微软为Windows Server推出了新的支持计划

微软正在放弃其Windows Server 半年渠道更新，并转向一种新的模式——每两到三年只发布一次Windows Server LTSC。

从 Windows Server 2022 开始，微软将不再提供 Windows Server 的半年渠道（Semi-Annual Channel）版本。相反，根据7 月 26 日发布的该产品的新服务更新，未来只会有 Windows Server 的长期服务渠道 (LTSC) 版本，它将获得十年期的支持（五年的主流支持以及五年的扩展支持）。

微软官方已经表示，预计将在 2021 年下半年发布 Windows Server 2022，该产品只有 LTSC 版本。该产品已经“完成”，目前正在与 OEM 合作伙伴进行测试，并可供想要对其进行评估的客户使用。

Windows Server 的半年渠道更新将在20H2版本的Windows Server结束，微软是在2020年10月开始向客户提供该版本的。半年渠道更新是提供给那些想要尝试服务器最新创新的客户的。到目前为止，微软每年都会发布两次这样的更新。

该公司的官员们表示：“以前Windows Server版本的半年渠道更新聚焦于容器和微服务，而 Azure Stack HCI 将继续这种创新。”

微软计划继续发布新的Windows Server版本，节奏大约是每两到三年一次。该公司在博客文章中表示，这些版本都将是LTSC版本，并将获得十年的支持。

今年早些时候，微软宣布改变其对 Windows 10 Enterprise LTSC 的服务计划，即该产品的新版本将只获得 5 年的支持，而不是 10 年。下一个 Windows 10 Enterprise LTSC 版本将于今年秋季与 Windows 10 21H2 版本一起发布。