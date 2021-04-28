市值即将突破两万亿美金 微软发布Q3财报继续保持强劲增长

就在微软距离成为第二家市值达到2万亿美元公司只有一步之遥的那天，公布了轻松超出分析师预期的第三季度财报。

就在微软距离成为第二家市值达到2万亿美元公司只有一步之遥的那天，公布了轻松超出分析师预期的第三季度财报。不过微软股价在盘后交易中下跌了2％多，因为一个月前微软股价上涨13％之后投资者们已经有所获利。

该季度微软在6.2亿美元净所得税收益的推动下，利润同比增长了39％，达到154.6亿美元，合每股1.95美元。即使没有这笔意外之财，微软仍然会超过华尔街每股1.78美元的预期。该季度微软的收入增长了19％，达到417亿美元，超出了普遍预期的410.4亿美元。营业收入增长了31％，达到170亿美元。

Pund-IT分析师Charles King认为盘后抛售只是暂时的。他说：“鉴于微软该季度表现出自身的整体实力，获利回吐似乎是最可能的原因。过去六个月中微软股票上涨了50％多，过去三年创下新高。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示认同。他说：“微软这个季度无论是在优势领域还是在疫情期间，表现都达到了预期水平。”

从整体业务来看，表现是很强劲的：

按固定汇率计算，微软的Productivity and Business Processes部门收入增长了12％，达到136亿美元，其中Office Commercial产品和云服务子部门增长了2％，Microsoft 365 Consumer订阅量突破了5000万大关。以固定汇率计算，LinkedIn收入增长了23％。在Dynamics 365收入增长40％的带动下，Dynamics产品和云服务增长了22％。

Intelligent Cloud segment部门收入增长了20％，达到151亿美元，超过了上一季度的指引水平。服务器产品和云服务部门增长了23％，这主要得益于Azure云业务增长了46％。

More Personal Computing部门收入增长了16％，达到130亿美元，Windows OEM收入增长了10％，搜索广告销售额增长了41％。

Forrester首席分析师Andrew H. Bartels表示：“各个部门的收入增长都非常强劲，而且许多方面都是从之前一直延续下来的。”尽管所有业务板块的规模越来越大，但是微软每个季度都表现出出色的一致性。”

Bartels说，这一点在Microsoft 365这样的成熟市场中尤为明显，“我们认为，这个市场可能已经达到饱和，因此微软能够继续保持这样的增长速度的确令人惊讶。”国际销售的突出表现可能是原因之一，但即便如此，成熟经济体的渗透率仍然很高。“任何想要一台PC的人都可能已经拥有了一台。任何想要Office的人都可能已经拥有了。但是微软的确找到了实现增长的办法。”

微软首席执行官Satya Nadella表示，微软继续着受疫情加速的数字化转型项目。他在声明中称，“数字化普及曲线并没有放缓，而是正在加速，并且这仅仅是个开始。” Microsoft Cloud（包括各种云交付软件）业务该季度贡献了177亿美元，比去年同期增长了33％。

CCS Insight企业研究负责人Nick McQuire认为：“目前，微软不同产品组合之间不断增强的飞轮效应，使其相比其他任何一家科技公司来说有更大的受益。这种广泛而集成的产品组合，在提高客户价值及竞争优势方面尤其有用，这也是微软过去一年中仍然是帮助企业转型的主要力量之一的原因。”

Nadella在分析师的电话会上表示，客户越来越多地购买围绕Azure云展开的各种产品和服务，“我们看到我们可以以更具战略性的方式，将整个云的力量整合在一起”。

微软的运营杠杆继续净收入大幅增长中发挥作用，增幅达到38％，是收入增幅的2倍。Dynamics 365增长40％，Dynamics产品和云服务增长22％，这表明微软在关键任务应用市场中取得了一定程度上的成功。但是Forrester的Bartels认为，SAP和Oracle无需担心，Dynamics的收入还不到微软季度收入的2％。

另外一个微软预计能够长期提升销售收入的领域是医疗行业，这也是微软促使收购Nuance的主要原因。

Nadella说：“我们认为医疗是一个重要机遇，是一个巨大的潜在市场。我们一直以平台和生态系统的方法进入一个行业，Nuance已经通过与生态系统深入合作使提供商受益而做到了这一点。这也让我们可以更快地将其与Teams（微软的协作和会议平台）进行整合。”