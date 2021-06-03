“开源GitOps产业联盟”成立——为培育开源“土壤”而生

开源不能被简单地理解为是一种技术，而是一种文化，从这个角度来看，开源更像是土壤，在上面可以长出草、开出花、连成一片林子……而现在，国内的开源“土壤”显然还不够肥沃。

“说实话，现在目前很多国内企业并没有真正地拥抱开源。”在日前接受记者采访时，极狐(GitLab)公司创始人兼CEO陈冉一语中的。

近年来，开源的“曝光度”越来越高，今年更是被写进了“十四五”规划，用陈冉的话说——从推广力度和普及度来看，今年可以算是开源的“元年”。但是，开源不能被简单地理解为是一种技术，而是一种文化，从这个角度来看，开源更像是土壤，在上面可以长出草、开出花、连成一片林子……而现在，国内的开源“土壤”显然还不够肥沃。

过去，大家对开源的普遍误解在于“开源等于免费”，通常的做法是从社区获取免费源代码再由内部开发人员根据需求进行开发和应用。陈冉认为，这种“只获取，不贡献”的方法，事实上是在闭门造车，后期的运维和迭代会存在不可预知的问题，并且开源人才的招用成本也并不低。因此，要想真正拥抱开源必须开放核心源代码，真正成为社区的参与者和贡献者。

“其实从统计数据上看，中国有一些开源项目还是挺靠前的，主要是云计算、大数据等等，但我们还缺乏革命性的开源项目，比如操作系统等核心的软件开源。”中国信息通信研究院云大所副所长栗蔚表示，开源最根本的目标是让更多人去使用，这样才能产生事实标准，提高代码质量，影响整个产业链，但是目前国内对运作方式的经验还不太成熟，还有很多需要提升的地方。

依托OGA联盟，搭一个开源生态的“台子”

正是出于这样的初衷，极狐与云原生计算基金会 (CNCF) 联合发起并成立了“开源GitOps产业联盟” (Open GitOps Industry Alliance，简称：OGA联盟），并依托联盟，与中国信通院、CNCF共同成立了OGA产业发展社区（简称：OGA社区）。

据了解，OGA联盟以GitOps技术应用实践为核心，遵循“开源、开放、可信、自主、创新、共赢”的理念，致力于推动开源、开放GitOps技术的产业化发展，在标准制定、行业实践、创新研发、人才培养等方面积极贡献。具体来说，联盟将聚焦GitOps、基础设施即代码、代码安全、CI/CD、云原生等前沿开源技术、方法论和理念，关注国内外各行业企业建设开源GitOps体系的成功案例，为企业在数字化转型赋能。而作为联盟的重要组成部分，OGA社区将提供一个供开发者分享、交流和学习的平台，定期举办沙龙、大会等活动。

可以说OGA联盟和OGA社区集合了多方的力量，既有中国信通院这样的标准制定单位，有CNCF这样的开源领域的组织，还有极狐这样的开源企业，以及中国联通这样的用户。“首先，我们希望先理清楚GitOps的作用和定位，其次，通过一些标准或技术研讨，推动GitOps的场景化应用落地。”栗蔚强调，“接下来，我们还会吸引更多GitOps技术链条不同环节的开发商、服务商和使用者，并根据已有的开源项目不断完善、充实，把OGA社区打造成一个体系化的开源社区。”

对于为什么选择GitOps这一技术路径，陈冉也做了解释：“GitOps是借助云原生的理念推出的一套研发设计体系，是为云原生而生的。它的好处是可以通过MR、CI/CD的方式，把基础设施变更通过代码去提交。”这意味着，未来每一个研发人员、测试人员都不必再去考虑基础架构的底层是什么样，只要根据自己的需求，结合业务，通过代码提交的方式，弹性获取底层的资源供给。

聚焦开源人才培养，让更多人参与其中

在陈冉看来，开源的氛围，是一群秉持开放理念的人共同构建的社区，大家因为分享而相聚，为共同的目标去贡献、共同进步。具体来说，开源主要分为三个阶段——第一，是使用开源，借用开源、分装开源；第二，是贡献开源，做到代码回馈；第三，是开源治理，变成真正的开源玩家。“我觉得，现在国内的开源基本上还处于第二阶段的早期。”陈冉说，基于政策战略层面的支持，国内的开源已经有了环境、资本、用户的支持，接下来就是培育和普及开源文化，让更多人参与到开源体系和生态中。

因此，OGA联盟还将持续扶植GitOps领域初创科技企业和青年优秀人才教育发展并弥补人才技能的数字鸿沟，构建并完善在中国数字经济下的 GitOps “产、学、研、用”开源生态。其中，极狐作为发起单位之一，一方面，将提供GitLab多年的开源、开放技术推广和企业实践经验，促进开源产学研融合；另一方面，还将更加注重对开源人才的扶植，提升我国未来在国际市场上的开源人才竞争力。

“我们会依托OGA联盟，把极狐(GitLab)基于开源的GitOps培训内容免费分享给所有联盟的成员，包括考试、认证体系等等，让理事单位、会员单位都能学习到最先进的、最贴近开源的讯息。另外，我们也会配合会员单位做白皮书和标准，让大家了解未来技术的发展方向和动态。”陈冉告诉记者。

归根结底，他的“愿望”是把开源贡献的基因和文化推广到各个企业、各个产业中，并且，他坚信，这带来的影响也是革命性的。与传统的开发方式不同，采用GitOps之后，所有代码会被集成到同一平台进行统一的运维和管理，所有人使用同一个语言、一个沟通方式进行协同，如此一来，就可以大大提升研发效率以及代码的交付速度和演进速度。反馈到业务层面，这意味着更快的创新，影响很多企业的投入方式、产出方式和经营方式。

当然，如此全身心地投入其中，并不仅仅是出于自己的“开源理想”，对极狐这样一个开源企业来说，软件生态更大程度地开源和开放也是有帮助的。陈冉向至顶网记者表示：“它会在很大程度上提高代码质量和安全性，这种方式将极大推进IT转型和数字化转型。未来，我们期待有更多的企业参与进来，把开源开放的工具和理念映射到他们的IT系统中。”