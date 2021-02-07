Teradata发布第四季度财报 云转型持续发力

大数据分析公司Teradata近日公布了第四季度财报，收益和收入均超出华尔街预期水平，再加上发布了对下个季度强劲的指引，使得Teradata的股价在盘后交易中上涨了近15％。

大数据分析公司Teradata近日公布了第四季度财报，收益和收入均超出华尔街预期水平，再加上发布了对下个季度强劲的指引，使得Teradata的股价在盘后交易中上涨了近15％。

该季度Teradata在未计入股票补偿等特定成本情况下的每股利润为38美分，收入为4.91亿美元，此前华尔街预期的每股利润仅为25美分，收入为4.75亿美元。该季度Teradata的年度经常性收入为3.83亿美元，比去年同期增长了9％，超出了3.71亿美元至3.73亿美元的预期范围。

Teradata公司首席执行官Steve McMillan表示，这是该季度表现强劲的真正原因。他特别提到了公司“以云为中心”的新战略，称这帮助Teradata的云业务年度经常性收入增长了165％，达到1.06亿美元。McMillan说：“我们云业务的发展势头让我们实现了有一个表现强劲的季度，我们的经常性收入、盈利能力和自由现金流都超出了季度预期。”

Teradata被认为创造“大数据”概念的公司之一，主要售卖各种与数据库和分析相关的软件、产品和服务。Teradata的旗舰产品是用于商业智能的Vantage分析平台，该平台让企业员工可以使用Spark和TensorFlow等各种分析引擎以及编程语言来处理数据。

近年来，Teradata开始推动将其Vantage平台和其他产品迁移到主流公有云平台（例如Google Cloud Platform），以及AWS和微软Azure上。

“我们正在加快云路线图的发展，以创纪录的速度实现云原生集成，2021年我们将推动云ARR的年增长率至少达到100％，以及公司总收入、盈利能力和免费服务的同比增长，此外现金流也将有所增加。”

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，Teradata正在从基于许可的业务模式转变为专注于云订阅的业务模式，因此经常性收入正在快速增长，但是他也指出，Teradata的服务收入出现大幅下降。

“问题是，这个下滑是由于疫情还是客户不愿意采用需要配套服务的新产品？Teradata现在的情况很反常，总体收入下滑，服务成本也下滑甚至下滑得更厉害，但盈利情况比去年同期要好一些。投资者喜欢看到这一点，产品组合从服务向订阅的转型、获得利润等等提振因素。”

Teradata预计2021年第一季度每股收益在38至40美分之间，此前华尔街预测的是每股32美分。Teradata还表示，预计第一季度公有云收入将增长165％。

从全年来看，Teradata预计全年收入同比增长预计在“低个位数”，可能最终会超过华尔街预期的1.4％。