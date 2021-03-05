「未来派」的Ignite 2021：带你漫游混合现实世界

「当一个人做梦时，那只是梦；但当很多人一起做梦时，那便是现实。」而微软，正在把很多人的「梦」变成「现实」。

虽然这不是信息量最大，也不是产品发布最多的一次Ignite大会，但一定是最具「未来派」的一次——最直接的感官冲击，就是全新混合现实平台Microsoft Mesh的主题演讲和演示部分。

这是微软首次使用完全混合现实设计的演讲展示，HoloLens之父Alex Kipman全程头戴HoloLens，置身海底世界和造型奇特的虚拟演播厅，穿梭于虚拟公园和游戏场景；展示混合现实技术如何还原古文明的壮丽景象，如何把设计图纸制作成虚拟模型，如何帮助技术专家远程解决和指导生产一线的问题；在远程连线嘉宾的时候，他把对方的虚拟形象投射到全息画面，让观众可以看到他们的肢体语言；最后，他还把自己的虚拟形象「放到」虚拟时空隧道，参与了一场「篝火舞会」。

Alex Kipman头戴HoloLens进行演讲

Alex Kipman远程连线嘉宾

从观众视角来看，这些炫酷的操作大大满足了视觉体验， 来自全球各地的与会者，通过共享的全息场景仿佛进入了同一空间，弥补了不能亲临现场的缺憾。如果能用混合现实设备加入，那体验感甚至还会加倍。

但这其实并不是微软第一次在Ignite大会上展示HoloLens或者混合现实技术，从2015年HoloLens发布以来，几乎每一次微软的大型会议，Hololens总会成为全场焦点之一。只不过，今年的Hololens有了新的「搭档」——Microsoft Mesh，这让混合现实技术的「光环」变得更亮了。另外，从演讲日程的顺序安排，我们也可以直观地感受到这个变化——作为今年发布的第一款产品，Microsoft Mesh平台的演示被安排在了Satya的演讲之后。

Satya在演讲中把它描述为Xbox Live游戏服务的商业协作版本。他说，Mesh使人与人之间可以自然地进行全息互动，就像是真的身临其境一般。 「例如，我可以与我在印度的家人一起参加生日聚会，就像我们真的在一起那样互动，并且彼此之间没有任何屏幕。或者，我可以和世界另一端的同事见面，就像我们在同一个房间里一样进行协作。虽然难以置信，但这就是我们正在构建的未来」。

微软CEO Satya Nadella

混合现实应用

Microsoft Mesh平台是微软多年研发的成果，从HoloLens 1到HoloLens 2，与混合现实相关的眼动跟踪、手部识别、全息影像创建、虚拟形象创建、人工智能模型等技术都取得了很大的发展。而如今的Microsoft Mesh不仅支持设定和导入3D虚拟角色，通过基于AI算法的动作模型，还能准确捕捉用户动作并在虚拟形象上同步；同时，它还可以构建比GPS更精准的AR空间地图，进行AR云渲染，并支持多人在不同空间的同步协作。

不过，虽然技术在不断突破，但微软仍然致力于以实用性的方式提供混合现实体验，微软在这方面的定位还是比较清晰的。在微软看来，混合现实技术现阶段仍人更适合于企业级应用而不是大众消费市场。因为后者会更加看重沉浸感、舒适度、价格等因素。比如，当一个VR设备的全息交互速度和质量不如手机等其它媒介时，你是否还会愿意每天使用？更何况这个设备要花费数千美元。恐怕只有企业可能花如此高的价钱去购买一个工具了。

在Ignite大会现场，非营利性组织Ocean X展示了来自世界各地的顶尖科学家，如何借助Microsoft Mesh通过远程合作取得了新的发现，并宣布与微软进行新的合作，在其舰船上创建一个启用网格的「全息实验室」，帮助科学家「进入」世界各地的实验室和办公室，以查看正在探索区域的3D全息图。例如，借助深海峡谷的全息图，研究人员可以从中弄清楚为什么在某些区域抹香鲸会更容易被捕猎，这个全息图的上的信息会涉及盐度、温度和海洋化学变化等数据，从鲸鱼身上收集的标签数据，或者其他猎物的位置信息等等。

