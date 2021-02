IBM牵手Palantir合作开发低代码AI应用部署平台

IBM本周表示,将与Palantir合作将IBM的混合云和人工智能技术与Palantir的数据分析工具进行融合。

IBM称,双方合作的新产品名为Palantir for IBM Cloud Pak,旨在简化企业使用IBM Watson构建和部署AI应用。Watson应用可以对混合云环境中的数据进行访问和分析。Palantir for IBM Cloud Pak结合了Palantir Foundry(一个用于数据集成和分析的平台)和IBM Cloud Pak for Data Services(包括IBM Watson服务)。

IBM表示,这个新产品将减少数据孤岛,不需要具备AI分析所需的技术专长。换句话说,这是一个用于部署基于AI的应用的“无代码/低代码”平台,可以快速有效地处理数据,帮助企业扩展其现有系统并加速数字化转型。除了推出这个产品之外,Palantir还将采用IBM的Red Hat OpenShift平台来改善Palantir平台与混合云环境的技术兼容性。

这次推出的新产品主要瞄准了零售业、金融服务业、制造业、医疗和电信业客户。例如,零售企业可以使用Palantir for IBM Cloud Pak来分析供需趋势,医疗企业可以用来统一数据孤岛,为医疗专业人员提供更具一致性的数据集进行分析。

Palantir首席执行官Alex Karp表示,Palantir正在与IBM合作将这个联合产品交付给最需要的机构和人员,这将“有助于推动全球最重要的机构迈向一个前所未有的新数字化时代”。

这次合作的消息对于Palantir的股东来说是一个可喜的提振,今天Palantir的股价上涨了10%。

IBM Cloud Pak的Palantir将于3月正式上市。