瞄准“支付漏斗”困境 Riskified创新业务模式赋能中国电商出海

为了解决这样的困境，全球领先的电子商务和在线交易反欺诈公司Riskified（睿思飞）通过提供交易安全、用户体验和收益保护等关键环节的解决方案，为电商行业的发展保驾护航。

交易监控及反欺诈是一个复杂而棘手的问题，因为交易欺诈行为模式和特征多样化，同时与正常交易模式有较大的重叠区域，导致对其准确检测的复杂度极高。

特别是在线购物平台遇到购物高峰比如双十一、“黑色星期五”等关键时间点 ，订单激增，为了打击和阻止交易欺诈，商家可谓绞尽脑汁防范欺诈风险。但是手动筛查欺诈严重影响商户处理业务的效率，也无法保证判断的准确性。尤其是一些没有网购记录的新用户订单很容易被误判为错误订单，导致交易失败。

这样的反欺诈手段无法保障商户的利益。另一方面，由于不熟悉当地的支付方式、购物习惯、物流运输以及消费者需求，商家往往过度担忧欺诈行为。对欺诈的过度防控也会导致销量下降、收入减少，损害品牌价值。

为了解决这样的困境，全球领先的电子商务和在线交易反欺诈公司Riskified（睿思飞）通过提供交易安全、用户体验和收益保护等关键环节的解决方案，为电商行业的发展保驾护航。基于强大的机器学习算法，Riskified相比传统的欺诈和风险管理解决方案有着突破性创新，能更精准地识别可靠用户，提高用户下单转化率。

电商的“支付漏斗”困境

在电商场景中，当一个顾客选择购买之后，还存在一个多层次的流程，这叫做支付漏斗。根据Riskified的数据，在将产品加入购物车的顾客当中，有约20%最终无法实现订单的支付或者说支付成功，这叫做掉单率或者支付漏斗的漏洞。

之所以订单被拒绝，原因是多方面的。Riskified首席运营官艾敏（Naama Ofek-Arad）介绍说，比如反欺诈系统不够成熟、传统保守的的反欺诈系统、银行反欺诈的商业动机或者利益点跟电商企业的利益点并不完全一致等原因造成的银行拒绝订单。

还有支付或者下单过程中的不愉快体验，出于对欺诈的担忧，出于要验证购物者身份的考虑，不同的电商公司他们就采用了各种各样的验证方法，其中就包括短信、电子邮件甚至是电话，其中比较有名的验证系统叫做3D安全或者说3D secure。但是终端用户往往不喜欢这样的过程，所以会导致完不成订单，这就是造成了我们上面看到的这些掉单的概率。

Riskified 首席运营官兼中国区负责人

艾敏（Naama Ofek-Arad）

艾敏（Naama Ofek-Arad）表示，真正的问题在于，在这被拒绝的20%左右的订单里面，多少是合法的。而根据Riskified的数据，以上提到的20%被拒的订单里面，有约70%实际上是合法订单。这就意味着，如果电商企业采用过于传统的反欺诈系统，那么在他们的支付漏斗的过程当中，他们会很有可能失掉线上总订单量的约15%。

这就是Riskified要做的事情，修正电商企业的支付漏斗当中存在的漏洞，够帮助商家辨识哪些用户是可信用户，哪些用户是欺诈用户。让所有可信的用户想购买什么东西的时候，能够成功地、顺畅地完成他们的购物。

“Riskified的目标是提高电商企业的订单批准率，增加电商企业的收入，并且保证任何一个可信用户都能够完成他想完成的订单，Riskified解决方案覆盖了支付漏斗全流程，从登录一直到结算，并且提供了无缝式的购物体验。”艾敏（Naama Ofek-Arad）说。

