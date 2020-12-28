推动智能化普及，加速行业数字化转型——至顶传媒2020年度凌云奖重磅发布

由至顶传媒推出的2020年度凌云奖现在正式发布，一批优秀的产品、技术、解决方案和表现突出的企业分别获奖，

由至顶传媒推出的2020年度凌云奖现在正式发布，一批优秀的产品、技术、解决方案和表现突出的企业分别获奖。

凌云奖是科技行业权威的奖项之一，由至顶传媒旗下的至顶网、科技行者联合推出，至今已经有超过15年的历史。我们根据一年来各种数字化技术的最新发布以及各项技术在众多行业里的应用状况，结合业内技术专家、行业专家的专业判断、用户的调查来共同评定，以期给相关决策者的选型和把握行业趋势提供参考和指导。

众所周知，2020年是非常特别的一年。新冠疫情和持续不断的贸易争端给中国经济的发展前景笼罩了一层阴影，不少企业面临很大经营压力。压力之下，企业更加依赖数字化转型，在这个大背景下，我们看到今年一些领域不降反升，比如被云计算带动的ICT基础设施市场看好，非常难得。

另一方面，随着中央提出加速“新基建”进程之后，以云计算、大数据、人工智能、工业互联网等为代表的新兴技术得到进一步普及，同时，各种技术的融合也日益加深，尤其是智能化正在深入各种技术之中，带动了市场的繁荣。

作为一家科技媒体，至顶传媒牢记自己的使命：记录和推动数字化转型。我们扎根在科技行业，对于行业的点滴变化我们感同身受。根据今年特殊的背景，我们重新规划了奖项设置，分别设立了基础设施、企业应用、工作空间、方案与案例、企业与生态这五大类，并特别突出了在疫情之下和“新基建”中备受关注的产品、技术、解决方案以及企业。

比如，今年的疫情带动了云计算和智能化技术的应用，在奖项设置上我们向云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术上倾斜，我们还特别强调关注这些技术的落地和应用，尤其是像区块链、大数据和云计算等新兴技术的落地应用。

今年的疫情打乱了不少企业的市场计划，应对最新变化，一些企业在营销上做出了不少尝试，对此今年新增了“2020年度最佳数字营销创新奖”和“2020年度最具创新SaaS平台奖”，以鼓励这些企业的大胆创新。在企业类奖项方面，今年我们会特别向那些在应对“新冠疫情”过程中表现突出的企业倾斜。

一年一度的凌云奖是我们对过往一年科技行业发展的一次巡礼和检阅。面向未来，作为一家科技媒体，我们将密切关注各种数字化技术的最新发展趋势，关注这些技术的落地，充分发挥媒体的价值和作用，给大家奉献更多更精彩的内容，和大家一起继续推动中国的数字化转型，为中国的数字经济发展贡献一份力量！

关注凌云奖详情请点击：http://www.zhiding.cn/zdnet/20awards.shtml