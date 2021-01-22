微服务，开源市场的下一个明星

越来越多的组织在由单体式应用迁移至基于微服务架构的新型应用，使用微服务构建的应用程序正迎来一波数量激增。

开源Web服务器NGINX近期发布一项最新研究，表明目前使用微服务构建的应用程序正迎来一波数量激增。

该公司在这份第六期年度调查中，重点关注了应用程序的开发与部署趋势。具体来讲，本次调查着眼于社区如何使用微服务、容器、基础设施平台等技术，并观察由此带来的相关挑战。

F5公司NGINX EMEA（欧洲、非洲与中东）解决方案工程技术高级总监Dor Zakai表示，“我们见证了从单体式应用到微服务应用的巨大转变。如今，组织比以往任何时候都更希望构建起拥有更高弹性、更快部署能力的平台。”

在全部600位受访者中，超过半数正在使用微服务技术，这也再次证明越来越多的组织确实在由单体式应用迁移至基于微服务架构的新型应用。具体来看，已经有34%的受访者在部分应用程序中使用微服务，20%的受访者的大多数应用程序已经依赖于微服务，而6%的受访者仅在自有应用内专门使用微服务。

此外，向微服务的转变也加快了其他相关技术，特别是容器技术的采用速度。调查结果显示，容器流行度已经达到其他现代应用技术的两倍，有34%的受访者表示已经在生产环境中使用容器。

NGINX指出，随着组织逐步扩大容器的基本使用范畴，调查发现的整体趋势也与Gartner的结论基本相符。Gartner此前曾预测，到2022年，全球将有75%的组织在生产环境中运行容器化应用程序。NGINX OSS布道师Libby Meren表示，“现代应用程序需要不同的匹配工具。随着微服务管理的持续发展，我们也计划在开源容器编排工具与API管理工具领域投入更多资金。”