技术创新打造颠覆性业务模式

Riskified在2013年推出了具有颠覆意义的业务模式——拒付包赔，彻底改变了电商企业进行反欺诈的方式。具体来说，当一个订单出现之后，Riskified会立刻提供一个决定或者决策，而不是仅仅提供一个评分。Riskified给到电商企业客户的是，这个订单你是批准还是不批准。然后Riskified会在合理的情况下尽可能多地批准每一笔订单，从而帮助客户实现更高的订单批准率，并带来更高的收入。最后一个关键的部分，就是Riskified对批准的订单是承担相应责任的，比如Riskified错误地批准了一个欺诈订单，最终的责任是Riskified来偿付的。

艾敏（Naama Ofek-Arad）表示，在Riskified的业务模式当中，最独特的一部分就是Riskified的利益驱动机制跟商户、电商企业的利益驱动是完全一致的。一方面，Riskified要保证电商企业的高收入，因为Riskified对电商企业的收费是基于他们实现了的订单收入；另外一方面，Riskified会帮助电商企业降低他们的反欺诈成本，提高他们的反欺诈成功率。

之所以Riskified能够这样推出这样创新的反欺诈业务模式，得益于其技术创新。Riskified人工智能平台能够精准识别可信用户，在筛选出欺诈订单的同时，提高用户下单转化率。使用Riskified反欺诈服务的商家，其线上收入通常能获得3%到20%的大幅提升，同时减少5%到50%的反欺诈管理成本。

Riskified亚太区业务拓展苟靖华（Jessie Guo）介绍说，Riskified拥有强大的机器学习算法、海量的数据和卓越的人才。Riskified拥有强大的研发团队，分布在数据科学、开发、分析和风险分析各个领域。“我们今年在研发上超过了三千万美元，在业内拥有领先的创新能力。”

Riskified反欺诈模型涵盖订单的整个周期，以保证决策的准确性。基于新的欺诈知识的特征，Riskified会强化模型和动态特征，就最近的风险趋势不断优化风险分析，从而提高决策的精准度。Riskified的异常检测工具和网络分析工具，可以针对复杂的欺诈曲线，做出积极的应对。尤其是今年，跨境电商不断快速发展变化，Riskified提供的解决方案自己本身也在不断地优化。Riskified提供的端到端解决方案，可以帮助出海电商在交易的每个环节中做到收益最大化。

苟靖华（Jessie Guo）解释说，从登录前Riskified就给网站账户提供了安全保护；接着，Riskified会为所批准的订单提供完全的拒付包赔；并且还会对本来被认为是高风险而要拒绝的订单，让其恢复通过。银行自身的机制会因为各种原因拒绝一部分订单。Riskified独一无二的可替代付款方式，可以挽回原本被拒绝的交易。到最后，Riskified还会为产生的欺诈拒付提供自动抗辩，以抵制买家对拒付政策的滥用。

更重要的是，Riskified提供的服务还能对数据库给出反馈。Riskified得出的结果是以大量跨行业、跨地域的数据为基础，与单个商家的数据相比，Riskified的数据规模位居业内首位，能够做出更深入的分析，并得出更高精准度的决策。

目前Riskified已与众多国际知名品牌，如古驰（Gucci）、普拉达（Prada）、Wish和施华洛世奇（Swarovski）等达成合作，此外也与春秋航空（Spring Airlines）、宁波豪雅（Costway) 等中国领先品牌携手，助力其提升在线订单批准率。

面向出海需求 掘金中国市场

在2016年，Riskified设立在纽约的办公室之后，2020年设立了在上海的办公室，这也是Riskified首次在亚洲地区设立办公室，这标志着Riskified进入中国市场。

“这是我们迈出的关键一步。随着中国跨境电商业务的急剧发展，Riskified将中国定义为一个战略市场，向中国的电商企业提供独一无二的反欺诈解决方案，帮助中国企业在跨境电商的运营中，能够安全地批准更多订单，增加营收，扩大市场区域，并且带来绝佳的消费者的购物体验。”艾敏（Naama Ofek-Arad）说。

随着越来越多的中国商家在海外开展业务，他们面临着电子商务欺诈、错误拒绝以及因验证摩擦而导致订单减少等难题，直接威胁到商家的收益。通过Riskified独家技术平台，商家可以安全解决出海过程中遭遇的欺诈问题，为其海外消费者提供顺畅的购物体验，更好地拓展海外业务。

