安迈云：锁定分布式存储与计算“赛道”，为数字时代提供算力支持

“未来十年是数字经济的十年，去中心化的云计算已经成为了一条让中国驶向科技强国的全球数字高速公路。在这场重要的数字社会变革中，安迈云将持续为数字经济的发展注入动能。”

千年之前的雅安，曾是南方丝绸之路上的重要驿站之一；千年之后的雅安，已是大数据重镇之一。由于得天独厚的水电资源优势，雅安为机房的稳定运行提供了天然的环境，这使得中国西部第一大数据中心——川西大数据中心在此落地，众多云服务商也在此聚集。

3月29日，由雅安市经济与信息化局指导，海南安迈云网络技术有限公司（以下简称“安迈云”）、中国软件行业协会、中国投资协会联合主办，四川蜀天信息技术有限公司、雅安数字经济运营有限公司协办的“算力之巅·蒙顶论链”2021全球算力峰会在雅安举办，会议聚焦新基建、数字经济、大数据、分布式存储、云计算等热点话题，汇聚了全球产业核心品牌以及政企产学研等多个领域与会者参与，从多个维度探讨了IPFS分布式存储产业未来。

可以看到，如今算力对经济社会发展的支撑作用不断增强，并且正在成为数字经济发展的核心驱动力。而随着数据要素市场化、配置体制进一步完善，数据量还将继续出现爆发式的增长，这要求算力服务不断加强。

对此，安迈云网络技术有限公司的CEO吴文杰在峰会上表示：“根据IBC的数据统计，到2024年，全球数据存储市场规模将超过1000亿美元，其中中国的数据量将超过50ZiB以上，而80%的数据将会是非结构化数据。因此，基于区块链技术的超大规模分布式云存储与去中心化的云计算网络顺势而生，这将有力的推动新基建的快速落地，有效的解决全社会数字化转型后的数据存储成本、安全、效率、数据确权等问题，推动社会经济形态发生深刻变更。”

安迈云网络技术有限公司的CEO 吴文杰

成立于2019年的安迈云是全球去中心化云计算一站式服务商，能够提供分布式云计算资源、产品和服务。目前，安迈云已经打造了一个服务节点遍布中国、美国、欧洲、澳洲等地的超大规模分布式存储网络和去中心化计算网络，能够为中国乃至全球的企业和个人提供强大的云计算技术支持。

从成立之初，安迈云就把赛道锁定在了IPFS，在其看来，分布式存储具有三方面的优势：第一，是成本优势，尤其是在云存储方面，基于区块链的存储网络，会使得存储边际成本远低于传统云存储；第二是数据隐私与安全优势，通过区块链技术，可以赋予用户对数据信息的掌控度；第三，是能够基于区块链，实现数据确权、交易和流通等问题，从而推动数字经济在商业模式层面的变化。

基于共同的愿景和目标，安迈云与中科曙光、乐讯科技还在峰会上签署了“IPFS分布式存储EiB级投产”战略合作协议，根据协议，三方将加强战略、资源和项目的对接，共同努力推动相关项目的落地，助力区块链技术创新和产业发展，为数字经济建设构建坚实基础。

值得强调的是，本次签约是IPFS分布式存储行业的首次EiB级投产合作，一方面通过构建EiB级的区块链存储资源池，三方将共同推进分布式存储技术的创新应用，探索区块链存储生态健康发展新模式；另一方面，通过构建全球去中心化的存储平台，三方也将更深入地探索各行业数据在区块链存储上的落地，打破数据共享技术壁垒，促进新的产业生态的产生。

“未来十年是数字经济的十年，去中心化的云计算已经成为了一条让中国驶向科技强国的全球数字高速公路。在这场重要的数字社会变革中，安迈云将和合作伙伴一起为中国乃至全球更多的创新企业提供底层的新型的云计算服务，持续为数字经济的发展注入动能，协同更多的机构企业事业单位共同创建一个真正高效有序的数字文明时代。”吴文杰总结道。