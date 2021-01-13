中国系统问鼎2020年度凌云奖，斩获“数字化转型创新方案”和“数字化转型领军企业”两项大奖

“2020年度凌云奖”正式揭晓，凭借在数字化转型领域的产品与服务优势，以及过去一年在现代数字城市建设领域所取得的成果，中国电子系统技术有限公司（简称中国系统）多项产品技术拔得头筹。

近日，中国企业级IT领域的权威奖项——“2020年度凌云奖”正式揭晓，凭借在数字化转型领域的产品与服务优势，以及过去一年在现代数字城市建设领域所取得的成果，中国电子系统技术有限公司（简称中国系统）多项产品技术拔得头筹。其中，“中国系统社会治理一体化平台”解决方案斩获“2020年度数字化转型创新方案奖”，而中国系统同时荣获“2020年度数字化转型领军企业奖”。

作为科技行业权威的奖项之一，凌云奖是由至顶传媒旗下的至顶网、科技行者联合推出，至今已有超过15年历史。不仅是技术和产品创新的风向标，凌云奖也被视为用户采购企业IT产品和服务的重要参考。

2020年，对于中国的数字化转型进程而言是非常特别的一年。在疫情防控和复工复产的关键时刻，以云计算等新技术为支撑的“新基建”为社会稳定运行与政府数字治理提供了巨大支撑和保障作用。更关键的是，由于新基建所有的板块，几乎都与城市的“善政、兴业、惠民”相关联，因此新基建的未来发展和建设，显然也需要在现代数字城市中得到进一步诠释。

洞察到这一变化，中国系统作为中国电子旗下数字与信息服务板块的核心企业，更是明确了目标与战略，以推进新基建发展为契机，立足于现代数字城市运营服务、行业数字化转型服务和高科技工程服务，为政企客户提供更有竞争力、更加安全的产品、技术、解决方案和咨询服务，致力于成为现代数字城市和行业数字化转型的推动者与践行者。

前瞻战略布局：多维度解决方案赋能城市高质量发展

新基建开启了新一轮数字化转型的竞速，尤其在现代数字城市建设中，不仅需要新技术的“底座”，更需要高瞻远瞩的战略思维与运营模式，这就要求解决方案商不再单单提供软硬件产品和技术服务，而是要与城市结为数字化转型的“共同体”，共同探索现代数字城市建设的新方法、新形态和新模式。

这此过程中，中国系统“独辟蹊径”，找到了一条适合现代数字城市建设的最佳路径。在现代数字城市业务领域，中国系统践行“安全为先、需求牵引、数据赋能、迭代发展”的核心理念，内构“云（中国电子云）+数（数据治理运营）+数字化咨询服务+解决方案（数字化政府、数字化企业）”核心能力、外聚产业合作生态，为城市提供一体化现代数字城市运营服务，目前已服务了数十个现代数字城市项目。

中国系统打造的以中国电子云、数据中台、智能中台、技术中台、业务中台为核心的数字金库，通过城市运营指挥中心、城市门户APP，提供一体化协同办公、一网通办、一网统管、一网共治、数字产业、数字园区等服务，搭建完整的城市治理体系，实现治理能力现代化。

此次荣获凌云奖“2020年度数字化转型创新方案奖”的“中国系统社会治理一体化平台”解决方案，正是运用了一个城市运营指挥中心、一个城市门户APP、一网统管、一网通办、一网共治、一体协同的“六个一”的创新运营模式。通过数据能力底座，搭建起统一的数据采集、数据存储、数据治理、数据资产、数据服务的体系架构，为城市常态化运营与突发事件应急指挥提供决策依据，提升城市治理的智能化、协同化水平，让城市运行管理更加精准高效，进而推动医疗、工业、乡村、环保、社区、园区、交通、应急等场景的数字化应用落地。

在数字城市建设的交通、应急管理等方面，中国系统也具备了完善解决方案。比如，在交通方面，中国系统数字交通业务坚持中台技术迭代和交通大脑创新，打破传统以业务部门为主导的建设应用模式，从城市整体视角，构建面向交通运输和交通管理两大业务体系的数字化服务能力，为省、市、县三级用户实现“交通强国”提供解决方案；在应急管理方面，中国系统助力城市实现安全生产监管的“一网共治”，提升了政府靶向安全监管能力及多部门协同治理能力。

截至2020年底，中国系统的现代数字城市业务取得累累硕果：已与62个地方政府、10家企业签订战略合作协议，仅去年一年就在80余座城市实现业务落地，输出政务云、社会治理一体化平台、城市运营指挥中心、综合应急管理平台、协同办公平台等多个维度的一系列产品及解决方案，提升城市发展活力。

创新产品矩阵：用实干精神推动行业数字化转型

发展新基建并非“纸上谈兵”，最终目的是让实体产业获利。当下，实体产业对于技术驱动的数字化转型已经有高度共识。但数字化转型毕竟是一个新事物，各行业也千奇百状，更没有教科书可照搬照抄。

这就要求行业数字化转型，必须结合实际“对症下药”，特别是行业“痛点”，在理论和实践上探索创新。基于此，中国系统在行业数字化业务领域，将重点聚焦在金融、能源、智能制造等几个行业，构建了丰富的数字化转型解决方案：

面向金融行业，以业务数字化、技术分布式、全栈自研为核心原则，打造数字化转型信息战略咨询、数字化前台、数字化中台、数字化工作台和云数据中心五大类解决方案；

面向能源行业，以业务咨询为起点，重点推出数字化转型规划、经营管理系统优化升级能力和生产领域智能化解决方案；

面向制造行业，在工业集成、工业软件、工业服务、工业装备等多场景，提供智能制造和工业互联网整体解决方案。以实际的制造业场景来看，在浙江某智能家居企业，中国系统助力企业实现生产线的整体改造升级：一方面，智能化的生产线设计，通过对关键节点的优化，将原有生产线产能提升到至2倍左右；另一方面，通过云边端的计算交互，对生产线的实时数据进行采集计算分析，实现更加智能化的产品质检与质量追溯系统，让生产过程更透明，运营管控更智能，提升生产环节与产品质检环节的高效、安全、可靠、稳定，并为企业节约了63%的人力成本。

正是具备这种深入行业的实力，“实干家”中国系统依靠丰富的行业实践，面对架构复杂的政企用户，有着深厚的产业基础，更懂政府、公共服务、大型集团企业的数字化应用场景，中国系统也名至实归的荣获了凌云奖“2020年度数字化转型领军企业奖”。

未来，中国系统还将继续秉承“实干家”精神，不断加快数字中国建设，全面践行城市治理体系和治理能力现代化，推动现代数字城市的高速发展，助力金融、能源、智能制造等行业数字化转型，最终支撑中国数字经济高质量发展。