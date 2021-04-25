开源对数字化转型至关重要

调查证明，开源已经成为我们所熟知的大多数技术堆栈的实现基础。没有开源，相当一部分开发项目将会瞬间崩溃。

开源已经永远改变了我们完成工作、执行业务的方式。Linux乃至其他成千上万个开源项目与开放标准，早已在软件领域牢牢占据主导地位，并为人工智能及边缘计算等新兴成果提供支持。如果没有开源，DevOps生态系统也根本享受不到Docker、Kubernetes、服务网格、各类流行数据库以及持续集成/持续部署（CI/CD）工具带来的诸多便利。

如今，企业比以往任何时候都更需要找到能够持续满足用户需求的方法。新冠疫情的突然爆发则加剧了这种紧迫性，迫使企业加快现有数字化转型计划。可以说，开源已经成为推动数字创新、维持竞争关系的底层引擎。此外，使用开源代码还将帮助企业控制不断上升的云成本。随着专有解决方案的失宠，不少企业领导者开始在基础设施现代化与应用程序开发工作中全面引入开源替代方案。

红帽近期发布了其第三份年度企业开源状态报告。报告调查了全球1250位IT管理者的开源项目使用模式。调查证明，开源已经成为我们所熟知的大多数技术堆栈的实现基础。没有开源，相当一部分开发项目将会瞬间崩溃。

开源用例

开源是现代软件开发的核心。根据红帽报告，90%的企业IT领导者已经在使用开源成果。那么，开源技术究竟在哪些层面发挥作用？首先，有64%的企业使用开源软件实现IT基础设施现代化。报告推测，用户很可能是使用Linux与开源基础设施取代了传统专有系统。

报告还发现，有54%的企业使用开源技术进行应用程序开发。这也很好理解，目前工程师们经常使用开源库与软件包构建B2B以及面向用户体验。在纯数字环境当中，应用程序已经成为众多企业的命脉，而开源则成为命脉中的命脉。

企业开源的第三大用例在于数字化转型，占比为53%。单单过去两年，这一比例就增长了11%。开源有望继续通过基于软件的自动化流程代替传统非数字或手动操作流程。

在企业当中，网络体系中的开源代码使用量也在一路走高，比例为54%；在数据库领域使用开源代码的企业比例为53%；安全保护领域则为52%。报告还提到，大数据分析与云管理工具也是开源成果的重要施展舞台。

近年来，多云开始掀起新的浪潮。其中的基本思路，是通过多家云服务商为企业的不同用例提供支持。红帽报告也证实了这一趋势，发现69%的受访者更倾向于同时选择多家云服务商。随着混合及多云体系的普及，云专业知识与智能多云经济实践的重要意义也得到各个行业的广泛关注。

容器与K8s

开源组件是容器与容器管理工具的基础。随着企业对容器技术依赖性的持续增长，开源技术的重要意义可谓不言而喻。报告发现，目前已经有近半数企业在生产环境中使用容器技术，而单纯使用容器进行开发的企业也达到37%。

为了编排这些容器，IT团队将目光投向了Kubernetes。66%的受访者表示Kubernetes的重要度为高或者极高。随着Kubernetes的普及，容器的使用规模有望进一步提升——约三分之一的受访者表示，容器技术的使用量将在未来12个月内显著增长。

Porsche Informatik工业控制系统（ICS）云与自动化以及ICS系统及中间件团队负责人Michael Hinterland表示，“Kubernetes已经成为Linux开发领域的客观标准。”

尽管Kubernetes保持着蓬勃发展，但不同行业之间仍存在较大差异。例如，62%的金融服务与电信行业受访者表示已经在生产环境中采用容器技术，但其他部门（特别是医疗保健与零售行业）的生产级容器应用比例分别为47%与50%。最近发布的另一份报告显示，传统上一直受到高度监管的金融服务行业在数据库DevOps方面也表现出积极的应用态度。

开源的优势与短板

使用企业开源软件能为业务带来诸多助益。首先，开源项目承诺提供良好的透明度与协作能力。受访者们还提到，使用开源成果能够显著增强自身软件的质量、快速引入创新技术并提高安全水平。

但开源也有自己的弊端。42%的技术领导者表示，缺乏官方支持已经成为企业采用开源代码的最大障碍。从这个角度来看，社区驱动型项目确实很少提供传统支持服务。而且由于缺少易于上手的学习框架，在企业内部建立大规模卓越中心也变得相当困难。

企业采用开源代码的其他主要障碍还包括兼容性差、代码安全性顾虑以及缺乏必要的内部配套技能。在企业内部引入开源代码，意味员工队伍必须拥有更高的技能水平，否则只能采用默认设置以避免因配置错误导致重大损失。报告建议，企业不妨考虑与可信赖的合作伙伴携手，进一步推动开源项目普及。

开源理念成为新兴技术的发展驱动力

红帽公司总裁兼CEO Paul Cormier在报告中写道，“开源已经巩固了自身作为软件行业创新引擎的重要地位。”

事实上，开源已然成为大多数前沿新兴科技的核心驱力。55%的受访者表示已经在边缘计算与物联网体系中使用企业级开源成果。此外，有48%的受访者使用开源技术实现人工智能与机器学习（AI/ML）。根据福布斯网站的报道，人工智能正通过OpenAI与GPT-3等重量级开源项目影响整个世界。

预计在未来两年当中，开源成果在AI与ML领域的占比将分别提升20%，而相关专有解决方案的占比将有所下降。开源也将持续影响企业的采购决策，调查中83%的受访IT领导者表示更倾向于选择参与开源社区贡献的供应商。

在新冠疫情肆虐的新背景下，Cormier认为“现实问题艰深无比，任何个人、企业或者组织都无法独力应对。但也正是在这样的危急时刻，开源开始展现出真正的力量。”