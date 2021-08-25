开源人才紧缺，请尽快上车

最新研究发现，市场对于开源软件技能的需求持续上升，使其成为技术行业最受欢迎的细分领域之一。IBM委托O’Reilly进行的一项研究，凸显出开源技能在混合云时代下的重要意义。此项调查采访了3500名开发人员及开发者经理，其中绝大多数都建议开发者应该专注于磨练自己的开源技能，并强调云计算与开源的未来在本质上已经紧密联结在一起。

据IBM公司介绍，70%的受访者倾向于使用开源构建的云平台。这是因为开源方案既有助于防止供应商锁定，同时也能降低使用成本。与之对应，65%的受访开发人员表示Linux及Kubernetes等底层开源基础设施相关的开源技能对自己的职业发展更为有利，且优越性远超关于特定云平台的技能。

上述结论与Linux基金会最近发布的《2020年开源岗位》报告不谋而合，这份报告提到，目前大多数招聘经理都在积极物色熟悉开放云技术等掌握了开源技术的开发人员。

实际上，不只是云技术，备受企业青睐的还有DevOps、容器等相关的开源人才。根据《2020年开源岗位》的数据，DevOps 专业人员已上升为最受欢迎的职位，有 65％ 的公司希望雇用更多的 DevOps 人才，高于 2018 年的 59％。

许多开发人员也表示，为开源项目做出贡献有助于自己给潜在雇主留下深刻印象，进而为自己带来更好的就业机会。在云计算之外，调查还发现有94%的受访者认为开源软件总体上等于或者优于专有软件。

那么，到底是什么促使开源技术的快速普及？软件开发人员如何把握这个机会？

互联网巨头推动开源普及

IT行业已经从保障企业盈利的底线，发展为拉高企业盈利的上限。大多数新型应用都是由DevOps模型所开发和构建而成，而这一波浪潮背后的推手正是谷歌、Facebook、LinkedIn、Twitter等新一代互联网企业。

开放协作成为新时代下的新主流，谁吸引到的贡献者越多、谁就能在市场上占据优势。除了改变业务格局之外，这些公司还为大数据、云、人工智能/机器学习以及容器技术构建起下一代工具，而其中大部分技术都是开源成果。

面对这样的时代潮流，企业自然需要积极融入，投身开源。很自然地，希望提升自身开源技术影响力的企业在招聘中表达出了明确的偏好倾向。目前，83%的招聘经理表示吸纳开源人才已经成为高优先级事项，这一比例在2017年的76%之上又进一步上扬。此外，容器技术的兴起同样在人才市场上有所体现，招聘经理的关注占比由2017年的27%迅猛增长至如今的57%。总体而言，我们正在步入业务整体的规模化应用时代，而开源人才已经成为推动时代前行的关键。

如何把握机会

既然开源市场形势一片大好，企业和求职者该如何把握住机会？

速度是关键。在目前的商业环境中，新一代开源工具的创新速度已经远超想象。企业需要认识到，他们必须为具备专业知识的内部人才提供必要且适用的工具集。基于社区的技术方案带来了大规模结构化与非结构化数据，这也意味着与之配套的创新型数据管理与存储解决方案成为主流。在部署新软件与安全基础设施时，DevOps与SecOps都必须“开源优先”。要想求生存、求发展，企业必须把握住有主观能动性、有创造力的人才，并借此建立起更为灵活的人才库。他们需要合适的企业级应用人才组合，由他们构建起符合企业需求的安全、高可用性且健壮的应用程序。所以谁有能力掌握新的工具集、并在安全的情况下推动创新，谁就能以快速学习者的身份得到劳动力市场的青睐。

那么，对开源抱有兴趣的朋友该如何迈出第一步？实际上，跑步前进就对了。市场上已经有大量令人惊叹的技术项目可供选择，挑选最符合您关注方向的领域即可。深入研究、成为领域中的专家，参与并为自由和开源软件做出贡献。这些项目将为您提供宝贵的学习机会，甚至能帮助您与未来的雇主建立联系。另一种好办法，则是学习如何充分利用已经非常强大的现有开源技术。这些技术大多只有几年的发展历程，所以谁能拿出必要的态度、展现出强大的能力，谁就能成为领域内的专家。别担心，企业愿意为出色的人才提供高额薪酬，换取生于开源、适合自身需求的成果回报。