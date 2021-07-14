“数治未来” 久其女娲平台赋能政企数字化转型

从女娲平台的发布，我们看到久其在技术创新和行业深耕方面的持之以恒。随着数字经济的发展，各行各业积极拥抱数字化转型，而女娲平台能帮助企业实现应用创新，驱动业务发展。

如今，数字经济正在推动实体经济转型升级，如何充分发挥数据的最大价值成为各行各业数字变革的最要议题。

为了更好地赋能政企数字化转型，久其软件正式发布新一代技术平台——久其女娲平台，旨在以技术为管理赋能、赋智，用数强化治理，用数量化管控，用数优化服务。

与时代同行的久其软件

从成立之初，久其软件在电子政务、集团管控、数字传播等领域为客户提供有竞争力的安全可信赖的产品，并借助长期积累的技术、数据、传播与生态体系自立于以行业解决方案和全产业链的服务，为客户赋能。

目前久其已成为拥有千万级用户的管理软件供应商，核心客户包括50余家中央部委和数百家大型，特大型企业集团，他们的应用和影响遍及全国。

久其软件董事长赵福君表示，久其不忘初心，一直砥砺前行，久其因数据而生，以面向复杂需求的技术创新迎接大数据时代。“数据作为生产要素已成为共识，我们将以开放、共享、可靠的女娲平台为基础，和客户一起在数字中国建设的大背景下，以技术为管理赋能赋智，用数强化治理，用数量化管控，用数优化服务，实现数字未来的强国战略。”

赵福君说，久其的使命是软件报国，久其女娲平台，不仅是久其技术实力的集大成者，还来自于千万行业用户认可的实践经验总结。“时代之变，是我们平台战略之因；集成共享、敏捷安全是平台之本；互联高效、协同智能是平台之魂；需求导向、趋势引领是平台之源。因应之策，就是我们的平台战略。整合内外资源，集中打造研发、测试、交付实施与运维服务的全业务线的数字底女娲平台，以此赋能政企客户数字化转型，智能化升级，助力交互效能的提升，支撑久其软件新业务布局和高质量的发展。”

厚积薄发是久其软件的本身，久其以技术入世，因数据入道，平台战略一以贯之。从最初的久其通用数据管理平台，20年经久不衰，到久其DNA平台，再到如今开放共享的女娲平台，久其一直没有停止在平台研发上的投入和进步，沿着平台化的道路不断求索创新。

当前，随着“云大物移智”的深化发展，数字时代已经来到我们身边，参与数字建设，谋划数治未来的新篇章已成为全社会的共识。

在国家战略上，“十四五”规划纲要将加快数字化建设，建设数字中国单独成章，对未来5-15年数字中国建设进行了顶层设计，充分表明了中国发展数字经济的决心。

久其软件总裁施瑞丰表示，久其软件20多年来所服务的政企客户正是建设数字中国的先锋队和中流砥柱。在数字化中国建设中继续做好数据赋能，助力政企业客户在数字化转型中创新是久其责无旁贷的使命。

久其女娲平台打造数字化PaaS平台

整个数字经济是以新一代信息技术为支撑，以数字产业化为基础，以产业数字化为主体构建未来信息化和数字化建设的内容。久其软件依托久其女娲平台打造专业软件践行数字产业化，通过政企实践经验积累赋能产业数字化。

久其软件副总裁钱晖表示，久其软件从技术研究、平台发布、应用共享到产品优化等，打造极致的软件，践行数字产业化。同时，久其又通过数字产业化的积累赋能产业数字化，包括行业最佳实践，整体场景的沉淀到方案的锤炼、行业的深耕。“二十多年以来，久其聚焦数据，从数据治理规范到开放共享，到资源整合、资产管控，以及未来数据资本价值的呈现等等，实现数据的高效优化配置和利用。”

数字化浪潮的深入让政企客户的业务场景越来越集中化与云化，同时连接生态上下游的需求也变的越来越多，这就对底层技术平台提出了更高的要求。

为了将自身的经验和能力以平台的方式为政府和企业复杂业务场景提供开放的数字化PaaS平台能力，久其女娲平台将新一代数字技术、人工智能技术、云原生技术融入其中，帮助政企客户逐步实现业务从分散走向集中，从局部向全员/全接入形态、从云下走向云上，从孤岛走向一体化的转变，实现业务管理各环节实时感知、可视可控、精细运营，为政企客户驾驭复杂业务提供企业级的支持。

