开源“风起”， 极狐公司携GitLab中国发行版来了

极狐公司在这样一个时间节点应运而生，既应了天时，也拥有地利。加上背靠GitLab这一全球知名的开源代码托管和项目管理平台，极狐虽然是一个创业公司，但起点极高。

3月12日，“十四五”规划纲要全文发布，其中特别提到，要“支持数字技术开源社区等创新联合体发展，完善开源知识产权和法律体系，鼓励企业开放软件源代码、硬件设计和应用服务”。这是“开源”首次被明确列入国民经济和社会发展五年规划纲要；仅一周之后的3月18日，极狐信息技术（湖北）有限公司（以下简称“极狐公司”）正式宣布注册成立，这是由美国开源软件巨头GitLab公司以技术入股的形式与独家领投红杉宽带跨境数字产业基金（以下简称“红杉宽带”） 和高成资本成立的合资公司。极狐公司将作为一个独立的公司在国内自主运营。

这并不是巧合，也不是有意为之，而是国内外对开源这一市场趋势的相同预判。在确定性消失的时代，创新速度直接决定着企业的竞争力，而开源生态系统所特有的创新活力，恰恰能够为企业提供赖以发展的“养料”，这就使得开源逐渐成为大势所趋。

尤其是在国内，过去一年，开源领域的发展势头更是前所未有——开放原子开源基金会挂牌成立、木兰成为 OSI 认证的开源协议，此外开源领域初创企业都得到了资本市场的青睐。

也就是说，极狐公司在这样一个时间节点应运而生，既应了天时，也拥有地利。加上背靠GitLab这一全球知名的开源代码托管和项目管理平台，极狐虽然是一个创业公司，但起点极高。

保持研发投入，搞定本土化和商业化

在全球，GitLab拥有着3000万的注册用户和10万以上的企业客户，具有强大的品牌效应，在中国的开源用户也有数百万，其中潜藏着巨大的市场需求和客户资源。

极狐公司创始人兼CEO 陈冉

所以，极狐公司在中国市场扎根，最大的挑战其实是产品的本土化和商业化。“极狐的使命和愿景是‘在中国，为中国’，我们希望能够把硅谷最好的技术带到国内，同时会针对中国市场的客户进行功能和服务的定制，最终把它变成新的优势。”极狐公司创始人兼CEO陈冉在发布会上表示，“确实这里面会有很多的困境和困难，但我觉得通过多方协作就可以达到最终的目标。”

据他介绍，极狐公司将基于核心开放（Open-core）原则，面向中国市场提供覆盖软件创新全生命周期的本地化一站式开源软件开发运维（DevOps）平台及相关定制化产品和解决方案。具体来说，将分别针对企业市场与个人用户推出两个核心产品，包括以私有云为交付的GitLab JH自助服务产品，以及以公有云或自建数据中心为交付的SaaS类产品。

“我们的优势在于——第一，一个平台入口解决了所有IT问题，从产品需求收集到研发、测试、交付、上线全线覆盖；第二，依托于GitLab平台，我们的代码质量是有保证的；第三，无论是开源版还是企业版，我们的源码都是开放的。”陈冉强调。

而针对本土化的问题，陈冉表示，在服务过程中，极狐公司将立足于满足本地需求和提升本地体验，建立适用于本地用户群体的产品、服务以及价格体系。在此基础上，公司还将特别聚焦自主知识产权，在引进全球领先创新资源和实践的基础上，加大本地研发投入，打造成熟的本地化自主产品。

因此，极狐公司非常注重在研发团队的投入。陈冉告诉记者，去年12月份他开始着手组建团队，仅10天左右团队规模就达到了20人左右，如今，团队成员又扩大了一倍，接近40人。并且，其中60%左右都是研发人员。“我们希望今年看看市场的反馈，到年底，团队会大概有100人，研发的比例会保持在三分之二左右。”他说。

基于“中外合资3.0“模式，保留权威性也保持灵活性

对技术研发的重视和投入，是科技企业的重要“素养”，当然，这也与陈冉自身的技术背景有很大关系。更确切地说，他有自己的情怀和坚持。

在过去超过19年的工作中，陈冉不仅曾在IBM、HP、 Mesosphere (D2iQ)等科技公司任职，并且还是DC/OS 中国社区创始人、LF开源布道师以及 Docker、Mesos、OpenStack、CF的中国社区组织者和技术专家。在红杉宽带找到他之前，他正在计划筹备另一个创业公司。

