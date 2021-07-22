IBM发布第二季度财报 稳步重回增长轨道

IBM近日发布了第二季度财报，收入同比增长3%，证明了公司正在重回增长轨道。

该季度在经过汇率波动和剥离业务调整之后，IBM的收入为187.5亿美元，实际上是持平的，但仍远高于分析师预期的182.9亿美元。

调整后收益较上年同期增长7%，至每股2.33美元，略高于分析师预期的每股2.31美元，这也是IBM连续第二个季度实现收入增长，而且最近IBM一直处于供不应求的状态。第一季度之前，IBM已经连续四个季度且过去34个季度中有30个季度都在收入下滑。

该季度IBM的云计算和认知软件部门（包括Red Hat公司）收入增长了6%，达到61亿美元，远高于分析师预期的59.3亿美元。本月早些时候，IBM总裁、前Red Hat首席执行官Jim Whitehurst出人意料地宣布离职之后，该部门可能在未来几个季度会接受大量审查。IBM表示，Red Hat收入经调整之后增长为17%。

混合云战略见效

IBM公司首席执行官Arvind Krishna表示，IBM专注于引领混合云市场，这一战略得到了Red Hat的一臂之力正在取得成效。“混合云不仅仅是一种策略，这也是我们客户正在面对的现实。”Krishna说，目前有超过2300家客户正在使用IBM混合云平台，这是收购Red Hat时的4倍。他还特别强调了Cloud Paks智能软件包业务取得的成功。

CCS Insight软件开发研究总监Bola Rotibi表示：“Cloud Paks确实表现不错”，尤其是在帮助客户应对复杂的云迁移和现代化挑战方面。

Pund-IT首席分析师Charles King表示：“IBM在整个曲线中远远领跑，且领先于云竞争对手，因为IBM已经意识到企业对于采用单一的公有云平台并不感兴趣。IBM专注于支持混合多云部署，以及借助开源工具实现现代化，定位为在混合云领域一个值得信赖的领导者。”

IBM多位高管重申了下半年公司将实现中个位数增长的指引，这似乎是在安抚那些过去几年一直倍感失望的投资者。Robiti表示：“说实话，我今天从他们那里听到的很多事情和第一季度是一样的，没有什么新鲜的。”

IBM股价在盘后交易中上涨近3%。在今年Standard & Poors 500指数上涨15%的情况下，IBM的股票也未能展现出太大的吸引力，股价要低于2018年10月收购Red Hat时的股价。

IBM备受关注的云收入业务同比增长了13%，达到70亿美元。经调整后，云和认知软件业务收入增长了25%，全球商业服务云增长了30%。Krisha表示，Red Hat和安全业务的贡献不断增加，但“中个位数增长”会被消交易处理软件的持续下滑锁抵消。

押注服务业务

IBM GBS全球商业服务收入增长超过10%，达到43亿美元。IBM首席财务官James Kavanaugh表示，该季度新服务签约规模为92亿美元。“GBS业务展现出非常强劲的势头。该季度签约方面表现强劲，过去12个月我们的订单出货比率为1.2，我们在所有子细分市场的签约量都实现了约两位数的增长。”

Rotibi说，IBM在服务业务上投入巨资，不仅是为了帮助那些苦于管理多云复杂性的企业客户，而且帮助他们跨平台集成应用。“这是IBM发展历史上一直表现强大的方面，他们投资GBS以获得立即见效的增长，因为客户是需要帮助的。”

IBM的系统业务收入为17亿美元，低于去年同期的18.5亿美元，但符合分析师的预期水平。大型机产品线将于明年更新，应该会对系统业务收入有所提振。

Kavanaugh表示，客户对订阅定价模式的需求不断增长，这给IBM的软件许可收入模式造成了一定阻碍，但同时却有助于推动软件递延收入增长到10亿多美元。IBM正在积极投资于“技能、实践交付和市场资源”，在这些领域的员工人数增加了10%多。因此，下一季度的人工费用仍将高于以往。

IBM的GTS全球技术服务部门将在年底前分拆为一家名为Kyndryl的独立公司，目前该业务收入持平，为63亿美元。Kavanaugh表示，分拆计划正在快速进行中。“我们正在持续构建管理系统和支持结构，并在执行必要的财务、法律和监管里程碑、成功实现分拆方面取得稳步的进展。”

King认为，“剥离GTS的托管基础设施等低增长业务板块，既可以提高利润率，也可以促进业务增长。IBM似乎有望通过Kyndryl分拆获得他们预期的好处。”