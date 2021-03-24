灵动科技完成Pre-C轮2.5亿元融资，第四代移动机器人渐入佳境

3月23日，灵动科技ForwardX Robotics（以下简称“灵动科技”）宣布完成Pre-C轮融资，融资金额超过2.5亿元人民币，由鼎晖VGC、钟鼎投资、德厚资本领投，AA投资和中关村发展集团跟投。

灵动科技是第四代移动机器人领军企业，主要提供场内物流端到端柔性解决方案，帮助客户稳快灵地提高生产力。移动机器人是一个正在快速成长的市场，近年来随着人力成本的不断上升，产品更新换代周期越来越短，移动机器人在制造、仓储、物流和零售行业正在得到广泛应用。

移动机器人最早始于上个世纪70年代，在技术实现上分别经历了第一代的磁条及导轨AGV、第二代的二维码AGV、第三代的激光AGV，目前已经演进到4代——计算机视觉自主移动机器人（AMR）。在前三代机器人发展阶段，中国企业基本上都在跟跑，技术上一直落后，长的达10之久。如今，进入到第四代移动机器人阶段，这一现状有望得到改观。

据悉，第三代AGV使用的激光雷达成本高，同时应对环境变化能力有限，安全性弱，对地面平整要求度高。而后起之秀的第四代AMR机器人结合激光雷达和视觉，借助深度学习技术实现了飞跃。相比传统的第三代AGV，AMR能够适应AGV十倍以上的场景，十倍以上的柔性适应力，十分之一的部署成本，人效提升50%、拣货成本下降30%、1周完成部署、2年内收回投资，为智能制造和智慧物流赋能。

灵动科技正是第四代AMR的代表企业，成立于2016年。灵动科技创始人&CEO 齐欧介绍，公司从成立伊始就受到资本的青睐。而这背后的一个重要原因，灵动科技在AMR领域多项技术处于全球领先地位，尤其是基于深度学习的视觉感知技术，以及基于强化学习的多智能体集群调度技术。灵动将基于深度学习的计算机视觉和激光雷达融合，进一步提高了机器人的单机精准定位、动态避障和自由导航能力。

除了单机技术领先之外，灵动AMR的实力还体现在多智能体集群调度能力。目前全球仅有为数不多的几家企业拥有AMR的大规模调度能力，灵动是其中之一，灵动的多智能体集群调度系统可拓展到单仓200台AMR机器人，UPH能够提高50%-200%，实现系统最优。灵动的优势不仅体现在单机技术和集群调度能力上，更体现在平台能力上。灵动的AMR技术平台可以实现跨行业通用，80%的代码无需重复开发，未来将在更多行业落地，赋能各行各业数字化智能化转型。

齐欧表示，机器取代人，特别是取代从事简单重复性劳动的人是大势所趋，也是当下产业升级的重要方向。而移动机器人以其高度灵活性、智能性能最大程度地将人从简单、繁重的重复劳动中解脱出来，同时大幅提升效率，降低运营成本。

他说，灵动科技基于AMR的柔性解决方案具有三大优势：稳（更安全、更可靠）、快（快速回本）、灵（复杂场景人机混行），从而极大地提升客户竞争能力。

据悉，灵动科技自从2019年产品商业化上市以来，其推出的AMR在物流、3C、家电、汽车及零部件等行业的出货量超过1000台，已服务了多家世界500强级客户，包括TCL、丰田合成、JD物流、顺丰供应链中国，复购率达到100%，灵动还成为华为严选唯一的机器人合作伙伴。