“最初，我们用了20分钟交流，关于GitLab平台如何落地中国市场，我提出了自己的一些建议。在那之后的两三天，这个事就基本上确定下来。我决定加入这个公司，帮助硅谷最好的技术落地到中国。”陈冉说。

杉宽带跨境数字产业基金投资合伙人 徐全利

就这样，在资金还未全部到位的情况下，陈冉在去年11月份就已经全心投入工作，雷厉风行地开始组建团队。“所以在2月份公司成立的时候，核心团队基本都已经到位，我们不仅有了一线资本的加持，有了产品，还有了团队。我们实际上是一个新型混合体，与本土创新企业拥有一样的竞争力。”红杉宽带跨境数字产业基金投资合伙人徐全利在会上表示。

值得一提的是，此次合资合作，是基于红杉宽带独家首创的“中外合资3.0”模式。在这种模式下，将由外方提供先进的技术、产品和品牌，红杉宽带提供资金和丰富的本地资源，且中外方股东不参与运营；同时，赋予本地管理层有竞争力的股权激励和充分的运营权来开发和销售针对中国市场的产品和服务。这就意味着，极狐公司在这个过程中，既能够拥有国际领先技术和品牌授权，也能够保持国内本地企业的灵活性与竞争力。

在开放代码层面，极狐公司将针对中国用户需求，将GitLab DevOps平台和企业级解决方案充分本地化，并在每月与GitLab国际版本持续同步更新。“当然，基于GitLab的交互我们还会做二次测试，在开源版和企业版之上，我们加了一层极狐的功能，这个功能主要是针对中国用户的。我们的起点是在GitLab企业版+开源版之上的交付，并会持续加大本地化功能的研发投入。”陈冉强调。

重产品、造生态，在中国市场生根发芽

这意味着，在提供国内用户GitLab基本功能之外，还会有更多针对中国用户的定制化功能，包括登录、认证、付费等等。陈冉告诉记者，其中会有不少中国特色化的方案，并且，在目前阶段，极狐公司的产品推广将以企业版为主。

在他看来，近一两年DevOps在中国市场的窗口期已经打开，开源的事情正在被越来越多的企业接受。“每个公司都在考虑一个问题，就是如何节省成本，提升人的效能。而通过DevOps，企业从需求收集到最终产品交付都变成了自动的链条，这个过程的沟通成本几乎为零，这就使得成本大大降低。”陈冉向至顶网记者表示，“根据一些案例实践，企业在使用DevOps之前一个产品的交付平均要一个月，使用之后基本上是三个小时。所以，聪明的公司，愿意成功的公司，愿意接受好东西的公司都会走到这条路上，这是毋庸置疑的。”

但是，不可否认的是，从服务社区用户到服务企业用户，这其中的变化也是巨大的。对此，极狐公司的计划是打造开源生态，把开源理念融入到合作伙伴的产品中去，最终为客户交付所需的服务。其中，合作伙伴覆盖各个领域，包括了技术、渠道、生态等各类型。“首先，我们会在研发里面加大投入，造就更多优秀的工程师，然后再去打造生态。通过这个基础影响更多合作伙伴，并与企业客户广泛合作，在这个过程中，我们提供的是端到端的解决方案，是兜底的服务，合作伙伴和客户也可以持续创新反哺社区。我们有信心把服务做好。”陈冉表示。

陈冉透露，在行业方面，极狐公司今年将优先主打电信、金融、教育和互联网。在他看来，要在中国市场落地，就必须搞定企事业单位和五百强企业。“其中，电信因为拥有庞大的客户量，任何系统的成功与失败在其中都可以验证；而金融则可以验证产品的可靠性和安全性。所以，我们认为，把这两个行业做好了，按政策逻辑就可以在中国市场落地、生根、发芽。”

正如他在演讲开场时引用的诗所言：“好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声。”开源在中国的春风已来，而极狐公司的愿景，是在中国市场成为润物细无声的存在，让人人都能在生态中贡献并获益，助力开源开放的模式落到各个地方，助力用户体验的升级，助力“打造中国数字经济新优势”。