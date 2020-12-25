致力于数字化生态协同，光大集团ESBU协同核心系统1.0发布

中国光大集团ESBU协同核心系统的建设，将赋能六大ESBU和各成员企业，助力开启“一个光大、数智光大、生态光大”新篇章。

12月22日，“中国光大集团ESBU协同核心系统1.0”正式发布，标志着光大集团战略和光大数字化发展取得又一重大进展。光大集团党委书记、董事长李晓鹏现场发布“E-SBU协同核心系统”及“光大云生活”超级APP。集团党委副书记、副董事长、总经理吴利军在发布会上致辞。集团党委副书记、监事长朱洪波出席活动。光大集团党委委员、光大银行行长刘金主持活动，集团领导付万军、于法昌、王毅出席活动。

光大集团党委书记、董事长李晓鹏

中国光大集团ESBU协同核心系统1.0是为支撑光大集团的ESBU协同战略而研发的。2018年，以建设世界一流金控控股集团作为战略目标，光大集团提出了ESBU协同战略。

中国光大集团总经理吴利军介绍，ESBU协同战略的重点是围绕着大财富+大民生打造六大ESBU。其中大财富下涵盖了财富、投资、投行三大ESBU，有效串联集团旗下各金融业务板块，体现了集团金融控股集团的基本定位；大民生下涵盖了环保、旅游、健康三大ESBU，以服务人民美好生活作为目的，有效地统领集团旗下的实业板块，体现光大集团的社会责任和产融结合的特色商业价值。

“简单地说，光大的ESBU战略是在战略业务单元的基础上发挥集团综合金融和产融合作优势，引入生态圈数字化要素，体现一个光大特色的协同发展新模式。”吴利军在发布会上表示。

为了落实ESBU协同战略，光大集团打造了场景融合、敏捷反应、业务串联、资源整合、数据驱动等五大能力，为此实施了战略优化、架构重塑、业务串联、机制创新、数字转型等五大工程。

2019年开始研发的ESBU协同核心系统正是为ESBU协同战略的落地提供数字化支撑。光大集团科技创新事业部总经理李璠表示，ESBU协同核心系统以“业务+科技+数据”为驱动，实现集团财富管理和民生服务领域的资源与能力汇聚，以系统建设和运营为抓手，打造金控集团新时代下“共建、共享、共赢”的数智化生态共同体，实现全集团的数智协同、数据共享、生态孵化。

光大集团科技创新事业部总经理李璠

“我们希望通过ESBU协同核心系统的建设，连接、汇聚、共享、协同，赋能六大ESBU和各成员企业，助力开启‘一个光大、数智光大、生态光大’新篇章。”李璠说。

据悉，“E-SBU协同核心系统1.0”分前端平台、能力中台、技术支撑后台三个部分。其中，前端平台包含“协同营销平台”与“协同管理平台”。“协同营销平台”以C端客户为切入点，通过“光大云生活”超级APP，打造线上光大超市，为客户提供一站式综合解决方案。“协同管理平台”以B端、G端客户为切入点，搭建自上而下的协同工作台，提供协同营销渠道和综合解决方案支持。E-SBU是光大集团为推动整体战略，综合金融和产融合作优势，引入生态圈、数字化要素，体现了一个光大特色的协同发展新模式。

作为“E-SBU协同核心系统”的拳头产品，光大集团本次同步发布了“光大云生活”超级APP。该款应用针对个人客户的财富管理和民生服务需求，提供包括银行理财、信用卡业务、证券开户、保险购买、信托理财等财富管理产品，以及云缴费、线上药店、家政保洁、商城购物、旅游等民生服务产品。通过集合光大系统优势名品与服务，APP为客户提供一站式光大系产融综合服务。客户只需使用超级APP，便可查询自己在整个光大体系内的全景账户、订单等信息，享受光大系统各金融和产业企业提供的名品服务。

发布会上，李晓鹏指出，“E-SBU协同核心系统是光大的“宝贝”。他说，这个系统充分体现了光大集团的民生服务和财富管理特色，展现了光大的战略定位。他表示，未来该系统还奖不断发展、不断完善，以更好服务客户。

会上李晓鹏还宣布了光大集团科技创新发展新蓝图：在2022年全面建成数字光大体系，在2025年建成智慧光大，推动若干家科技创新独角兽得到孵化，形成具有光大特色的科技集团。

近年来，光大集团持续加大科技资金、技术、人员投入，构建了数字化发展体系。制定并实施IT战略规划，将科技创新纳入建设具有全球竞争力的世界一流金控集团战略统筹推进。三年来，光大集团科技投入平均增幅28.5%；科技人员实现倍增。通过近三年的努力，光大集团科技创新实力快速提升，科技赋能显著提高，创新活力不断激发，有力支撑了强总部“战略管控+”，有效赋能了E-SBU生态协同发展，在建设一流金控集团征程中迈出了重要一步。