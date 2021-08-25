开源技术落地，人才是前提

“21世纪什么最重要？人才！”这是葛优在电影《天下无贼》中的一句台词。虽然是电影中的台词，但道理却是实实在在的。任何工作都靠人来完成，没有人才作为保障，其落地自然是空谈，对于开源技术也是如此。

很显然，“十四五”规划纲要的发布是开源的高光时刻。“十四五”规划纲要中明确指出，“支持数字技术开源社区等创新联合体发展，完善开源知识产权和法律体系，鼓励企业开放软件源代码、硬件设计和应用服务”。随着开源上升为国策，可以预见，开源环境将得到进一步优化，开源技术的落地速度将进一步加快，而开源人才的不足也将更为突出，如何培养出更多开源人才，尤其是市场紧缺的DevOps、容器、云计算等相关人才，成为一个关键问题。

开源普及凸显人才不足

今天，开源正在迅速普及。相关资料显示，2020年75%的公有云的工作负载运行在Linux之上，预计到 2024 年其份额将上升到 85%。一些最流行的软件开发堆栈，例如 LAMP（Linux、Apache、MySQL和 PHP）和 MEAN（MongoDB、Express.js、AngularJS 和 Node.js）堆栈都是开源软件。今天，世界上大约 85% 的智能手机运行在 Android 上，Android 是基于开放 Linux 内核构建的开源操作系统。最流行的容器编排引擎K8s是开源的，在大数据、人工智能领域，开源软件更是绝对的主流。可以说，无论是国际还是国内，使用开源软件的能力正在迅速成为大多数规模以上企业所追求的能力。

根据红帽公司发布的《2021企业开源现状》调查报告，90%以上接受调查的IT负责人表示，他们的企业已经使用了开源软件。Github发布的调查报告也有类似的结论：多达 80% 的 IT 部门计划在未来 12个月内增加对开源软件的使用，95% 的 IT 专家同意开源已变得具有战略重要性。

今天，大多数企业正在进行数字化转型，这个过程中软件开发人员和数据分析师的作用不可低估，而他们的不少人在使用开源软件。这背后原因可能是，开源软件，尤其是作为基础软件，软件选择和筛选过程很简单，因为免费可以降低成本，尤其是前期投入，还不像商用软件需要冗长的谈判，因而能快速推出和采用创新应用程序。除了提高上市速度之外，使用开源软件另一个重要好处是防止供应商锁定，今天这一点被越来越多企业看重。

与开源的普及如影相随的是对开源人才需求的不断增加。与闭源相比，开源软件对人才的要求更高，门槛也高一些，而人才的培养需要时间周期的。根据Linux 基金会与在线课程公司 edX 合作共同发布的《 2020 年开源工作报告》，市场对开源技术技能的需求仍在增长，有 37％ 的招聘经理表示，他们将在未来六个月内招聘更多的 IT 专业人员。具体来说，有 81％ 的招聘经理称，招聘开源人才是未来的重中之重，56％ 的招聘经理计划在未来六个月内增加对开源专业人士的招聘。然而，开源人才的不足已经显现，有 93％ 的招聘经理表示，他们很难找到足够的具有开源技能的人才。还有 63% 的人表示，为了招聘具有这些软件技能的人才，他们的组织已经开始用其他资源支持开源项目；在 2018 年这一比例还是 48%。

在开源人才中以当前备受关注的DevOps和云计算人才。根据《 2020 年开源工作报告》，DevOps 专业人员已上升为最受欢迎的职位，有 65％ 的公司希望雇用更多的 DevOps 人才，高于 2018 年的 59％。 同样，开源云技术也炙手可热，与 2018 年的 66％ 相比，有 70％ 的人更有可能聘请具有这些技能的专业人士。

实际上，从开发人员的视觉也可以感受到市场对开源人才需求的迫切。IBM委托O’Reilly也进行了这方面的一项研究，此项调查采访了3500名开发人员及开发者经理，其中绝大多数都建议开发者应该专注于磨练自己的开源技能，并强调云计算与开源的未来在本质上已经紧密联结在一起。65%的受访开发人员表示Linux及Kubernetes等底层开源基础设施相关的开源技能对自己的职业发展更为有利，且优越性远超关于专有云平台的技能。

容器、DevOps人才最紧缺

Linux 基金会与在线课程公司 edX 合作共同发布的《 2020 年开源工作报告》是面向全球的，该报告基于全球企业、中小型企业、政府组织和人事代理机构的 175 多名招聘经理的回答，以及对 900 多名开源专业人员的调研数据进行撰写，反应了全球对开源人才的需求。

在中国市场开源人才面临的情况与上述调查类似，甚至对容器和DevOps人才的需求可能更为强烈。根据IT社区twt的研究报告《5大行业企业容器云平台建设现状与趋势报告》来看，在参与反馈的会员所在的191家企业中，已经建设和正在建设（含预研项目）容器云平台的企业占41.88%。与此同时，社区会员反馈报告中，有80.33%的企业会员反馈，“企业IT队伍掌握容器等云原生技术的能力”是企业当前最大的挑战。

“2021容器云职业技能大赛”企业发起人代表华夏银行股份有限公司信息科技部基础技术研究处长胡捷就表示，在生产环境中管理和部署大量容器是一个极具挑战性的任务，除了需要一个成熟的容器云平台和完备的行业应用解决方案之外，人才是很关键的一点，因为技术必须借助容器云相关的技术人才在各岗位人才通力协，才能更好地让容器云在金融行业推广应用。

值得高兴的是，开源人才的问题已经得到了社会的足够重视，由上百位行业领先企业的IT管理精英共同倡导发起，IT社区twt与红帽联合主办的“2021容器云职业技能大赛”正是其中之一。

大会主办方之一红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康在谈到这次大赛的目的时表示。“这几年容器云在各行业生产系统中广泛部署与应用已是大势所趋，但人才不足制约了企业数字化转型的步伐。我们希望借助大赛这个平台，将最好的创新技术，最好的协作理念和开放组织方法带到企业中去，为企业解决这些问题提供帮助！”

据悉，“2021容器云职业技能大赛”将历时7个月，从2021年6月持续到12月，分为大众学习和精英比赛两大阶段，12月举行总决赛，预计将覆盖4000家大中型企业12万人。有兴趣的可以关注这个比赛，积极参与比赛，在比赛中学习容器云相关知识，提升相关能力，为自己的工作赋能，为企业创造更大的价值。

所幸的是，如今各个企业对开源人才培养的重视程度也在不断提升。特别是近年来在华为、腾讯、阿里等公司的带动下，中国企业开始在开源社区上进行投入，将更多项目开源，引领和主导一些开源项目的进行，这项开源项目无疑将加速开源人才的培养，尤其是高端开源人才。我们希望，随着企业越来越普遍重视和采用开源，开源人才的培养也将进入一个良性的成长轨道，为开源技术的普及奠定更好的基础。