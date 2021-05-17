IDC：2020年，AWS和微软共享公有云市场头把交椅

根据IDC全球半年度公有云服务追踪报告显示，全球公有云服务市场（包括基础设施即服务IaaS、系统基础设施软件即服务SISaaS、平台即服务PaaS、软件即服务SaaS）在2020年同比增长了24.1％，收入总计为3120亿美元。

根据IDC全球半年度公有云服务追踪报告显示，全球公有云服务市场（包括基础设施即服务IaaS、系统基础设施软件即服务SISaaS、平台即服务PaaS、软件即服务SaaS）在2020年同比增长了24.1％，收入总计为3120亿美元。

2020年公有云服务支出持续巩固，前五名公有云服务提供商（AWS、微软、Salesforce.com、Google、Oracle）总收入占全球总收入的38％，同比增长32％。微软得益于SaaS和SISaaS产品组合的不断扩大，现在在整个公有云服务市场上与AWS共享顶级厂商位置，两家公司共占有12.8%的收入份额。

IDC全球研究集团副总裁Rick Villars表示：“利用公有云的共享基础设施、数据和应用资源在帮助企业组织和个人应对过去一年的各种混乱情况方面发挥了关键的作用。未来几年，企业对日益扩展的云服务组合的管理，将成为在业务和IT流程中引入更高自动化水平、同时更具数字弹性的基础。”

2020年整个公有云服务市场增长了24.1％，与过去四年保持一致，同时IaaS和PaaS领域也始终保持着更高的增速，这突显了企业越来越依赖于构建在云基础设施、软件定义数据、计算和治理解决方案即服务、云原生平台（用于企业IT内部应用的应用部署）之上的云。IDC预计，由于弹性、灵活性和敏捷性成为IT平台决策的关键因素，所以基础云服务（尤其是IaaS和PaaS）方面的支出仍将高于云市场的总体增速。

云和边缘基础设施服务副总裁Dave McCarthy表示：“云服务提供商正在迅速扩展其基础设施和平台服务组合，以实现机密计算、性能密集型计算和混合部署方案。将这些基础的云服务扩展到客户环境中和通信网络中，可以实现比以前更广泛的场景和用途。”

IDC平台即服务研究总监Lara Greden表示：“PaaS、IaaS和SISaaS的高速增长，将占到公有云服务市场的一半，这反映了市场需要那些能够加速现代应用开发和交付、并实现自动化的解决方案。随着企业组织采用DevOps方法并根据价值流进行调整，我们看到，PaaS、IaaS和SISaaS解决方案被越来越多地采用，同时，服务范围不断扩大，价值不断提升。边缘和物联网创新用例也进一步推动了这些市场的更快增长。”

IDC SaaS和云软件研究总监Frank Della Rosa表示：“2020年SaaS应用是公有云中最大、也是最成熟的一个细分市场，收入达到1480亿美元。各行各业的企业组织都在用数据驱动的、直观的、可组合式的、且非常适合于分布式云架构的新型SaaS应用来加快对老旧业务应用的替代。那些正在寻求行业特定应用的企业组织可以从越来越多的垂直应用中进行选择。SaaS应用市场被众多长尾公司主导，占到了整个市场的65％。”

从细分结果来看，IaaS、SISaaS和PaaS支出是紧密相关的，因为这代表了最终客户和SaaS公司在运行、实施现代化、构建和管理应用时所使用的基础服务集。在IaaS、SISaaS和PaaS综合市场中，排名前5位的厂商（AWS、微软、Google、阿里、IBM）占到了全球收入的51％多。但是，仍然有一条健康的长尾，占市场总量的近一半，这些这些公司拥有针对特定用途的专有PaaS服务或者跨云的计算、数据或者网络治理服务。在SaaS领域，长尾更加明显，因为客户越来越关注特定的结果，有超过三分之二的支出被前五名厂商之外的公司所占据。