让安卓苹果用户也能用上Windows，微软发布Windows365有何用意？

“Windows 365不只是一个操作系统，而是提供了一种体验Windows 10 或 Windows 11的全新方式。”

“Windows 365不只是一个操作系统，而是提供了一种体验Windows 10 或 Windows 11的全新方式。”微软全球副总裁、Microsoft 365 全球事业部施洋（Jared Spataro）在上周接受全球媒体采访时反复强调。

和上个月发布的Windows 11一样，微软Windows 365的发布也有些意外和惊喜。简单来说，Windows 365是一项Cloud PC新服务，可以让企业员工在Linux PC、iOS、Android、Mac等各种不同设备上，通过Web 浏览器使用Windows 10 或者 Windows 11，并且，在切换设备的情况下，也能保证从上次操作中断的地方继续。

据微软透露，Windows 365将在8月2日正式上线，采用按月订阅付费，并且所订阅的Windows还提供多种配置选项，从单个 CPU、2GB RAM 和 64GB 存储，一直到8个CPU、32GB RAM和512GB 存储的12 种不同的组合配置，一般情况下，几分钟内就能配置出一组Cloud PC。

Windows 365有哪些具体功能？

来看看具体功能。首先，Windows 365支持即时启动，用户可以从云端将应用、工具、数据和设置传输到任意设备。而基于具有通用性的云计算计算和存储能力，IT人员也能够按需进行扩容或减容。

从这方面看，Windows 365有点像是远程虚拟桌面的演进形态。但是，有别于微软自己的Azure 虚拟桌面，Windows 365更易于使用，用户也不必自己在 Azure 云中设置和部署完整的Azure虚拟桌面环境，相对来说，会更适合中小企业使用。甚至，对于一些没有大型IT部门的企业，也能够很轻松地使用Windows 365。

根据官方说法，Windows 365无需任何虚拟化经验，借助Windows 365对端点的优化，IT人员能够轻松帮助他们所在的组织采购、部署和管理Cloud PC。并且，通过Windows 365来访问Windows，能够为管理员提供更强的控制力，比如，他们能够在Microsoft Endpoint Manager 软件中清楚地看到Cloud PC和物理PC的使用情况。但是，Spataro也强调了，在使用体验方面，Windows 365与在Azure 虚拟桌面上使用Windows的体验将会保持一致。

最重要的一点，针对云计算老生常谈的“安全”问题，微软给出的答案是——从设计源头确保安全性。由于信息被存储在云上而不是本地，因此，Windows 365所需的安全级别更高，包括利用多因素身份验证 (MFA) 通过与 Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) 集成，来明确验证对Cloud PC 的任何登录或访问尝试。同时，在Microsoft Endpoint Manager 中，用户还可以将MFA 与专用的Windows 365条件访问策略配对，从而评估每个会话的登录风险。

另外，云化还有一大好处就是能够让Windows 365始终保持最新版本，同时以微软丰富的安全功能和基准为基础，强化安全并简化管理，基于用户所在的环境推荐最佳安全设置。

为什么要推出Cloud PC？

既然之前就已经有了有口皆碑的虚拟桌面产品，那么，微软又为什么要推出Cloud PC呢？除了降低企业的部署复杂度和成本，背后还蕴藏着微软的另一层目的——生态。

十多年的技术发展，使得设备与云之间的界限越来越模糊，加上疫情对工作模式的彻底颠覆，如何最大程度地突破地点的限制，实现万物互联，把“别人”纳入到自己生态中，成为许多科技公司都在布的一大“棋局”。

而对微软来说，这几年也在“悄悄”做着这件事。比如，在去年疫情期间，Microsoft Teams、Microsoft 365 等产品就帮助企业很好地实现了所谓的“混合办公”，让员工无论在何处，都能被连接到一起，做到高效协作。但是，这仍然只是细分应用类的“连接”，如果能够从操作系统层面做到无缝切换，无论从生产力还是体验方面，其中的改变都是跨越式的。

其实，上个月发布的Windows 11已经大有此意。比如，为了让用户在同一时间，可以进行多任务处理，Windows 11新增了画面分割选项，可以把画面分割成两格、三格或四格，然后把想看的视窗，固定在特定位置。并且，这个功能还支持多设备的跨屏分屏。另外，Windows 11还能自适应多种设备，不需要用户每次进行点选，就能相应地切换布局，非常便于使用。软件的支持层面，Windows 11甚至也开始支持安卓应用，也就是说，只要在Windows上打开APP，就能实现两端的协作和互联。

Windows 365的出现，意味着，微软把以上这些能力都同步搬到了云上，对用户来说，相当于租用了一台Windows“电脑”，对微软来说，可以支持用户跨设备访问Windows全家桶，用户覆盖面会越来越广——不再局限于Windows用户，甚至包括一些使用苹果电脑，但是又有Windows使用需求的用户也会被纳入进来。加上它又支持移动端访问，所以，就进一步突破了地点和设备限制，能很好地满足分散化、碎片化的工作趋势。

用Spataro的话说， “Cloud PC是一个令人兴奋的全新混合个人运算类别，可以将任何设备都变成个性化、高效和安全的数码工作空间。”

微软有什么优势？

当然，无论是Windows 11还是Windows 365，应该都只是微软实现“万物互联”这个美好愿望的第一步。操作系统的虚拟化，微软此举独具开创性，但是追随者和竞争者也将接踵而来，要做好生态，微软必须形成自己的独特优势。

据了解，Windows 365建立在Azure Virtual Desktop(AVD)技术之上，所以，具有强大的云服务能力。这是微软多年深耕云计算的成果，Azure在全球的迅速发展，可以说为其开展此后的各类云服务应用提供了扎实的底层支持。

此外，微软在虚拟化方面的经验也已经积累多年，除了上面的Azure虚拟桌面，微软的操作系统小组还一直致力于一个代号为“Arcadia”的项目。这是一项从云端流式传输视频游戏的服务，最早可以追溯到2013 年微软在 Windows Phone上演示的Halo功能，虽然主要面小消费者应用，但是，据了解，这个虚拟化项目也为Windows 365的诞生奠定了很重要的基础。

再加上这两年来Microsoft Teams、Microsoft 365等办公协作应用的广泛使用，在提高企业生产力这件事上，微软的能量确实不小，能提供的服务支持也足够全面。

不过，归根结底，Windows 365对市场来说还是一个全新的事物，其落地和普及免不了需要一些时间，背后的技术支持也需要在经过市场实践验证后持续升级。

比如，PC端的操作系统在移动设备界面是否依旧拥有好的使用体验？云端访问Windows对企业的网络、服务器有什么特殊要求？订阅方式的性价比是否更高？等等。这些，都是留给微软去向市场解答的重要课题。