性方面做出权衡，借此换取应用程序稳定性；反之亦然。容器化应用程序则将所有依赖项捆绑在一起，将它们从底层操作系统中抽象出来。这样，IT部门就能更自信地对操作系统进行修复和升级，确保对容器化应用程序的影响降低最低，最终加快整个更新周期的执行速度。

同样的，容器化应用程序中的库和软件也能更快完成更新和升级，使得应用程序能够在内部快速完成bug修复、安全补丁安装甚至是新功能发布。

综合来看，使用Kubernetes能够编排不同容器版本，包括已修复的容器版本与未修复的容器版本，在不同主机之间快速移动容器，加快上述优势的实现速度。Red Hat的OpenShift平台就使用Kubernetes作为底层代码，并经过严格的测试、强化与补充，确保在跨云环境场景下始终保持良好的稳定性与一致性。

总结

企业应首先确定Kubernetes的优势是否足以支撑由此带来的额外复杂因素。如果决定过渡至Kubernetes，请优先选择企业级Kubernetes平台，借此实现统一、敏捷、稳定、安全的容器与云服务运行效果。这种在不同云环境之间无缝迁移的能力，将帮助企业在快速变化的业务市场上更具敏捷性优势。

企业可以将企业级Kubernetes平台视为面向混合云环境的操作系统。无论选择哪家云服务商，企业级Kubernetes平台都能助力企业以最有效的方式管理、运行并增强应用程序，而且不损害IT生态系统的稳定性与安全性，从而受益企业内部以及外部客户，以更快、更灵活的方式运用应用程序与服务。