Riskified 中国区战略负责人

朱利安（Julian Sarkadi）

Riskified中国区战略负责人朱利安（Julian Sarkadi）表示，Riskified在中国的目标是长足发展，成为中国出海商家值得信赖的合作伙伴。“实际上我们已经与很多中国商家合作多年了，这次在上海设立办公室，是为了更好地服务本地客户，中国是我们全球发展战略中至关重要的一部分。”

中国出海电商商家在海外市场面对的是与中国完全不同的支付系统，虽然信用卡支付存在缺陷，容易遭遇欺诈，但它仍然是国际上最常用的支付方式，尤其是在北美、欧洲和拉丁美洲等地区。

在这种情况下，很多中国商家虽然一开始支持多种支付方式，但一旦遭遇了欺诈，他们很容易陷入恐慌甚至不再支持某些支付方式。中国品牌出海，商家必须学习接受新的支付方式，并找到有效规避风险的办法。

朱利安（Julian Sarkadi）说，在反欺诈方面，许多中国出海商家使用的传统评分解决方案。传统评分系统用0-100分表示订单风险等级，商家根据分数决定是否要批准订单，如果评分是90分或10分，那么就很容易判断；但如果分数处于中间呢？这就很难判定了。

所以许多中国出海商家会选择人工审核，这非常耗时耗力，准确率也不够高。而且传统的评分系统规则不够灵活，无法跟上复杂的欺诈变化，欺诈者往往会想办法绕开评分系统。这样的话，商家就需要不断更新规则。

Riskified的解决方案以机器学习技术为支撑，可以有效避免评分系统带来的问题，有效提高可信订单批准率，无需人工审核。所以简单地说，传统评分系统对比Riskified的拒付包赔模式，优缺点是一目了然的。这里最值得一提的是，Riskified的拒付包赔模式会对因为欺诈而形成的支付进行赔付，完全解除商家的后顾之忧，也是业界首创。

朱利安（Julian Sarkadi）表示，Riskified已经获得了许多中国优秀电商品牌的信任，比如携程、敦煌网、春秋航空和宁波豪雅（Costway）等。“对于在中国市场的发展，我们希望在中国寻找更多合作伙伴，并且跟checkout.com、NTT DATA、asia pay以及iPayLinks达成了合作，他们理解中国市场，商家也信任他们；而我们在国际市场上的积累，也可以切实帮中国商家和合作伙伴开拓他们的国际业务。”

朱利安（Julian Sarkadi）还分享了一个中国用户案例故事。宁波豪雅（Costway）是一家优秀的家居零售商，2008年他们成为首批在亚马逊开店的中国企业之一。之后他们发展迅速，在北美和欧洲开辟了业务。2015年，宁波豪雅在美国开设了品牌网站，很快与梅西百货、沃尔玛等公司成功建立了合作，如今宁波豪雅已经成为了顶级家居零售商之一，每月服务超过一千万客户，每天能完成约一万份订单。

然而，宁波豪雅的海外扩张之路，也伴随着严重的欺诈问题。2008年初，他们遭遇了一次大规模的欺诈，几周后，他们发现自己的批准率飙升，欺诈率飙升，银行拒付增加，并发现自己被列入了Visa的超额拒付计划中。此时，他们的拒付率高达14%-16%，被批准的订单还不到一半。

在Riskified的帮助下，宁波豪雅在美国的订单拒付率在三个月内降低了99.5%，他们不再被视为过度拒付的商家，订单批准率上升了140%多。在合作初期，宁波豪雅就直接受益于Riskified的反欺诈保护；在一次大规模机器人攻击下，1300次欺诈付款没有一次得逞。

“随着中国跨境电商业务快速增长，在中国开展业务对Riskified来说至关重要。我们将致力于服务中国商家，助力他们实现全球发展的雄心壮志。Riskified创新的反欺诈解决方案将帮助中国跨境电商在提高销量的同时，无需担心电商欺诈带来的风险。”艾敏（Naama Ofek-Arad）最后说。