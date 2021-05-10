企业开源不“上道”？看完这期节目你就懂了

在今年第一期的《企业开源智库》节目上，我们邀请到了信通院云大所所长何宝宏博士、红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康、至顶网总编高飞三位，对报告进行权威解读，探明开源的最新趋势、组织文化变革以及安全治理等问题。

小时候，

开源是一个“存钱罐”

企业在这头，成本在里头

长大后，

开源是一泉“活水”

企业在这头，创新在源头

后来啊，

开源是一把“安全锁”

企业在这头，治理在心头

而现在，

开源是一片数字化转型“新蓝海”

企业在这头，机遇在浪头

这首改编自余光中《乡愁》的小诗，道尽了开源从促创新、降成本、推转型方面，给企业带来的种种价值。特别是在今年开源上升为国策的背景下，开源走出幕后，为越来越多企业的数字化转型“加速度”。

那么，开源是如何影响企业数字化转型的演变呢？红帽发布的《2021年企业开源现状》和信通院发布的《开源产业白皮书（2020）》是开源领域的权威报告，为企业开源研究讲述了一个清晰的故事，具有极大的参考价值。

在今年第一期的《企业开源智库》节目上，我们邀请到了信通院云大所所长何宝宏博士、红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康、至顶网总编高飞三位，对报告进行权威解读，探明开源的最新趋势、组织文化变革以及安全治理等问题。

企业开源“上道”法则，就在本期《企业开源智库》！

专题链接：http://www.zhiding.cn/special/OpenSource_12