久其女娲平台提出“1＋7＋N、双循环驱动”的概念，即“1个生态＋7大能力（云原生、低代码、大数据、AI、复杂环境集成、信创适配、DevOps软件工程）＋N个行业数字化应用场景”，“技术循环＋业务循环”驱动数字化业务落地与创新。

久其软件技术总监傅士光介绍说，久其通过技术循环把生态上优秀的技术和能力通过女娲平台的集成输送给客户，同时把自己沉淀的优秀的技术能力再回馈到生态，目前久其女娲平台已经完成华为、腾讯、百度以及线上合作伙伴的大量连接，做大做强中国的数字化生态。

通过女娲平台提供的七大核心能力，久其快速支撑行业客户的业务应用创新，而这些新的应用具备一定的共性和复制性，可以沉淀到回女娲平台，这样的链条对久其的整个战略至关重要。比如低代码能力能够赋能业务人员，通过组件市场和低代码开发工具，用户简单“拖拉拽”就可以生成满足政企客户业务需求的数字化应用。

在电子政务领域，自成立以来，久其一直致力于为各级部门提供政务统计、资产管理，综合财务，大数据分析应用和行业定制专业软件服务，与50多家中央部门保持着长期友好的合作关系，拥有千万级的软件用户。

而女娲平台平台所具备的云原生、低代码、大数据分析、人工智能，复杂环境集成，信创和软件工程管理能力是新时代电子信息政务化的标准配置，也是服务于“十四五”电子政务的必备能力。

久其软件常务副总裁党毅表示，财政部统一报表平台，是财政部的核心业务之一，也是财政未来大数据的基础。久其的报表产品经历了20多年的发展，传统的技术平台很难满足新时代电子政务的需要。所以，项目组决定率先使用基于女娲平台的全新一代报表产品，利用云原生能力创新性地将财政部司局的每一项统计制度微服务化，这样截断各业务之间的风险关联，同时每一个微服务能根据当时不同的压力灵活自动调度云计算的资源。财政部的统一报表平台充分展现了久其女娲的云原生、信创适配和低代码敏捷开发能力。

面对层出不穷的新技术，以及数据对管理的重塑，比如我们企业内部流程和组织的贯通，企业外部上下游的融合都带来了一个无边界的管理挑战。久其的应对之道总结为三个关键词，平台、数据和场景。

久其软件副总裁曾超说，智能化垂直管控是企业管理的新方向，依托女娲平台的七大核心能力，久其构建了一整套的组件服务，其不仅仅是数据和技术的组件，同时也是对于企业复杂场景的高度抽象。聚焦于战略管控，运营管控和财务管控，结合行业的最佳实践，久其最终形成了一个多层次的面向企业集团的解决方案，能够实现更好的管控和上下游的协同，通过连接人、数据和设备，实现业务的赋能、管理的创新。

例如数十家的央企和世界500强已经全面应用基于女娲平台的企业绩效管理套件。其中一些营收超过万亿的央企，能够管理超过6万家以上的业务单元，通过公有云的部署能够在大集中下为超过30万的用户提供业财应用，充分证明了女娲平台的健壮性和强大的支撑能力。

信创激发软件行业新机遇

信创发展给国产软件尤其是基础软件带来了很大市场空间，由前期各单体产品的磨合，到系统层面的各类组合应用、完善，再到能满足用户业务应用层面的需求，国产软件的效率和性能在近几年得到了快速提升。

其实，信创体系下各类基础软硬件与应用系统的生态适配、优化是关键，只有产业生态深度融合，才能共同为用户带来好的应用体验和效能提升。

久其软件很早就加入到国产化的浪潮中，在底层技术和终端适配方面做了大量的工作，支持二十多种开源和国产数据库以及中间件。特别是在政府和央企，由于项目大集合需要国产化支持，久其与产业合作伙伴一起协同创新，很好地支撑了国产化应用的高水平运行。

久其女娲平台高度重视信创环境的适配能力，目前已与多家主流信创厂商完成产品适配优化，涵盖国产操作系统、数据库、中间件、浏览器、芯片及整机等多个领域，各类产品互认170余项。发布会上，久其软件与多家生态合作伙伴联合举办信创厂商互认仪式，开启适配合作的新篇章，表达“平台助力信创产业 生态共襄数字中国”的美好意愿。

结语

从女娲平台的发布，我们看到久其在技术创新和行业深耕方面的持之以恒。随着数字经济的发展，各行各业积极拥抱数字化转型，而女娲平台能帮助企业实现应用创新，驱动业务发展。