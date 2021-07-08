Infor将出售EAM 业务，专注提供行业云能力

2021 年 7 月 7 日，Infor宣布将以 27.5 亿美元向数字现实解决方案厂商Hexagon AB出售 Infor 全球范围内的企业资产管理（EAM）业务。交易以现金和股票相结合的方式进行，双方将建立战略关系，更好地服务共同客户。在交易完成之前双方将保持业务独立运营，直至监管部门完成审批。

据此，Infor首席技术官兼产品总裁Soma Somasundaram接受了中国媒体的采访。他表示，虽然Infor EAM业务发展依然强劲，但是相较Hexagon来说，Infor在资产绩效管理以及传感器、软件和自动化技术等方面还比较欠缺，因此希望通过这次交易，实现优势互补，从而更好地服务于客户。

Infor首席技术官兼产品总裁 Soma Somasundaram



如今，以制造业等为代表的资产密集型行业对资产管理的要求不再只是事后记录式的基础管理，更重要的是要提高资产绩效，对设备上的数据进行实时的监测、采集并分析，从而做到预测性的维护、减少能耗等等。而这，就少不了传感器、自动化等技术的支持。“所以，我们认为这是一个非常好的时机，通过把EAM的解决方案和Hexagon的数字现实解决方案结合起来，可以组成一个比较完整的资产管理解决方案，满足客户的资产管理和资产绩效管理等需求。”Soma强调。

据了解，在本次交易完成后，Infor母公司科氏工业集团还将持有Hexagon的股权，而Infor 以及科氏的另一子公司Koch Equity Development 也将继续保持与Hexagon的战略关系。

Soma告诉至顶网记者，基于合作关系，在Hexagon对产品进行整合之后，还可以将新的资产管理解决方案集成在Infor OS操作系统的技术平台，由于建立在共同的数据模型之上，可以为客户提供一致性的用户体验。“可以说，通过这样的结合，我们提供的支持应该是行业领先的。”Soma非常有信心地说。

在组织架构的整合方面，经由此次交易，Infor EAM 业务及其全球约 500 名员工将纳入Hexagon的工业企业解决方案（Industrial Enterprise Solutions）部门，为所有专注于资产密集型生态系统的Hexagon业务提供支持。这些业务涉及制造业、工业设施、矿山、农场、自动驾驶汽车、建筑、基础设施、城市和国家等。

需要强调的是，面向已有客户，在EAM业务的整个交易过程中，无论是云上还是本地的体验都不会出现中断，并且在交易完成后，由于Infor与Hexagon AB仍然保持紧密的互动和合作，其原有的商业合作也不会受到太大影响，基本是“无缝切换”。

Soma表示，对于Infor来说，接下来将更专注于提供行业特定的云ERP（企业资源规划）套件（CloudSuites）战略，为客户提供持续的运营优势并保持对市场的长期承诺。“我们的产品是专门附加了‘行业性技能’的。拿牛奶行业为例，就要非常了解牛奶脂肪的含量，而这些能力都会内置在CloudSuites解决方案的核心套件中；再比如，对医疗健康行业来说，人力资源、报销系统、供应链等等，都是不可或缺能力。未来，我们肯定会针对行业不同的特性做得越来越好，在核心运营当中具备满足不同行业功能和需求的能力。”

总而言之，在Infor看来，这项交易无论对于Infor、Hexagon 还是企业客户，都是共赢的。“它将推动 Infor 加倍专注于提供适合特定行业且持续创新的解决方案，帮助客户应对最大的业务挑战。它也使我们能够与业内独一无二的公司合作，通过将 Infor EAM 资产管理能力与 Hexagon 数字现实解决方案和平台相集成，推动 Infor EAM 客户进一步实现数字化转型。”Infor首席执行官 Kevin Samuelson这样说。