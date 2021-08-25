IT人才招聘市场新变化

让我们来一起关注IT招聘市场领域发生的新变化，以及种种快速变化背后蕴含的宝贵机遇。

世界经济论坛最近发布的一份就业报告，描述了过去一年全球人才市场遭受的“双重冲击”——疫情引发的社交隔离与经济萎缩，伴随着技术加速推进带来的办公场所转换，共同带来令人始料未及的复合影响。

IT专业人士发现，自己的整个招聘周期开始全面转为线上，而且从低到高各个职级的入职流程也开始远程办理。在这样的背景之下，企业自身的多元化与包容性问题也凸显了出来。下面，我们来一起关注IT招聘市场领域发生的新变化，以及种种快速变化背后蕴含的宝贵机遇。

远程招聘发挥重要作用

Keystone Partners公司合伙人Paul Schneider观察到，随着越来越多的企业将发展重心转向移动与云端，人才市场对于数据分析、AI职能、工程与软件即服务等专业知识的需求也在同步提升。换句话说，疫情之前就已受关注的技能在疫情之下继续保持火热。

但他也强调，线上招聘平台正在新的历史形势之下发挥重要作用。

线上招聘会为求职者们打开了新的大门。如今，企业开始扩大招聘需求、开放跨区域招聘，而且不再单纯依赖于内部面试。谷歌公司招聘经理James Durago认为，在持续的新冠疫情之下，线上招聘将继续存在为企业提供助力。即使未来员工们重新回归办公室，企业出于便利性与成本优势的考虑也会继续保留线上招聘这种新方法。

企业员工福利多样化

新冠疫情流行期间，员工们加倍努力工作以维持收入稳定与家庭的正常生活，而企业提供的福利也有多样化的趋势，具体来看，企业开始提供津贴，例如帮助支付学生贷款、提供休假福利以及帮助照顾受新冠疫情影响的家人，同时通过教育报销或休假鼓励员工们考取更多从业资质。

RFPIO公司首席运营官Sankar Lagudu表示，他们与其他企业一样，也在努力让办公环境贴近员工、而非强迫员工贴近办公环境。Lagudu指出，“我们为员工提供了桌椅等居家办公设备，让他们既舒适、又高效地在家中处理工作内容。我们还组织了线上瑜伽课及其他健康计划，供员工及其家人在社交隔离期间保持联系和良好的身体状态。”

Andela公司首席技术官David Blair也采取了类似的方案。

Blair解释称，“人们仍然怀念办公室带来的社区感与人际参与感。就像每年都要划拨专门的预算为办公室更换地毯或者升级家具，现在我们也要为远程办公人员提供类似的津贴，为他们购置一把好椅子或者一张站立式办公桌。我们还提供网费与手机话费津贴，抵消居家办公时由此带来的额外开销。人们对共享办公空间也抱有兴趣，所以我们开始为同城员工们争取这类办公场地。”

不过，以往用于吸引顶尖人才的办公室福利，例如免费食品、果汁吧、小酒吧以及健身中心等，如今都失去了应有的作用。

以往对高层管理者最重要的因素，例如更大的办公室或者更强的管理权限，如今都没有了意义。反而是一套称手的数字远程工具成了决定他们绩效的关键。员工希望获得新的整体福利政策，例如灵活的工作时间、永久远程办公、假期轮休、儿童保育与儿童辅导等等。

招聘团队开始注意职位描述的具体化

Envoy Global公司的Dagiantis表示，面对新的挑战与快速变化的实际需求，企业现在开始注意职位描述的具体化。随着招聘与面试流程转为线上，双方都希望能预先对工作要求做出明确的表达与沟通。

Dagiantis指出，“我们看到的一大趋势在于，人力资源与招聘团队在招聘流程的起始环节投入更多时间，着力说清候选人具体需要哪些技能和特质。疫情之前，招聘团队一般不会太过重视这方面内容。所以很明显，疫情的突然爆发也影响到企业对候选人的要求，例如希望他们拥有解决问题的能力与批判性思维。”

面向客户的岗位收紧

大多数企业在整个2021年都在勒紧裤腰带过日子，而面向客户的岗位就成了最大的牺牲品。

这些员工要么被临时停职，要么就是把相关业务吸纳到其他团队当中。 如今的重点开始集中在经验丰富的系统管理员身上。之前因为企业快速增长而定下的办公区拓展、或者加强服务台支持之类的计划被全面搁置；在看清未来的发展趋势之前，企业还会继续严格控制在职人数。

吸引国外顶尖人才受影响

Envoy Global公司人力资源副总裁Lindsay Dagiantis表示，疫情流行与充满不确定性的政治气候，导致企业难以顺利获得移民签证。重压之下，企业已经无法及时通过吸纳外国人才的方式提升创新能力、填补重要职位。

根据美国劳工与统计局的数据，即使是在疫情期间，STEM（科技、技术、工程与数学）专业也相当缺人，工作需求仍在增长。因此，人力资源团队必须为这部分员工提供额外的支持，例如调整办公时段、增加人力与律师事务所之间的沟通透明度，以及经常检查员工的绩效表现等。

安全与领导人才市场活跃

远程安全、系统自动化与监管方面的招聘规模迎来大幅增长。

以往，企业总有其他更迫切的实际需求，所以这些职位往往得不到应有的重视。但如今，系统管理员职位与内部原研或者第三方工具的使用息息相关，包括Microsoft Intune、JAMF等自动化工具，乃至其他合规性与潜在安全威胁的监控工具等。要想在新的历史背景下良好生存，这些任务必须得到妥善处理。

同时，高管人才市场的活跃令人颇为意外。猎头公司Heidrick and Struggles公司数字官与技术官实践全球管理合伙人Katie Graham Shannon表示，各个职级全面转向线上招聘，是她今年在人才市场上观察到的最令人欣慰的转变。

她总结道，“我们已经看到财富二十五强企业开始实施端到端招聘决策，从猎头接洽到招聘候选人，整个流程已经脱离当面会议或面试的局限。”