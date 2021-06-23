为企业数字化造一个“底座”，浪潮发布新一代企业级PaaS平台iGIX3.5

当数字化转型成为了一门“必修课”，越来越多企业的创新范围开始由点及面逐步扩大，技术选型也正在由过去的选应用变成现在的选平台。

当数字化转型成为了一门“必修课”，越来越多的企业正在从过去的小步试水，慢慢走向大步快跑的阶段，在这一阶段，其创新范围也开始由点及面逐步扩大。在这样的转变中，企业的需求也发生了一些变化。

“特别是一些大型企业的数字化转型，已经由过去的选应用变成现在的选平台。”浪潮集团执行总裁王兴山在日前的Inspur World 2021浪潮技术与应用峰会北京站活动上表示。

浪潮集团执行总裁 王兴山

为什么会有这样的变化？王兴山在接受记者采访时表示，这首先是出自于企业需求。“一方面，目前正处在IT技术架构升级换代的阶段，而平台转型是其中最重要的一部分，企业选了一个平台底座之后，未来几年就不会有太大的变化；另一方面，企业基于平台还可以进行自身定制化能力的提升，增加上面应用的灵活性和个性化，避免被技术绑定，实现自主可控。”

所以，在平台化成为一种趋势的情况下，浪潮发布了新一代企业级PaaS平台iGIX3.5。据浪潮通软副总裁兼CTO郑伟波介绍，iGIX3.5具备云原生、零代码、智能化三大能力特性，致力于使能企业业务创新和高效运营，支撑快速响应持续变化的需求，能够进一步增强企业的数字能力、业务能力和生态能力，加速企业数字化转型。

浪潮通软副总裁兼CTO 郑伟波

iGIX的“旧面孔”与新功能

事实上，iGIX并不是浪潮产品阵列中的“新面孔”，它的产品演化，最早可以追溯到2000年。当时，面向集团企业的集中式管理软件开始流行，对此，浪潮采用了BS架构开始平台化的研发策略，推出了GSP（GenerSoft Platform），其目的就是满足企业随需应变的需求，并且提高开发效率、降低成本。

2014年，“互联网+”概念开始兴起，于是浪潮又很快响应了市场需要，采用SOA架构优化了GSP平台，并将其更名为GSP+；2017年，随着云原生技术逐渐成熟，浪潮启动了全新一代的技术平台研发——也就是iGIX，通过采用云原生、微服务等技术架构，帮助企业实现更快、更灵活的创新。

据郑伟波介绍，iGIX的前两个版本主要是为了支撑浪潮GS Cloud的研发，直到2019年的3.0版本才正式对外发布。而经过了一年多的再优化，iGIX3.5的核心也有了更多的变化和更丰富的内容。比如，平台从“低代码”演变成了“零代码”，平台的云原生架构也由1.0升级到了2.0，并且在智能化方面也有诸多功能提升。

具体来说，这一平台具有五大核心特征：

首先，它是一个面向全新的计算架构，通过底层的容器化和微服务技术，可以支持企业大规模的业务伸缩和弹性计算需求，加上智能化运维功能，甚至可以实现自动化的扩容、缩容，简化IT运维工作；

其次，它支持零代码和低代码的开发。比如可以面向专业开发者提供专业的开发方式，而面向业务人员提供低代码甚至零代码的服务，从而解决一些需要快速响应的业务问题；

第三，它支持全新的交互体验，包括提供快速、可靠、智能的FARS UI体验，以及针对场景设计的角色化的工作台，不仅每个用户都拥有自己独一无二的界面，并且也可以根据自己的喜好进行定制；

第四，它支持数智驱动，提供从采、存、管、算用全链路的数据管理工具，比如在数据采集方面，可以通过IDI采集来自企业内部、物联网、设备等各个位置等数据，比如数据治理方面，可以通过DMT保障主数据的可靠性和质量，另外，在智能化方面，它还能实现智能交互、业务流程自动化并且支持智能化预测和决策；

第五，确保安全开放。通过提供超高级别的信息安全保障，保护企业的数据隐私和安全，并且在这一前提下实现真正的开放，对平台进行开源，进而让更多的人参与进来，共同推动平台的发展。

浪潮的大目标与新定位

其实，平台化本身就意味着开放，和传统的IT架构不同，平台是横向打通，而不是各自孤立存在的。因此，它更有利于企业去做数据的整合、业务的自动化，甚至是整合产业链的上下游。

“企业可以把自己业务系统当中一些可复用的服务和组件沉淀成业务中台，形成数据资产和服务，然后再通过技术平台去进行封装，这样就能快速使能业务创新。并且，基于这种架构，企业也可以更快地实现技术和业务的融合，使应用更敏捷地应对前端市场的变化。”郑伟波指出。

以东方电器为例，从2019年开始，其就与浪潮合作构建了基于iGIX的技术赋能平台，目的是实现技术的换代和转型。据了解，东方电器的目标是把所有的业务系统都搭建在该平台之上，而目前，其原有的经营管控类的业务都已经在进行逐步迁移。“在这个过程中，因为我们的平台是开源的，所以他们的开发人员也很好地参与到平台开发中，把他们的需求也整合进去。另外，他们也把浪潮的这套研发体系，比如质量管控，引入到了他们的平台中。”郑伟波补充说。

可以这么说，对于平台之上的任何一个角色而言，平台能连接进来的应用和角色越多，平台本身也会越强大。而从这方面再来看浪潮的战略意图，其终极目标应该是“生态”。

“只要是龙头的IT企业，没有平台是很难构筑自己的生态圈的。在发展生态圈时，如果能够把平台搭建好，又可以做到低代码、高控率，就能吸引到更多的合作伙伴。”在王兴山看来，平台对企业的价值是成为其核心向导，而对浪潮的价值则是构建一个平台+生态的大生态圈，“它不仅仅是客户的底座，也可能是我们自身发展的一个底座。”

于浪潮而言，如今它已经能够提供全栈的数字化解决方案，从IaaS云数据中心到PaaS到SaaS再到DaaS，几乎在每一个层级都能很好发力。比如，在PaaS层浪潮有iGIX，在其之上还有GS Cloud，可以提供包括财务共享、人力资源、资产管理、数字营销、项目管理等在内的十大数字化应用，在帮助企业客户重塑流程的同时，也能为生态合作伙伴开放数据和业务能力，为生态赋能。与此同时，浪潮在硬件层面也具备非常丰富的计算产品布局，可以说，拥有全球计算架构最全、配置最多、规格最高的服务器。

所以，在今年年初，浪潮也确立了一个全新的战略定位——成为世界一流的新一代信息技术产业企业，经济社会数字化转型的优秀服务商和新型基础设施建设的骨干企业。可以看见，如今的浪潮，正在坚定且阔步地迈向这一目标。