也就是说，借助HoloLens和Microsoft Mesh，科学家们不仅可以更好地进行远程协作，并且，这样的协作沟通是直接发生在虚拟的「海底环境」的。

更普遍和成熟的应用场景还有企业的生产环节，特别是对于煤炭、油气等这样一些具有一定作业风险的行业，其意义就不仅仅在于远程协作，更在于对作业人员的保护和劳力成本的降低。

笔者在之前采访中国石油集团西南油气田分公司信息化负责人时，他就举了西南油气自身的例子：通过微软的混合现实技术，他们把整个场站的设备按照原有比例进行了三维建模并放在虚拟场站中，员工配戴HoloLens，就可以任意调整现场设备、管线的摆放位置，同时，通过简单的手势操作，还可以对设备进行拆分、放大、缩小、旋转等操作，从而沉浸式地了解、掌握设备原理。如此一来，西南油田不仅可以定时对员工进行远程沉浸式的培训，还能支持员工随时随地、直观地了解油气场的实时生产情况和地质构造情况，包括生产现场、油气井的生产实时数据、产量和压力情况，以及每天的产气曲线等等。

所以，混合现实虽然非常「未来派」，但它的应用已经不是一种畅想或者尝试，而是已经在非常具体的场景中带来的实实在在的价值。

混合工作体验

不过，需要强调的是，Microsoft Mesh不仅仅只支持HoloLens，目前支持该平台的设备包括了HoloLens、惠普Reverb G2、Oculus Quest 2、iOS或安卓手机/平板电脑、PC/Mac等等；应用则包括了HoloLens Mesh应用、AltspaceVR（新增企业级功能）、微软Teams、Dynamics 365套件、合作伙伴应用。

其中，Microsoft Mesh与Microsoft Teams和Dynamics 365的整合，意味着通过协作和商务软件，更多的人将能够感受到来自混合现实技术的魅力，哪怕你不属于上面所说的科学家也不是一线工人。

具体来说，通过Microsoft Mesh，该平台所支持的软件和应用都可以实现以下效果：降低逼真AR形象开发所需的时间和资源；让多人AR内容更稳定，不受延迟和跨平台影响；支持更多或统一导入至AR平台的3D文件格式；支持流畅同步的远程多人AR体验。所以，无论是在Teams还是Dynamics 365中，我们将可以感受到更加沉浸式的远程协作体验，即便交互的对方在世界的另一端。而为了让这样充满「科幻」的工作场景更早到来、更快普及，微软还特别鼓励公司内部和外部的开发人员丰富其他应用程序中的Mesh功能，并将其与Teams和Dynamics 365集成。

当然，作为微软“三驾马车”的其中之一，在Ignite 2021上，Teams和Microsoft 365本身也迎来了大量的功能更新和升级，包括允许用户面向组织内外的任何人创建分享频道，在这里进行聊天、会议、应用内协作、分享文件、实时协作编辑文档等操作的Microsoft Teams Connect功能；让演讲者可以在Teams中演示PPT时，在同一个界面里观看页面、注释、聊天界面和与会者状态，并且可以把演讲者实时画面叠加到PPT页面的Microsoft PowerPoint Live；能对会议元素进行智能组织，在有人加入会议、打开视频、开始发言或者是开始演示时，都会自动对界面进行动态调整的Dynamic view动态视图等等。

而随着在线交互变得越来越常态化，为了满足大型线上互动直播的需要，Teams现在支持最多1000名参会者，如果1000人仍不能满足需求，Teams可以自动将研讨会容纳上限提升至2万人（但仅限观看）。

