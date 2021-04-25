开源如何改变商业世界

除了在常规应用领域大显身手之外，开源软件的优势也开始在垂直市场与业务场景下逐步显现。

开源倡议创始人之一Eric S. Raymond在他的开创性著作《大教堂与集市》中提到，“（开源）软件的每一项出色成果，都源自开发者的个人追求。”没错，这确实是勘破了开源理念的核心要旨。Apache Web服务器、MySQL乃至Linux等重量级项目都是由此而生，从少数开发者的狂欢成长为支撑整个现代社会的重要基石。但与之这相对，OpenDaylight、OPNFV乃至汽车级Linux（人工通用智能）统一代码库等垂直项目却往往引不起个人贡献者的兴趣。为了填补这部分空白，不少专注于特定利益的垂直业务企业也开始怀揣开放心态投身于开源社区。

为什么？因为有些问题，就得开源才能解决。

麦肯锡公司最近发布的《卓越软件如何促进业务绩效》报告发现，垂直行业当中排名先前的企业“最大的差异化优势”，集中体现在其“对开源成果的应用”、特别是由用户向贡献者的角色转化。报告中的数据显示，前四分之一厂商在开源创新领域的活跃度达到其他企业的三倍。换句话说，成功的企业不仅自己使用开源软件，同时也积极投身于开源项目贡献。

说起来容易，但究竟如何转型为开源贡献者仍是个重大难题。投入大量精力与人力为竞争对手做嫁衣，凭什么？时至今日，还是有很多企业家理解不了当初美国总统约翰·肯尼迪著称的“水位上涨，所有的船只都会获益”的论断。没错，我们的工作会让每个人受益，但真正参与开源事务、善加利用开源力量的企业将获益更多。

很多朋友对这种“鸡汤”观点不屑一顾。但大家看看，面对Unix与Linux这对双胞胎，市场做出了怎样的选择？包括其他各类软件，用户是不是都用实际行动支持了开源一方？再看看亚马逊、谷歌、IBM乃至微软等顶尖科技巨头——除了苹果以外——他们是不是都在广泛使用或深度参与开源项目？

Linux基金会也在最新报告《软件定义下的垂直行业：论开源转型》当中解释了背后的基本原理。Linux基金会发现，汽车、影视、金融、电信、能源以及公共卫生等垂直行业正纷纷转向开源方法。

事实上，Linux基金会的存在本身，就是开源力量的集中体现。从最初的Linux内核项目到现在涵盖数百个不同项目的庞大社区，Linux基金会正凭借着“基金会即服务”模式为云计算、安全、区块链乃至网络等众多核心开源技术提供协作平台。在垂直行业中，部分企业实际是在一次又一次重复相同的过程。他们在努力提升自身核心竞争优势，但商业模式却始终保持不变。

与之对应，大获成功的企业则走上一条完全不同的道路。在当下风头正劲的数字化转型浪潮当中，这些企业将原有核心商业模式与流程转换为开源软件与服务。代码、应用程序编程接口（API）、云资产及容器等新兴科技正将这一切变得更加灵活便捷。最终，他们成为纯粹的服务商，以软件定义形式交付自己所擅长的业务流程与资产组合。

主要面向开发者的分析厂商Red Monk联合创始人Stephen O’Grady在2013年的著作《新王权的建立：开发者如何征服世界》中就看到了这一点。面向软件定义模式的转变代表着新的风潮，而开源正帮助无数小型软件开发团队轻松迈出转型道路上的第一步。

关于Linux基金会的例子还有很多，但这里我想重点聊聊电信与网络这两个领域。

从历史上看，电信企业的网络一直建立在高度标准化、高度专有化的暗箱定制硬件之上。正因为如此，从一项技术转向另一项技术——例如由2G转向3G——往往带来数十亿美元的高昂成本。

这些企业彼此间也展开了竞争激烈。在美国，每一位电视观众肯定都见过AT&T、T-Mobile、Verizon以及其他厂商投放的广告。为了赢得客户，各方都承担着巨大的额外支出压力。

但与此同时，电信厂商也在积极行动。到2000年之后，形势已经非常明确——旧有客户端-服务器模式无法应对不断增长的亿万移动手机用户带来的业务需求。到2004年，随着互联网工程任务小组（IETF）3746转发与控制元素分离（ForCES）框架征求意见书的发布，整个行业开始朝着软件定义网络（SDN）迈出至关重要的第一步。

虽然电信标准的基础证明早已完成，但在2000年初，这些思路才真正汇总成现实开源项目——OpenFlow。此项目定义了软件定义网络（SDN）控制与转发层之间的标准通信接口。德国电信、谷歌、微软、Verizon及思科等主要科技企业纷纷开始接纳这项新标准。

Verizon在其中表现得尤为积极，因为他们既不想在专有硬件上继续投入数十亿美元，又希望自己的网络能够与竞争对手相匹敌。AT&T等其他厂商也意识到，单靠自己的力量打造网络自动化方案既浪费时间、又浪费金钱。

因此，AT&T地2013年在Domain 2.0白皮书中公布了对电信业未来全面开放的愿景性倡议，真正推动了整个行业的行动。在其中，AT&T提议将自家网络业务由“当前状态”转变为类似于云计算形式的网络服务交付模式，同时逐步过渡至通用基础设施采购与供应的“未来形态”。如今，这一愿景已经在很大程度上变为现实，并得到开源支持者们的高度肯定。

Linux基金会则为企业间的合作提供一套中立平台。如今，在Linux Foundation Networking（LFN）的保护下，已经有8个不同网络项目以及大量相关项目将全球各大主要电信厂商聚集起来。

如今，全球超过七成的移动用户都在使用基于LFN开源项目构建而成的服务。过去六年以来，电信企业的程序员们总计为LFN项目贡献了7800万行源代码。如果使用建设性成本模式（COCOMO）估值模型，那么通过传统方法完成如此体量的贡献将耗费超过73亿美元的研发成本。

类似的故事正在不断呈现，来自公共卫生、能源到金融科技行业的不同企业聚集起来，携手推动创新、节约成本。没错，各个垂直行业形势各异、挑战有别，但其中却也存在着共通的思路。正如Linux基金会所言，“人们开始意识到，开放协作能够显著降低成本、缩短产品上市时间、提高产品质量并创造新的竞争机会。全面参与其中，将推动各个行业加快创新脚步。”

如果您还没有触及开源浪潮，请抓紧把握时机。企业的未来命运将取决于此。拥抱开源已经不再是“锦上添花”的尝试，而是在瞬息万变、飞速发展的商业市场上求得生存的必要前提。