报道称：微软试图收购社交网络新星Pinterest

据英国《金融时报》报道，微软曾一度考虑收购社交网络Pinterest。，这暗示着微软正在积极寻求扩大在社交媒体市场的份额，并愿意为此投资数十亿美元。

据英国《金融时报》报道，微软曾一度考虑收购社交网络Pinterest。

在该报道发布之前，Pinterest的市值约为510亿美元。自从新冠病毒大流行开始以来，Pinterest的股价已经上涨了600％多，在英国《金融时报》的这个报道发表之后股价又上涨了5％多。

该报援引知情人士的话说，微软“最近几个月就收购事宜与Pinterest进行了接触”，但谈判并不积极，目前尚不清楚谈判是完全搁置还是只是暂停。

无论如何，报道称微软试图收购Pinterest暗示着微软正在积极寻求扩大在社交媒体市场的份额，并愿意为此投资数十亿美元。Pinterest并非完全出乎意料的收购目标。最近股价的飙升，让收购这家社交网络公司成为一笔昂贵的支出，但它令人印象深刻的收入增长，表明潜在的买家仍然可以实现投资回报。

Pinterest第四季度的销售额同比增长145％，达到1.23亿美元，平台月活用户数量和每用户平均收入都轻松超过了分析师的普遍预期。Pinterest计划扩大在国际市场的影响力，2021年继续增加销售额。

Pinterest通过在用户帖子（Pins）旁边显示品牌的付费促销信息实现盈利，Pinterest广告特别受零售品牌的欢迎。据Pinterest称，发布到Pinterest平台上的广告可以使竞争对手的投资回报率翻倍。

除了新的快速增长的广告收入来源外，微软收购Pinterest还可以获得对用户数据的访问权限，并利用这些用户数据来增强自己的营销解决方案。Pinterest在全球拥有超过4.5亿用户，如果能够收购Pinterest，那么收集有关消费者兴趣的数据可能有助于改善微软的搜索广告平台，截至2019年微软这部分业务的年收入超过70亿美元。

另外一个有可能从这次收购中受益的业务是Azure。《金融时报》指出，Pinterest目前是把后端基础设施托管在微软竞争对手AWS的云上。

此前微软曾在2018年以75亿美元的价格收购GitHub。两年前，微软以260亿美元的价格收购了LinkedIn。去年，微软再次试图扩大在社交媒体领域的影响力，与沃尔玛合作视图收购TikTok在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。