混合云和边缘，红帽Summit 2021两大关键词

大会上，围绕混合云，红帽发布了多款产品产品，包括OpenShift Platform Plus及周边产品、Red hat Linux8.4以及公路车辆Linux平台。同时，在这次大会上，红帽也展示对边缘计算的兴趣的决心，宣布与安全认证机构exida合作为汽车行业定制Linux操作系统。

红帽是目前为止最为成功的开源公司，因此其一举一动一直惹人关注，红帽一年一度的技术大会Red hat Summit自然也不例外。继去年因为疫情大会改成线上之后，今年继续采用了线上会议，不过，这并不影响业界对大会的关注。

在今年的大会上，不出意外，混合云继续成为红帽Summit 2021大会的焦点，围绕混合云，红帽发布了多款产品，包括新版本的Openshift——OpenShift Platform Plus及周边产品（如OpenShift Data Science等）、Red hat Linux8.4以及公路车辆Linux平台。同时，在这次大会上，红帽也展示对边缘计算的兴趣和决心，宣布将与安全认证机构exida合作为汽车行业定制Linux操作系统。

布局混合云

最近几年来，混合云一直是红帽的业务重点，开放混合云更是成为红帽身上的最新标签。随着IBM收购红帽，混合云成为IBM云业务的核心支撑，红帽的混合云战略得到继续加强，围绕混合云的产品布局更加完善。

“我们的工作是为客户提供选择，让他们做适合自己的事情。” 红帽公司总裁兼首席执行官Paul Cormier在4月27日的大会主题演讲中说，“今天，组织正在使用多个云组成的混合云。最近的研究表明，一个典型企业使用的云可以多达8个供应商，预计在3年可能达到10种。”

毫无疑问，红帽OpenShift是红帽在混合云市场最重要的产品。由于秉承开放以及对Kubernetes原生的支持能力，红帽OpenShift在市场上广受欢迎。然而，不同的企业对Openshift的需求有所不同，为此红帽对OpenShift版本进行细分。在今年的大会上，红帽面向对功能和安全性等有更高要求的企业，推出了一个新版本的OpenShift——OpenShift Platform Plus。

OpenShift Platform Plus被定位为一个高级版本，旨在提供一个整体解决方案，帮助客户在混合云环境中采用DevSecOps。简而言之，无论OpenShift在何处运行，红帽OpenShift Platform Plus都能提供立即可用的完整Kubernetes堆栈，将构建、部署和运行等几乎所有应用所需的全部功能汇集在一起。

红帽OpenShift Platform Plus通过集成以下功能对红帽OpenShift进行扩展：

用于Kubernetes的红帽高级集群安全：为软件供应链、基础架构和工作负载提供安全保障。

用于Kubernetes的红帽高级集群管理：实现混合和多云环境中Kubernetes集群的端到端可视化、管理与控制。

红帽Quay：为跨基础架构的一致编译管线提供全面的、可扩展且更安全的容器仓库注册器。

截至目前，红帽OpenShift已推出三个版本：红帽OpenShift Kubernetes引擎，是红帽OpenShift的基础版本，以红帽企业Linux CoreOS为基础提供企业级Kubernetes，从而实现在混合云上更安全地运行容器；红帽OpenShift容器平台，其增加了一整套开发者和运营服务，以及用于应用开发和现代化改造的高级功能；红帽OpenShift Platform Plus，依托OpenShift容器平台的功能而构建，借助红帽OpenShift Platform Plus，企业能够以更一致的方式部署安全功能，并在开放混合云的任一位置和软件生命周期的任一阶段管理应用。

不断丰富的托管云服务

近几年，公有云服务得到广泛普及，特别是在众多中小企业公有云服务更是受到偏爱。鉴于此，在私有云市场之外红帽也高度重视公有云服务市场，与AWS、Azure、IBM、Google等各大公有云服务商基于红帽OpenShift开展合作，推出各种托管的OpenShift云服务。

红帽OpenShift Dedicated服务是在AWS和Google Cloud云平台上推出的一项OpenShift云服务，由红帽全面管理并运营，包括红帽企业Linux的技术组件以及网络、监控等服务，它让开发人员能够更快地构建、部署和运行云原生应用。OpenShift Dedicated提供了一个可靠的应用开发平台，可整合并管理整个堆栈的服务，从而使客户能够专注于实现差异化和创新，而非管理其应用平台。通过将OpenShift Dedicated与数据中心连接，客户可以以最少的基础架构和运营费用而部署更安全、更灵活的混合云战略。

除了OpenShift Dedicated外，Red Hat OpenShift on IBM Cloud、Red Hat OpenShift Service on AWS和Microsoft Azure Red Hat OpenShift都可作为联合管理和支持的OpenShift服务而提供，通过各个云供应商的本地云控制台产品进行访问。这些服务旨在减少运营开销，使客户能够快速交付应用，从而为企业提供更多价值，并满足合规要求。基于这些云平台推出OpenShift Dedicated

毫无疑问，红帽OpenShift是红帽混合云战略的核心，但用户在OpenShift之外还需要多个组件，因此，红帽也着力补全这些组件。在本次大会上，红帽推出几项权限托管云服务，包括红帽OpenShift API管理、红帽OpenShift Streams for Apache Kafka和红帽OpenShift Data Science，以帮助企业在混合环境中构建、部署、管理和扩展云原生应用。

这些服务有助于在高度复杂的现代IT环境中降低运营复杂性，而不会影响开发者的工作效率，从而在整个开放混合云环境和多个云环境中提供一套通用的能力。具体而言：

红帽OpenShift Streams for Apache Kafka：更容易地创建、发现和连接实时数据流，无论它们位于何处。

红帽OpenShift Data Science：使企业能够更快速地开发、训练和测试机器学习（ML）模型，并以适应容器的格式输出。

红帽OpenShift API管理：加快实现价值，同时在交付API优先、基于微服务的应用时降低运营成本。

将开源能力带到边缘

数据的海量增长带动了AI和数据分析类应用的增长，也使得了边缘计算的重要性凸显出来。鉴于边缘计算的重要性不断提升，红帽也在积极行动。即将发布的8.4版Red Hat Enterprise Linux（RHEL）包含新的Linux容器、部署和管理功能，这些功能是为边缘计算场景的需要而设计的。这有助于帮助红帽将开放混合云的能力推向边缘。

另外，红帽在今年大会上推出的用于红帽OpenShift和红帽Ansible自动化平台的红帽智能分析（Red Hat Insights），通过扩展红帽企业Linux（RHEL）的能力，进一步增强了预测分析产品——红帽智能分析在开放式混合环境中的功能。显然，各种边缘计算场景也可以从中受益。

在今年的大会上，红帽还有一个非常重要的发布值得关注，这就是与安全认证机构exida合作，要为汽车行业开发一个不断更新、经过安全认证的Linux操作系统。这也是红帽进军边缘计算，特别是汽车市场的一个重要举措。该操作系统将由红帽开发维护，并由exida持续认证，将为汽车软件生态系统带来更高的灵活性，使汽车制造商及其合作伙伴能够专注于创新驾驶体验。从红帽的这些举措来看，边缘计算正在成为红帽混和云之外的另一个重点市场。

大会上，红帽CEO还与IBM CEO arvind krishna一起强调了中立性问题。鉴于一直有人担心IBM会影响Red Hat的决策，两位CEO都明确表示，中立性、保持社区开发对于开源至关重要的。