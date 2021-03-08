Ansible 成为欧洲零售巨头IT运维“关键牌”

“保持竞争力，要求我们为全部门店提供新的数字功能以及稳定、及时的服务支持。实现这一目标的唯一方法，就是使用集中式自动化平台，例如Red Hat Ansible自动化平台。”

德国零售集团 Schwarz Group 坐拥 Lidl 与 Kaufland 品牌，12500多家门店覆盖全球33个国家，拥有458000位零售员工 。按收入计算，Schwarz 已经成为全球第四大零售商，国际影响力也保持着迅猛发展。为了取得业务成功，Schwarz 必须在统一店面管理，与灵活适应本地需求、快速开设新门店的敏捷性之间取得平衡点。

作为内部IT服务部门，Schwarz IT拥有3500多名工程师，负责支持超过1000套SAP系统以及高达28 PB的数据中心托管存储容量。每家Schwarz门店都对应一套Storeserver，这是由 Schwarz 本地IT团队安装的集中操作系统，用于控制结账系统、闭路电视以及回收与奖励计划等各类现场功能。

最初，这家零售商使用Puppet自动化技术管理这套集中式系统。但为了改善用户管理与授权机制，Schwarz IT希望引入更多受控且高效的自助服务功能，借此加快部署流程。Linux主管Felix Kuehner表示，“Storeserver环境一直作为标准方案存在，但我们希望引入自动化框架与自助服务功能，借此在灵活推出新服务并支持全球门店的同时，保持良好的本地、分散化管理能力。”

部署受支持的企业级自动化平台

为此，Schwarz IT决定选择开源自动化解决方案以替代Puppet。为了满足严苛的运营条件，该公司决定选择受支持的企业级解决方案Red Hat Ansible Tower（现已成为Red Hat Ansible自动化平台中的一部分）。

Kuehner解释道，“我们的首要任务在于解决自身面临的实际挑战，并为当前环境寻找最佳解决方案。由于过程复杂且耗时，社区版本并不足以满足需求。自动化是我们业务运营体系中的关键组成部分，而良好的企业支持服务则是我们决定选择Red Hat解决方案的核心理由。”

Red Hat Ansible自动化平台是一套简单的无代理自动化平台，可帮助Schwarz通过可重用、基于手册的自助服务功能实现对IT基础设施的大规模集中与控制。Schwarz IT团队与Red Hat技术专家们开展了合作，共同审查了方案架构并针对新的自动化解决方案整理出最佳实践。

目前，该集团日均运行5000多项Ansible自动化平台作业以管理Storeserver。从Puppet到Ansible的全面环境迁移工作，预计将在2021年年内完成。

通过统一且高适应性运营体系，支持零售业务的健康发展

Schwarz Group目前正快速进军新的市场区间，部分地区在一年内开设达200家新分店。使用Ansible自动化平台提供的工作流程与管理功能，Schwarz IT得以轻松创建并启动创新型数字服务，从容实现动态数字标牌、智能结账队列管理等功能，同时保持良好的集中控制能力与全球运营可见性。

Kuehner解释道，“随着在线购物成为新的常态，零售行业的数字化已经至关重要。要保持市场竞争力，我们必须为所有门店提供新的数字化功能以及稳定、及时的服务功能。实现这项目标的唯一方法，就是选择集中式自动化平台，例如Red Hat Ansible自动化平台。我们得以创建手册以自动在全部门店当中启动新型应用，也可以灵活创建手册为本地团队提供一套适应特定需求的框架，同时在全部Schwartz门店中保持统一的品牌形象。”

Schwarz IT现在能够更快将应用程序部署至Storeservers等分散环境当中。部署完成之后，各个国家/地区的管理员即可进行自动化与服务部署，且无需管理或访问所在位置的Storeserver。

在自动化与服务部署过程中，管理员甚至不需要对门店服务器拥有超级访问权限。经过明确定义的手册将建立起相应参数，确保本地团队回避大部分重复性工作，专注于将更多时间投入到真正重要的本地项目当中。

Kuehner表示，“无论各家门店处于哪个时区，我们都可以规划Ansible以持续处理运营任务。”

增强内部自动化专业知识，节约管理与开发时间

通过Red Hat的紧密合作，Schwarz IT团队验证了这套全新自动化架构，同时也增强了内部员工在操作Ansible自动化平台方面的专业积累。例如，Schwarz IT团队已经成功运用新知识，以集中的自动化方法替换掉以往缺乏通用性的自定义安装与更新脚本，借此高效完成操作系统更新等重复性工作。

Kuehner表示，“Red Hat在为期两天的研讨中与我们开展紧密合作，并协助推进部署以验证最佳架构与工作流程。如果没有他们的协助，我们可能需要耗费大量时间来解决Ansible社区版本中存在的一系列复杂架构问题。感谢Red Hat，我们获得了一条清晰的升级路径，且一直保持着定期会面与充分交流。”

借助Red Hat Ansible自动化平台，Schwarz IT能够更有效地平衡应用程序授权与开发工作提出的现实系统访问需求。基于角色的访问控制，使得应用程序团队能够以普通用户身份运行自动部署，而无需获得对应关键核心业务系统的超级访问权限。

Kuehner表示，“这种方式带来了高水平的一致性保障，同时也让每位个人都得以积极参与到新项目及原有项目中来。”

在通过Red Hat Ansible自动化平台取得初步成功之后，Schwarz IT决定继续探索，帮助Schwarz Group建立起统一且快速的店面运营方法。“我们非常重视与Red Hat的合作关系，也希望继续使用Ansible找到能够进一步提升业务现代化与执行效率的新方法。”Kuehner总结道。