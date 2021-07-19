“人手一个机器人” UiPath顺势而为掘金RPA市场

如今，企业的数字化进程不断提速，降本增效成为企业优化管理运营的重要议题。而被誉为“数字化劳动力”的RPA（机器人流程自动化）无疑成为重要引擎。

简单来说，RPA指使用软件机器人自动执行通常由知识工作者执行的高度重复性的日常任务。对于应对企业运营里大量机械重复而又繁琐的工作，比如财税、人力资源、客服、法务等，“数字化劳动力”们可以自动完成这些计算机上的重复工作。

自动执行重复性任务有助于节省时间和成本。机器人流程自动化(RPA)机器人拓展了自动化平台的价值，它可以更快地完成任务，使员工能够去从事更高价值的工作。

根据IDC的研究报告，全球有一半左右的企业认为RPA是企业应对危机的一个重要手段，企业在流程自动化领域的花费仅排在视频会议、社交网络和云之后。

2021年4月21日，专业的机器人流程自动化（RPA）解决方案提供商UiPath在纽约证券交易所公开上市，更是将RPA的热度提升到了一个新的水平。

UiPath通过RPA在企业内部的全面应用，帮助员工从重复的、系统化的繁杂事务中解放出来，从而有时间去从事更具价值、更具有创造性的工作，为企业创造新的增长，真正大规模释放人类的无限潜能。

抓住RPA的大趋势

回顾UiPath的发展历程，2005年，当时名字为“Desk Over”的UiPath主要业务为创建自动化脚本。在2012年UiPath看到了自动化市场的巨大发展潜力，于2015年更名为UiPath并开始了高速成长。在之后的5年时间里，UiPath成为RPA领域第一个估值破100亿美元，融资金额超过10亿美元的独角兽。

UiPath联合创始人兼首席执行官Daniel Dines表示，在公司创立之初，RPA行业还有其他玩家，但是掌握趋势非常重要，顺势而为。当时UiPath的想法是模拟人类的工作，实现自动化的数字化工作流程。

UiPath以实现全面自动化企业为愿景，通过将RPA解决方案与全套功能相结合，帮助所有组织机构迅速扩展数字化业务运营。

Daniel说，新技术已经渗透到我们的工作环境中，繁琐的手工工作已经没有必要，借助RPA，员工可以从重复性手工劳动中解放出来，关注高价值工作。

UiPath亚太和日本地区高级副总裁兼董事总经理Rick Harshman表示，RPA能够让员工在整个工作流程中加入更多的创新，提高每日工作效率。“我们希望能够解锁和放大员工的潜力，给他们更好的创意提升，打造企业的高价值服务，而非是每天重复繁重的日常工作。”

特别是针对亚太地区出现的员工结构变化，比如老龄化造成的劳动力短缺，RPA的发展空间巨大，能够通过自动化解决相关问题。

UiPath也在积极拓展和布局亚太市场，比如设立投资中心，服务本地客户和合作伙伴。“亚太市场发展潜力巨大，充满活力和创新精神，我们会投入更多的资源进行市场拓展。”Rick说。

“人手一个机器人”

UiPath致力于“人手一个机器人”，企业允许每个员工借助自动化的变革力量使用、创造机器人，并从中获益，达到释放员工无限潜力的效果。

在产品上，UiPath RPA平台能够为企业提供用于从发现自动化机会，到构建自动化流程，到管理自动化项目，再到评估自动化效果的一系列产品和服务，帮助企业实现全面自动化。

为了更好地模拟人类工作，UiPath将AI技术融入到平台产品中，比如文本语义理解。UiPath通过低代码部署，降低了对专业工程师的过度依赖，以及部署人才招聘的门槛，突破了产能的限制。同时能够以非侵入式方式整合进入客户系统中，客户可以专注于自动化项目，而不用担心其部署问题。

Daniel表示，不同于其他厂商，UiPath不是改变企业现有的工作流程，而是将企业的日常工作变成自动化的工作流程，充分利用已有的工作流程软件，实现从人工到自动化的变革。

截止到现在，UiPath已经为财富500强中65%的公司和财富10强中的8家企业实现了上百万次重复任务的自动化。自进入中国以来，UiPath市场表现卓越，RPA解决方案已经触达制造业、银行及金融服务、高科技、保险、电信、运输等多个行业，帮助客户提升运营效率，改善工作方式。

例如，2020年初，中海地产在进行RPA的试点后，便迅速部署了15个RPA机器人，主要用于银行流水整理、中台往来款、合同编制以及合同录入、资产匹配与认领、资产折旧与摊销、银行回单下载、人员变动权限管理等场景中。从具体数据来看，UiPath RPA帮助中海地产平均每年节省8000个人工工作日，不仅节省了大量公司成本，还助力企业快速实现管理升级与资源高效协同。

在物流领域，以顺丰供应链某站点的发货流程应用为例，在采用RPA技术后，原来需要2名全职员工的系统发货数据操作交由RPA机器人，在平均月单量过万的情况下，RPA机器人接手了耗时长、重复性高的工作，在极大提升发货工作效率的同时也提高员工满意度，使员工能够更专注于发展核心技能。另外，RPA技术的极低差错属性也避免了订单数据、打包数据录入错误等人工操作误差，为更好地服务客户奠定了基础。

为了更好地实现RPA在各行各业的落地，UiPath在构建强大的合作伙伴生态系统，满足客户需求。这些合作伙伴类型也非常多样化，比如技术合作伙伴、系统集成商还有埃森哲或者德勤、普华永道这样的咨询类合作伙伴，以及细分垂直行业的合作伙伴，他们拥有丰富的行业实践经验，加上UiPath的RPA，帮助客户构建自动化平台。

开发者也是RPA生态的重要一环，UiPath搭建了开发者门户网站，提供相应的课程证书培训，打造UiPath社区，并与学术教育领域的专家开展交流，比如在整个亚太地区和日本市场，UiPath拥有500家学术合作伙伴，推动人才培养。

总之，UiPath希望成为RPA的推动者，为社区带来价值提升，帮助客户和合作伙伴管理好自动化。

快速高效已经成为当下企业的生存状态，UiPath通过端到端的RPA自动化平台，帮助企业提升效率，节省时间，实现业务目标。