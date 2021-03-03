微软透露即将发布的Windows Server版本中的一些功能

针对即将推出的Windows Server LTSC版本，微软提供了一个功能列表，该版本将于今年的晚些时候发布。

自去年以来，微软一直在通过Insider测试计划对其下一个版本的Windows Server进行测试。尽管发布了常规的Server测试版本，但是微软的高管们很少透露关于这些Server测试版本的功能和更新的消息。但是，在3月2日，微软的高管们公开分享了即将发布的Windows Server版本中的一些功能。

正如微软官方在一年前透露的那样，即将发布的Windows Server将成为下一个Windows Server Long Term Servicing Channel （LTSC）版本，并将在“2021年的年底之前”向主流用户提供。最新的LTSC版本的Server是Windows Server2019。LTSC版本的Server可以获得十年的安全更新，并且从设计上就不会收到功能更新。

3月2日，在微软举办的线上春季Ignite 2021大会的第一天，微软官方发布了Windows Server 2022一部分的新功能列表。在这个版本中，用户将能够：

安全核心服务器可以轻松启用高级多层保护应对各种安全威胁。

与关键业务资产的安全连接，在传输过程中具有额外的安全层，包括对HTTPS和TLS 1.3的默认支持。

使用Azure Arc管理和控制本地Windows Server。

通过最新的Windows Admin Center获得更好的虚拟机管理。

使用Storage Migration Service中新支持的场景，将文件服务器从本地迁移到Azure。

使用较小的映像尺寸改进容器应用程序部署，加快下载速度并简化网络策略执行。

使用Windows管理中心中的新容器化工具更新.NET应用程序。

Windows Insiders可以下载Windows Server 2022预览版并在本地运行它们，也可以尝试在Azure中托管的预览版。

至于微软计划何时正式发布Windows Server 2022，该公司的一位发言人除了“今年晚些时候”之外，拒绝透露任何进一步或者更详细的信息。