微软收购ReFirm实验室以扩充其物联网安全产品线

微软正在收购固件安全分析供应商 ReFirm实验室，这是该公司最近在物联网安全领域进行的第二起收购。

微软收购了ReFirm实验室，后者是开源Binwalk固件安全分析产品的开发商，微软并没有透露这起收购的金额。微软官方在6月2日宣布了这起交易，表示收购ReFirm将增强微软在物联网领域内“从芯片到云的防护”能力。

总部位于马里兰州的ReFirm实验室表示，其Binwalk 开源技术已经得到了全球超过5万家组织的采用。（ReFirm团队在2010年推出了Binwalk Open Source，并于2017年成立了Refirm实验室。）Binwalk Enterprise的口号是“在攻击者之前找到你的设备上的安全漏洞。”

微软宣称ReFirm将让微软能够更好地提供智能边缘设备（从服务器到物联网）的固件分析并提高安全性。

微软在博客文章中表示：“ReFirm实验室加入微软将把固件安全和Centrifuge固件平台两个领域里世界一流的专业知识融合在一起，增强我们分析和帮助保护产品固件的能力，这些产品固件是我们的云的基础。”

微软已经为物联网提供了 Azure Defender，并在最近收购了 CyberX 以帮助加强物联网安全。微软的高管们在去年六月份表示，CyberX 的技术将为其他微软 Azure 物联网服务以及 Azure Sentinel 等产品提供补充，以帮助识别可能跨越融合 IT 和运营技术 (OT) 网络的威胁。