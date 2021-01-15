IBM收购云咨询公司Taos Mountain 推动混合云策略

IBM今天宣布收购托管和专业IT服务提供商Taos Mountain。其总部位于美国加州圣何塞的Taos，据说是北美最大的多云咨询公司之一，与主要企业合作提供托管服务例如数据中心迁移、平台工程和混合云。

当前，企业越来越多地将IT工作负载迁移到公有云，而COVID-19大流行加速了这一趋势，并且这个趋势改变了企业的数据重心，也就是更多地寻求外部管理专业知识的帮助。

有分析人士称，将来很可能大多数企业都会采用混合云策略，在这个策略下，数据和应用将被保留在本地环境和公有云环境中。

IBM首席执行官Arvind Krishna一直试图更重视混合云来推动业务的增长。预计在未来几年内，将有成千上万的企业迁移到云端，因此大多数企业将采用多个云提供商，Krishna认为，管理这其中的复杂性，将会给IBM带来机会。

Gartner分析师Craig Lowery认为，IBM非常明确地把赌注压在了帮助客户采用混合云和多云解决方案来实现业务转型，但这是一个竞争非常激烈的领域，有数百家公司提供此类服务。Gartner最新公布的公有云基础设施专业服务和托管服务魔力象限中，列出了该领域排名前20的公司，其中就包括Taos和IBM在12月收购的芬兰专业服务提供商Nordcloud。

Lowery说：“IBM并未出现在这个魔力象限中，因此IBM试图通过这些收购来填补市场上的空白，并在这个市场中更稳固地立足。”

Taos公司首席执行官Hamilton Yu表示：“过去几年我们专注于帮助客户迁移到云、现代化多云平台和管理混合云环境，这是IBM GBS业务最擅长的领域。我们的团队得到来主流公有云的超过300多项认证，可以服务于整个北美市场的客户。”

IBM表示，Taos将划归到IBM GBS部门下，并将于明年IBM剥离了基础设施管理业务后继续留在IBM内部。

Lowery说：“人们认为IBM有机会重新开始为客户构建云转型之旅，这是有道理的。”