另外，微软还针对Teams与Dynamics 365发布新的集成选项，据此，用户可以在Dynamics 365工作区内通过Teams执行呼叫、启动或暂停聊天、召开会议及实现协作等等，而不需切换到Teams。

虽然疫情终会过去，大多数的人也终将回到办公室，但远程办公不会成为过去式。在未来，家、办公室、咖啡厅、酒店，甚至飞机上、地铁里，或者仅仅是一个衣帽间，任何地方都可以随时成为工作空间，混合办公将是常态。而在这背后，连接混合工作世界的媒介，不仅有电脑、有手机、有混合现实设备，还有「云」。如微软Microsoft 365事业部副总裁Jared Spataro在演讲中所说：「在刚刚过去的2020年里，看似每个人都在家办公，但实际上我们都在云上办公」。这里的「云」指的已经不再只是纯粹的「中央云」，还包括边缘和末梢端的计算能力。

微软Microsoft 365事业部副总裁Jared Spataro

用Satya的话说，这意味着，「去中心化的计算将变得无处不在」。

混合计算与智能

那么，如何打通各个物理空间之间，以及物理空间与数字空间的阻隔，满足这种「无处不在」的需求？Azure被视为「基石」一般的存在。无论是HoloLens还是刚发布的Microsoft Mesh都是建立在Azure之上的，它可以为其上面所有的设备、平台或软件应用提供强大的计算资源、数据、存储、人工智能服务，包括企业级别的安全性和隐私功能。

微软对Azure的定位和愿景，是打造一个「世界的计算机」，它的计算能力可以从云端延伸至边缘端，再延伸至末梢端，提供的是多环境之间顺畅的「混合计算」。

当然，这需要一些工具的支持。比如去年Ignite上发布的Azure Arc就支持把Azure的管理和服务拓展到任何基础架构上，帮助企业实现一致的管理的体验及业务快速创新能力，满足针对混合环境下运行业务的需求，包括本地数据中心、多云环境以及边缘设备。

今年Azure Arc同样更新了一些功能，其中，新增的对Azure Machine Learning的支持并开启预览，可以帮助企业在多环境中训练机器学习模型，这意味着，用户可以在距离数据最近对地方进行机器学习训练，减少数据移动和网络的延迟，同时，也可以更好地满足安全合规要求。另外，Azure Arc还新增了对Kubernetes 的支持并正式商用，Azure Arc的Kubernetes的机器学习可帮助企业在多环境中，管理任何Kubernetes群集，同时，Azure Arc还使开发人员可以使用GitOps将代码安全地集中编码并部署到任何位置的任何Kubernetes群集中。

但是，今年的最大主角其实不是Azure Arc，而是可以帮助企业在任何环境构建和管理边缘AI解决方案的Azure Percept。它是一种硬件与服务组合，可以在边缘位置实现AI智能分析，使用者甚至无需具备任何工程或数据科学技能。在目前的公共预览版中，已经可以覆盖Azure Percept Vision开发套件与智能摄像机，外加独立提供的Azure Percept Audio。从中不难看出，微软想把视频与音频作为AI探索的起点，这也是目前市场上的热门领域。

微软表示，他们正在与多家第三方芯片及设备制造商开展合作，为其他应用程序构建起更具设备包容性的Azure Percept生态系统。而目前，Azure Percept设备能够自动接入Azure IoT Hub，借此实现物联网、边缘设备与云环境之间的安全通信。

这意味着，Azure带来的，不仅仅是「计算的无处不在」，还将是「智能的无处不在」。在连接世界每一个角落的每一个人的过程中，在连接现实世界与虚拟世界的过程中，这都将是不可忽视的前提条件。

Alex Kipman在演讲时说，「当一个人做梦时，那只是梦；但当很多人一起做梦时，那便是现实。」而微软，正在把很多人的「梦」变成「现实」。所以，期待一下混合现实时代的到来吧！