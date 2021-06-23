全新内核升级，兼容移动环境：开源优麒麟 20.04 LTS Pro 来了！！！

全新内核升级、系统性能升级、全新的桌面安装程序、全新的移动兼容环境——累计发布了 17 个版本，下载量超过 3500 万次的开源操作系统优麒麟 20.04 LTS Pro 版本来了

全新内核升级、系统性能升级、全新的桌面安装程序、全新的移动兼容环境——累计发布了 17 个版本，下载量超过 3500 万次的开源操作系统优麒麟 20.04 LTS Pro 版本来了！！！

软件正在改变世界，以Linux为代表的开源软件和开源社区，已经成为软件发展和进步的主导力量，开源在全球信息技术领域的关注度和重要性不断提升，开源的本质是共享技术，而开源社区作为技术策源地，在社会基础设施建设方面也发挥越来越重要的作用。

优麒麟 20.04 LTS Pro 版本的不断迭代和发展，证明了开源开放模式和软件开放模式的成功。正如中国工程院院士郑纬民在《优麒麟 20.04 LTS Pro 发布会暨第十届“麒麟杯”全国开源应用软件开发大赛专家研讨会》上谈到，“这些年来在开源的推动下，开源操作系统发展也是尤为迅猛，基于全球协同网络化平台的开源开放模式和整体软件开放模式已经成为实践证明是非常成功的。”

以CCN开源软件创新联合实验室主导开发的全球开源项目，优麒麟开源操作系统，优麒麟经过10年的发展与积累，共计发布17个版本，下载总量超过3500万次，培养社区开发者数万名，已成为国内外知名的开源社区。

优麒麟开源操作系统，20.04LTS Pro版本，该版本搭载最新的Linux5.10内核，内制麒麟软件自主研发的麒麟录音、麒麟蓝牙、麒麟传输、麒麟扫描等9款应用软件。此外，还修复了大量桌面环境和应用软件方面等问题，大幅提升了系统稳定性和安全性，能够为用户提供更加高效稳定的使用环境。

麒麟软件有限公司董事长、党委书记谌志华表示：“优麒麟经过 10 年的发展与积累，累计发布了 17 个版本，下载量超过 3500 万次，已经成为国内外知名的重要开源社区。而未来，优麒麟将继续以“用户”为中心，为全球开发爱好者提供更加完善的系统和优质的学习交流平台，并通过市场汇聚贡献者和原创技术，最终解决卡脖子问题和应用生态问题，让基础软件设施不再受制于人。”

优麒麟开发负责人刘晓东博士，对全新升级的优麒麟 20.04 LTS Pro，做了全面细致的解说，他谈到优麒麟操作系统逐步得到了国际认可，目前优麒麟操作系统的发布版本超过17个，向国际开源社区贡献了相应的开源代码，提交了7320个，贡献了开源项目68个，活跃的粉丝数超过了20万。国际Linux操作系统的版本也是最高达到了第9名，同时UKUI桌面环境成为正式进入deben、Ubuntn等国际主流的Linux发行版的仓库。

优麒麟20.04LTS Pro版本默认搭载5.10和5.4双内核，提供最新特性，同时保证了系统的兼容性和稳定性，默认搭载了最新的优麒麟UKUI3.0桌面环境，同时自研了一系列应用，同时默认加载了移动应用和windows应用的兼容环境。

本次的升级主要有如下几个亮点：

全新内核升级：最新 Linux 5.10 LTS 版本内核，带来了许多功能增强和更多的设备支持。同时也提供 Linux 5.4 LTS 版本内核的使用选择，提升系统兼容性。新增对于X86 CPU的支持，能实现对多款GPU的同时运行支持。在windows应用无缝切换，API直接转换，不需要虚拟机，可以实现一键安装，在优麒麟软件商店中，跟Linux原生应用可以一键安装启动和卸载。同时文件互通，通知共享，真正实现windows的无缝切换。

系统性能升级：降低系统功耗，提升系统运行流畅度，增强系统整体性能。

全新的桌面安装程序：UI 界面改版，同时大幅提升安装速度，优化安装体验。UKUI桌面环境。桌面环境是包括了经常使用的开始菜单、任务栏和控制面板等多个重要的组件，是用户跟操作系统打交道重要的路口，正是因为这个重要性，所以优麒麟团队开发了基于Linux轻量级桌面环境，默认搭载优麒麟开源操作系统和银河麒麟商业发行版中。目前所有的代码都已经进行了开源，包括贡献了开源项目40个，累计有全球的开发者213人，整体的代码数已经超过了百万。

全新的移动兼容环境：兼容大量手机移动应用。目前的移动兼容已经可以实现移动应用的延伸运行，在移动兼容的运行环境内不需要安装虚拟机和模拟器，通过共用内核直接使用软件，无性能的损失，资源高效，智能共享，同时可以实现多个应用、多个APP的同时运行。

在大会上，麒麟软件有限公司桌面研发部技术总监李翔，针对 20.04 LTS Pro 版本全新的移动兼容环境特性，做了深度的技术解读。这一更新让优麒麟生态软件不再局限于桌面端，新版本同时兼容了大量的移动端手机应用，这种桌面和移动端全面打通的方式，让优麒麟的应用生态丰富性获得了极大的提升。通过优麒麟自研软件以及搭建的安卓移动应用的兼容环境，我们搭建丰富的生态，希望给所有的Linux用户提供更好更完善的应用软件。

优麒麟全新升级的生态背后离不开社区合作伙伴的支持

在优麒麟社区生态不断丰富的背后，离不开来自金山、腾讯、openEuler 等国内上百家顶尖社区合作伙伴的支持，在他们的研发支持下，优麒麟才能稳步进行开源生态建设。

优麒麟 20.04 LTS Pro 版本，除了新增自主研发的麒麟音乐、麒麟录音等9款应用软件之外，还兼容了数千款第三方应用软件，进一步提升了优麒麟生态的丰富性，本次发布会邀请了来自金山、腾讯、openEuler社区的合作伙伴，分享了他们与麒麟社区的牵手前行的精彩。

“麒麟杯”开发大赛成功的背后是优麒麟的全面布局

发布会上优麒麟社区负责人刘敏，介绍了第十届“麒麟杯”全国开源应用软件开发大赛的比赛进展，本次大赛共吸引来自 35 所高校的 102 支队伍参赛 ，在这一个个数据的背后是优麒麟社区的全面化布局和打造更具影响力原生社区的决心。目前，优麒麟社区已拥有 20万+ 的活跃粉丝、贡献开源项目高达 68 个，贡献开源代码 commit 7000+、且优麒麟携手 1000+ 开源合作伙伴，互相赋能，共同成长。

未来，优麒麟社区将继续携手更多生态伙伴，充分发挥开源社区与各自的优势资源，为打造全球最好用的 Linux 开源操作系统而努力奋斗!